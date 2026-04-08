Svenskchans i golfens största prestigetävling – här är tv-tiderna

För oss svenskar markerar The Masters ofta startskottet på en ny golfsäsong. Efter en lång vintervila plockas klubborna fram igen och tävlingen är en indikation på att golfsäsongen äntligen är runt hörnet.

Svenskar i fältet

I årets startfält finns både Ludvig Åberg och Alex Norén där framför allt Åberg kliver in med höga förväntningar. Efter sin snabba etablering i världseliten och en stark formkurva efter förra veckans stormiga tävling i San Antonio ses han som en av favoriterna att få dra på sig den gröna kavajen.

Samtidigt ska rutin och erfarenhet aldrig underskattas på Augusta. Med sitt stabila närspel och känsla runt greenerna har Norén egenskaper som passar väldigt bra in för banans utmanade layout.

De här tiderna slår svenskarna ut:

Ludvig Åberg:

Torsdag: 19:08

Fredag: 15:43

Alex Norén:

Torsdag: 16:43

Fredag: 19:56

TV-tider och sändningar:

TV6 (kombinerad feed):

Torsdag 10 april: 15.15–01.30

Fredag 11 april: 14.30–01.30

Viaplay / V Sport Golf (huvudsändning):

Onsdag 9 april (Par 3 Contest): 20.00–23.35

Torsdag 10 april: 21.00–02.30

Fredag 11 april: 21.00–02.00

Lördag 12 april: 18.00–01.30

