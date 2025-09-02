Dagens PS
Ny undersökning: Hälsofaran tre av fyra missar

Många drabbas av korsallergier i höst
Att det är höst innebär inte att pollensäsongen är över. Nu är det i stället korsallergier som ställer till det och som många missar. (Foto: Pressbild Apotek hjärtat)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

En stor del av svenskarna har pollenallergi av olika slag. Nu är det dags för höstens allergisäsong. Vi talar om korsallergier.

Många svenskar har pollenallergi och antalet pollenallergiker har ökat, enligt offentliga källor.

Men trots att den genuina pollensäsongen nu lider mot sitt slut, kan många väntas drabbas av allergiska reaktioner även vinterhalvåret.

Olika frukter, grönsaker, spannmål och kryddor kan orsaka reaktionerna. Det handlar om begreppet ”korsallergier”, där 72 procent av de svarande i en ny undersökning Apotek hjärtat gjort, har liten eller ingen kunskap om vad det är.

Många drabbas

Samtidigt drabbas många av korsallergi, som innebär att specifika livsmedel utlöser allergiska reaktioner som klåda i munnen, halsen och på läpparna, eller magproblem, nässelutslag alternativt rinnande ögon och näsa.

”Vissa livsmedel innehåller ämnen som liknar de allergiframkallande ämnena i pollen. Beroende på vilken typ av pollen man är allergisk mot kan man reagera på allt från äpplen och morötter, till nötter, spannmål och vanligt förekommande kryddor”, säger Catharina Claesson, apotekare hos Apotek hjärtat.

Antalet pollenallergiker blir fler över tid. Samtidigt missar många de korsallergier, som gör att man kan ha besvär även höst och vinter. (Foto: Gorm Kallestad/NTB-TT)
Undvik eller koka först

Om man har korsallergi ska man försöka undvika de livsmedel som utlöser reaktioner. Men för den som, trots allergiska känningar, vill njuta av höstens äppelskörd finns det lösningar, säger hon.

”Om korsallergin är lindrig kan man tåla livsmedlen när de är upphettade eller kokade. Om man reagerar på äpplen kan man även testa att skala dem då det ofta kan vara skalet som utlöser allergiska känningar. Ifall man upplever symtom kan dessa också lindras med antihistamintabletter”, sammanfattar Catharina Claesson.

Fakta/Vanliga korsallergier

* Björkpollen. Äpple, päron, jordgubbar, stenfrukter, selleri, morot, potatisskal, nötter (hasselnöt, mandel, valnöt), linser, sojabönor, ärtor, samt kryddor som anis, kummin och koriander.

* Gråbo. Melon, banan, ananas, mango, selleri, morot, paprika, lök, vitlök, fänkål, kryddor som dill, persilja, basilika, samt honung, solrosfrön och muskotnöt.

* Gräs. Spannmål som vete, tomat, jordnötter, samt sojabönor och ärtor.

(Källa: Apotek hjärtat)

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

