Släng inte din gamla tennisboll – därför kan den bli viktig

Försämras redan i 20-årsåldern

Reaktionsförmågan börjar enligt forskning försämras redan i 20-årsåldern. Efter 60 går utvecklingen snabbare.

När en person snubblar har nervsystemet bara mycket kort tid på sig att aktivera rätt muskler i rätt ordning. Om signalerna går för långsamt kan kroppen missa chansen att återfå balansen.

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Långsam reaktionstid kan därför bidra till fallolyckor. Fall är enligt amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC den vanligaste orsaken till skaderelaterade dödsfall bland personer som är 65 år eller äldre.

Men försämrade reflexer kan påverka vardagen långt innan en olycka inträffar. Den som känner sig osäker kan börja undvika ojämn mark, idrott eller andra aktiviteter. Det kan i sin tur leda till ännu mindre rörelse.

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Kopplas även till hjärnan

Reaktionsförmågan handlar inte bara om kroppen. Den visar också hur snabbt hjärnan tar emot information, bearbetar den och skickar en signal vidare.

I en amerikansk ACTIVE-studie följdes över 2 800 äldre personer under 20 år. Deltagarna fick träna minne, problemlösning eller hjärnans bearbetningshastighet.

Träningen av bearbetningshastigheten var den enda insatsen som gav ett statistiskt säkerställt skydd. Deltagarna hade 25 procent lägre risk att utveckla demens än personer som inte fick någon träning.

Tennisboll räcker

Det krävs inte heller någon avancerad utrustning. En enkel övning är att kasta en tennisboll mot en vägg och fånga den på returen. Genom att variera vinkeln blir studsen svårare att förutse.

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Andra övningar är att försöka fånga en boll som någon släpper utan förvarning eller att snabbt röra sig åt olika håll efter slumpmässiga signaler.

Det viktiga är att nästa rörelse inte går att förutse. En inövad rörelseserie tränar inte nervsystemet på samma sätt.

Rekommendationen är att välja två övningar och träna i fem till tio minuter, två till tre gånger i veckan. Det kan med tiden ge stadigare steg, säkrare rörelser och en snabbare koppling mellan hjärnan och kroppen.

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