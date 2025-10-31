Typ 1-diabetes är den vanligaste livshotande kroniska sjukdomen bland barn i Sverige.
Sverige hårt drabbat – fler små barn insjuknar i diabetes
Antalet fall ökar, särskilt bland barn under fem år, och enligt Karolina Jansson, generalsekreterare för Barndiabetesfonden, är Sverige nu ett av de hårdast drabbade länderna i världen.
“Vi vet att det finns genetiska riskfaktorer i Norden, men det är bara en del av pusslet”, säger hon. Virusinfektioner, stress och andra faktorer kan trigga sjukdomen, men forskningen har ännu inte hela svaret.
Farliga förseningar i vården
Barndiabetesfonden har lanserat kampanjen Vård i tid tillsammans med Barnläkarföreningen och Postkodstiftelsen. Bakgrunden är att fler småbarn kommer in för sent till vården, vilket kan leda till det livshotande tillståndet ketoacidos.
“Symtomen är törst, trötthet, viktnedgång och att barnet kissar mycket. Men de kan vara svåra att upptäcka hos småbarn. Därför är det avgörande att vården reagerar snabbt”, säger Karolina Jansson. Hon uppmanar både föräldrar och vårdpersonal att ta blodsockerprov vid minsta misstanke.
Forskningshopp – men resurser saknas för diabetes
Sverige ligger i framkant inom forskningen. Bland annat pågår just nu en studie i Uppsala där insulinproducerande celler transplanteras utan immundämpande läkemedel, en banbrytande metod som kan leda till bot i framtiden. Barndiabetesfonden är en av finansiärerna.
Men forskningen lider av brist på pengar. Trots ett rekordår med 22,5 miljoner kronor utdelade till forskning är det “en droppe i havet”, menar Jansson.
“Vi har unika möjligheter i Sverige. Vi har ett världsledande diabetesregister, fantastiska forskare och patienter som är villiga att delta. Nu behöver vi bara resurser att ta nästa steg.”
Hon avslutar med en uppmaning:
“Det här är en sjukdom man lever med dygnet runt, hela livet. För att hitta bot, lindring och bättre behandling behövs stöd – från samhället, vården och allmänheten.”
