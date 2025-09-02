Ny undersökning: Hälsofaran tre av fyra missar

Många svenskar har pollenallergi och antalet pollenallergiker har ökat, enligt offentliga källor.

Men trots att den genuina pollensäsongen nu lider mot sitt slut, kan många väntas drabbas av allergiska reaktioner även vinterhalvåret.

Olika frukter, grönsaker, spannmål och kryddor kan orsaka reaktionerna. Det handlar om begreppet ”korsallergier”, där 72 procent av de svarande i en ny undersökning Apotek hjärtat gjort, har liten eller ingen kunskap om vad det är.

Många drabbas

Samtidigt drabbas många av korsallergi, som innebär att specifika livsmedel utlöser allergiska reaktioner som klåda i munnen, halsen och på läpparna, eller magproblem, nässelutslag alternativt rinnande ögon och näsa.

”Vissa livsmedel innehåller ämnen som liknar de allergiframkallande ämnena i pollen. Beroende på vilken typ av pollen man är allergisk mot kan man reagera på allt från äpplen och morötter, till nötter, spannmål och vanligt förekommande kryddor”, säger Catharina Claesson, apotekare hos Apotek hjärtat.