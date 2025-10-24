Hjärthälsan förbättras oavsett hur mycket du går ned i vikt

Semaglutid är den verksamma substansen i Novo Nordics diabetesläkemedel Ozempic och i deras viktminskningsläkemedel Wegovy.

Nu visar den största studien i sitt slag att semaglutid minskar risken för hjärtinfarkt och stroke oavsett hur mycket den som tar läkemedlet går ned i vikt, skriver The Guardian.

Studien kunde dock koppla minskande midjemått, som visar att magfettet minskar, till bättre hjärtresultat.

“Bukfett är farligare för vår kardiovaskulära hälsa än den totala vikten och därför är det inte förvånande att se ett samband mellan minskad midjestorlek och kardiovaskulära fördelar”, säger studiens huvudförfattaren, professor John Deanfield, vid UCL:s institut för hjärt-kärlvetenskap, till The Guardian.

Studien

Data om 17 604 personer i åldern 45 år och äldre, som antingen var överviktiga eller feta, undersöktes i studien, som leddes av University College London, UCL.

Studien genomfördes i 41 länder och hälften av studiedeltagarna fick injektioner med semaglutid en gång i veckan, den andra hälften fick placebo.

Forskarna undersökte om personer som fick semaglutid drabbades av en “allvarlig negativ hjärthändelse”, som hjärtinfarkter eller stroke och dödsfall i hjärtsjukdomar.

Tidiga analyser av data visade att semaglutid minskade risken för allvarliga hjärtrelaterade händelser med 20 procent.

ANNONS

Nu har forskarna funnit att den fördelen är tydlig oavsett hur mycket försökspersonerna gick ned i vikt medan de tog läkemedlet.