En näve blåbär om dagen kan ha positiva effekter på den psykiska hälsan hos äldre. En ny studie lett av ett team på Harvard Medical School pekar på ett möjligt samband mellan blåbär, tarmfloran och minskade depressiva symtom.
Deprimerad och äldre? Ät blåbär varje dag!
Blåbär är sedan tidigare kända för sitt höga innehåll av fibrer och antocyaniner, de blåfärgade växtämnen som bland annat har antioxidativa egenskaper. Nu undersöker forskare om bären även kan påverka vårt psykiska välbefinnande.
Större förbättring än placebo
I en ny pilotstudie, publicerad i The Journal of Nutrition, Health and Aging, undersöktes 18 personer över 65 år med milda depressiva symtom.
Deltagarna delades in i två grupper. Den ena fick 48 gram frystorkat blåbärspulver varje dag, motsvarande ungefär två koppar färska blåbär. Den andra fick ett placebopulver.
Efter tre månader hade båda grupperna fått förbättrade värden när forskarna mätte depressiva symtom. Förbättringen var dock större och mer konsekvent bland dem som hade fått blåbär.
Skillnaden mellan grupperna var däremot inte statistiskt säkerställd. Forskarna betonar därför att resultaten är preliminära och att det krävs betydligt större studier för att kunna dra några säkra slutsatser.
Kan påverka tarmfloran
En särskilt intressant del av resultaten handlar om tarmens bakterier, enligt Sciencealert som också rapporterar om saken.
Forskarna såg förändringar i flera bakteriegener hos deltagarna som åt blåbär. Bland annat ökade förekomsten av gener kopplade till produktionen av GABA, en signalsubstans som spelar en roll i nervsystemet och som tidigare har kopplats till depression.
En möjlig förklaring är att blåbärens fibrer och antocyaniner påverkar tarmfloran, som i sin tur kan ha betydelse för hjärnans funktion och vårt humör.
Sambandet mellan tarmen och hjärnan är ett växande forskningsområde. Tarmbakterier kan producera ämnen som påverkar bland annat inflammation och nervsignalering. Det är dock ännu inte klarlagt exakt hur de förändringar som forskarna observerade påverkar det psykiska välbefinnandet.
Krävs större studier
Forskarna understryker att studien hade flera begränsningar. Deltagargruppen var liten och bestod huvudsakligen av kvinnor och vita personer. Dessutom handlade det om personer med milda depressiva symtom, inte patienter med diagnostiserad depression.
Resultaten innebär därför inte att blåbär kan användas som behandling mot depression. Å andra sidan – det skadar knappast. För de allra flesta är blåbär ett mycket bra livsmedel att äta regelbundet då det är näringsrikt, även om de eventuella effekterna på depression ännu inte är vetenskapligt fastställda.
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