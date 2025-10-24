Dagens PS
Life Science

Hjärthälsan förbättras oavsett hur mycket du går ned i vikt

En man tar Wegovy. Viktminskningsläkemedlet Wegovy, med den verksamma substansen semaglutid, minskar riskenför hjärtinfarkt och stroke även om du har lätt övervikt och oavsett hur mycket du går ned i vikt
Viktminskningsläkemedlet Wegovy, med den verksamma substansen semaglutid, minskar riskenför hjärtinfarkt och stroke även om du har lätt övervikt och oavsett hur mycket du går ned i vikt. (Foto: Lise Åserud/NTB/TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Oavsett hur många kilo personer som tar viktminskningsläkemedlet semaglutid går ned minskar deras risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

Semaglutid är den verksamma substansen i Novo Nordics diabetesläkemedel Ozempic och i deras viktminskningsläkemedel Wegovy.

Nu visar den största studien i sitt slag att semaglutid minskar risken för hjärtinfarkt och stroke oavsett hur mycket den som tar läkemedlet går ned i vikt, skriver The Guardian.

Studien kunde dock koppla minskande midjemått, som visar att magfettet minskar, till bättre hjärtresultat.

“Bukfett är farligare för vår kardiovaskulära hälsa än den totala vikten och därför är det inte förvånande att se ett samband mellan minskad midjestorlek och kardiovaskulära fördelar”, säger studiens huvudförfattaren, professor John Deanfield, vid UCL:s institut för hjärt-kärlvetenskap, till The Guardian.

Studien

Data om 17 604 personer i åldern 45 år och äldre, som antingen var överviktiga eller feta, undersöktes i studien, som leddes av University College London, UCL.

Studien genomfördes i 41 länder och hälften av studiedeltagarna fick injektioner med semaglutid en gång i veckan, den andra hälften fick placebo.

Forskarna undersökte om personer som fick semaglutid drabbades av en “allvarlig negativ hjärthändelse”, som hjärtinfarkter eller stroke och dödsfall i hjärtsjukdomar.

Tidiga analyser av data visade att semaglutid minskade risken för allvarliga hjärtrelaterade händelser med 20 procent.

Nu har forskarna funnit att den fördelen är tydlig oavsett hur mycket försökspersonerna gick ned i vikt medan de tog läkemedlet.

Alla fick fördelar

Forskarna fann att även personer som bara var lätt överviktiga, med ett BMI på 27, som är det genomsnittliga BMI-värdet för vuxna i Storbritannien, upplevde liknande fördelar som de som var gravt överviktiga.

År 2016–2017 var genomsnittligt BMI för svenskar 25,45, detta enligt statistikmyndigheten SCB.

Livsmedelsverket skriver att den som har ett BMI på mellan 18,5 och 25 enligt Världshälsoorganisationen räknas som normalviktig.

“Det är märkt som en viktminskningsspruta men dess fördelar för hjärtat är inte direkt relaterade till mängden viktminskning, i själva verket är det ett läkemedel som direkt påverkar hjärtsjukdomar och andra åldrandesjukdomar”, säger John Deanfield till The Guardian.

Inte bara till dem med högst BMI

Studiens resultat tyder på att semaglutid kan ha fler fördelar för patienter än viktminskning och kan gynna hjärtat på fler sätt än den effekt som uppnås av viktminskning, samt att läkemedlet därför inte bör begränsas till de patienter som är mest överviktiga.

“Du behöver inte gå ned mycket i vikt och du behöver inte ett högt BMI för att få kardiovaskulära fördelar. Om ditt mål är att minska hjärt-kärlsjukdomar är det inte meningsfullt att begränsa dess användning till en begränsad tid och för dem med högst BMI”, säger John Deanfield till The Guardian.

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

