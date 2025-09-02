En stor del av svenskarna har pollenallergi av olika slag. Nu är det dags för höstens allergisäsong. Vi talar om korsallergier.
Ny undersökning: Hälsofaran tre av fyra missar
Mest läst i kategorin
Så mycket kan du vinna på att pressa ner blodtrycket
Att “intensivt” sänka blodtrycket kan ge stora hälsovinster, visar en ny, internationell studie. Högt blodtryck, även kallat hypertoni, är ett av världens vanligaste hälsoproblem. Enligt WHO påverkar det omkring 1,28 miljarder vuxna mellan 30 och 79 år. I Sverige har andelen unga vuxna som uppger att de har högt blodtryck fördubblats de senaste 20 åren, …
Sensation på hjärtkongressen – därför jublar forskarna
En billig hjärtmedicin från 1800-talet stal showen när världens främsta kardiologer samlades i Madrid. I en ny stor studie visade digitoksin att den kan minska både dödlighet och sjukhusinläggningar – trots att vi länge trodde att pillret hörde hemma på medicinhistoriska museet. Ett piller från historieböckerna Digitoksin har länge betraktats som en antikvitet i medicinskåpet. …
Möglig mat är inte det sämsta
Vi behöver bättre koll på mögel. I dag slänger vi möglig mat även när den kunnat ätas upp. Påbudet kommer från Livsmedelsverket. I dag slänger den genomsnittlige svensken, enligt en uppskattning, 16 kilo mat per person och år. Det är framför allt frukt, grönsaker, bröd och matrester som kastas och en av orsakerna till att …
Ser ut att må bättre när andra mår sämre
Nej, vi mår inte bättre. I stället mår vi sämre tidigare. Medelålders människor mår som tidigare, men yngre mår sämre, enligt forskare. Den tidigare tesen inom vad som kallas ”lyckoforskning” har talat om att vi mår sämre i 30-årsåldern och fram till början av 40-årsåldern, sedan blir det bättre. Nu kommer en studie som säger …
Glöm piller och kniv – detta kan lindra artros
Forskare i USA har upptäckt att en liten justering kan lindra smärtan vid artros i ditt knä lika bra som piller. Svensk forskning pekar åt samma håll. Smärtfri promenad istället för knäoperation Artros i knäna är en folksjukdom. Nästan var fjärde vuxen över 40 lever med värken. Hittills har alternativen varit piller, kortisonsprutor och i …
Många svenskar har pollenallergi och antalet pollenallergiker har ökat, enligt offentliga källor.
Men trots att den genuina pollensäsongen nu lider mot sitt slut, kan många väntas drabbas av allergiska reaktioner även vinterhalvåret.
Olika frukter, grönsaker, spannmål och kryddor kan orsaka reaktionerna. Det handlar om begreppet ”korsallergier”, där 72 procent av de svarande i en ny undersökning Apotek hjärtat gjort, har liten eller ingen kunskap om vad det är.
Därför är du allergisk – och det kan du göra åt problemet. Dagens PS
Många drabbas
Samtidigt drabbas många av korsallergi, som innebär att specifika livsmedel utlöser allergiska reaktioner som klåda i munnen, halsen och på läpparna, eller magproblem, nässelutslag alternativt rinnande ögon och näsa.
”Vissa livsmedel innehåller ämnen som liknar de allergiframkallande ämnena i pollen. Beroende på vilken typ av pollen man är allergisk mot kan man reagera på allt från äpplen och morötter, till nötter, spannmål och vanligt förekommande kryddor”, säger Catharina Claesson, apotekare hos Apotek hjärtat.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Undvik eller koka först
Om man har korsallergi ska man försöka undvika de livsmedel som utlöser reaktioner. Men för den som, trots allergiska känningar, vill njuta av höstens äppelskörd finns det lösningar, säger hon.
”Om korsallergin är lindrig kan man tåla livsmedlen när de är upphettade eller kokade. Om man reagerar på äpplen kan man även testa att skala dem då det ofta kan vara skalet som utlöser allergiska känningar. Ifall man upplever symtom kan dessa också lindras med antihistamintabletter”, sammanfattar Catharina Claesson.
Fakta/Vanliga korsallergier
* Björkpollen. Äpple, päron, jordgubbar, stenfrukter, selleri, morot, potatisskal, nötter (hasselnöt, mandel, valnöt), linser, sojabönor, ärtor, samt kryddor som anis, kummin och koriander.
* Gråbo. Melon, banan, ananas, mango, selleri, morot, paprika, lök, vitlök, fänkål, kryddor som dill, persilja, basilika, samt honung, solrosfrön och muskotnöt.
* Gräs. Spannmål som vete, tomat, jordnötter, samt sojabönor och ärtor.
(Källa: Apotek hjärtat)
En av tre blir deppiga av våren. Dagens PS
Senaste nytt
Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre
Arbetsmarknaden för nyutexaminerade är den tuffaste på länge – och experter pekar på ett glapp mellan utbildning och arbetsgivare. Allt fler unga akademiker kämpar för att få in en fot på arbetsmarknaden. Nya siffror visar en tydlig försämring, och både experter och nyexaminerade menar att en examen inte längre är tillräckligt för att landa ett …
Nya inflationen stoppar troligen ECB-räntesänkning
Euroområdets inflation var i augusti högre än ECB:s mål – det släcker av allt att döma hoppet helt om en räntesänkning. Bloomberg rapporterar att inflationen skuttade upp till 2,1 procent under månaden, jämfört med augusti för ett år sedan, och därmed antas förväntningarna om att Europeiska centralbanken lämnar räntorna oförändrade cementeras. ECB sammanträder nästa vecka …
Ikea tar avstånd från Trump: "Inte godkänt det"
I en 38 sidor lång plan för Gaza nämner Trump-regimen Ikea som en del i projektet. Nu tar Ikea avstånd; ”Vi har inte godkänt det”. Få har glömt det sanslösa utspel Donald Trump gjorde i februari, där han lade ut en AI-video med sig själv och Benjamin Netanyahu i badbyxor, i ett konstruerat semesterparadis han …
Äntligen: Klarna till börsen – men ingen rekordvärdering
Klarna är nu helt redo för en börsintroduktion i New York – med en värdering som kan bli en av de största i fintech-historien. Men ändå en bit ifrån rekordnivåerna för bolaget för ett par år sedan. Börsnoteringen står nu klar efter att flera medier rapporterar att Klarna skickat in ansökan om listning till New …
Ny undersökning: Hälsofaran tre av fyra missar
En stor del av svenskarna har pollenallergi av olika slag. Nu är det dags för höstens allergisäsong. Vi talar om korsallergier. Många svenskar har pollenallergi och antalet pollenallergiker har ökat, enligt offentliga källor. Men trots att den genuina pollensäsongen nu lider mot sitt slut, kan många väntas drabbas av allergiska reaktioner även vinterhalvåret. Olika frukter, …