Därför är du allergisk – och det kan du göra åt problemet

Världen

Minecraft-filmen krossar allt motstånd

"A Minecraft Movie" snyggar till Hollywoods siffror. Under helgen har filmen blivit en formidabel biljettsuccé i främst USA och Kanada, men även internationellt. Biograferna i USA och Kanada har dragit in uppskattningsvis svindlande 157 miljoner dollar under Minecraft-filmens första dagar på bioduken, berättar Fortune och uppger att rullen samtidigt väntas ha inbringat 144 miljoner dollar …