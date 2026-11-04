Deprimerad och äldre? Ät blåbär varje dag!

Större förbättring än placebo

I en ny pilotstudie, publicerad i The Journal of Nutrition, Health and Aging, undersöktes 18 personer över 65 år med milda depressiva symtom.

Deltagarna delades in i två grupper. Den ena fick 48 gram frystorkat blåbärspulver varje dag, motsvarande ungefär två koppar färska blåbär. Den andra fick ett placebopulver.

Efter tre månader hade båda grupperna fått förbättrade värden när forskarna mätte depressiva symtom. Förbättringen var dock större och mer konsekvent bland dem som hade fått blåbär.

Skillnaden mellan grupperna var däremot inte statistiskt säkerställd. Forskarna betonar därför att resultaten är preliminära och att det krävs betydligt större studier för att kunna dra några säkra slutsatser.