Viktläkemedel som Ozempic och Wegovy kan göra betydligt mer än att minska vikten. Ny forskning visar att preparaten kan påverka kroppens biologiska åldrande och göra vissa organ flera år yngre enligt särskilda mätmetoder.
Ozempic kan bromsa åldrandet – nya studier väcker hopp om längre liv
Vi har beskrivit utvecklingen med Ozempic och Wegovy, men även nya behandlingar som bygger på hormonet amylin.
Samtidigt pågår jakten på nästa blockbuster, nästa Ozempic.
GLP-1-läkemedlen visade hur ett läkemedel kan gå från att vara en behandling för en specifik patientgrupp till att skapa en helt ny global marknad, där läkemedelsindustrin även riktat blicken mot hjärnan.
Ozempic gör oss yngre?
Läkemedel som ursprungligen utvecklades mot typ 2-diabetes kan vara på väg att öppna ett helt nytt kapitel inom medicinen.
Forskare undersöker nu om GLP-1-läkemedlen, däribland Ozempic, Wegovy och Mounjaro, kan bromsa själva åldringsprocessen.
Enligt CNN visar nya studier lovande resultat både hos människor och försöksdjur.
Läkemedlen har redan visat positiva effekter på bland annat hjärt-kärlsjukdomar, njurfunktion och blodsockerkontroll. Nu undersöks om dessa fördelar delvis kan bero på att de påverkar biologiska mekanismer bakom åldrandet.
Kan vi leva längre genom att ta Ozempic? Det är en fråga som forskarna nu ska försöka besvara.
”Åldrande är den största riskfaktorn för många sjukdomar, och om vi kan rikta in oss på själva åldrandet kanske vi kan behandla alla möjliga sjukdomar som är kopplade till åldrande”, säger Danica Chen, professor vid University of California i Berkeley, som forskar om åldrande.
Kroppens organ kan bli biologiskt yngre
Forskare vid läkemedelsbolaget Eli Lilly har analyserat data från personer som behandlats med tirzepatid, den aktiva substansen i Mounjaro.
I en mindre analys av 71 deltagare över 50 år upptäcktes förändringar i så kallade epigenetiska klockor, som används för att uppskatta kroppens biologiska ålder.
”Vi ser en sänkning av åldern” – någonstans mellan tre och sex år”, säger Kevin Duffin, forskningschef kring åldrande på Eli Lilly.
Lilly tillverkar tirzepatid, som säljs under namnet Zepbound för viktminskning och Mounjaro för behandling av diabetes.
Även Novo Nordisk har presenterat forskning om semaglutid, substansen i Ozempic och Wegovy.
Åldern minskar
Bolagets analyser antyder att hjärtats biologiska ålder kan minska med två till fyra år jämfört med placebo. Liknande förändringar har observerats i markörer kopplade till hjärnan, njurarna, lungorna och bukspottkörteln.
I en studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature, undersökte forskare vid University of California, Berkeley, hur semaglutid påverkade äldre möss.
Mössen som behandlades med läkemedlet levde i genomsnitt 834 dagar, jämfört med 742 dagar i kontrollgruppen. Det motsvarar en förlängning av livslängden med 92 dagar.
Bättre minne hos möss
Forskarna upptäckte även förbättringar i mössens minnesförmåga, blodsockerreglering och andra kroppsliga funktioner som normalt försämras med stigande ålder.
En möjlig förklaring är att semaglutid påverkar flera biologiska processer som är kopplade till åldrande. Läkemedlet efterliknar hormonet GLP-1, som bland annat reglerar aptit och blodsocker.
Men forskarna betonar att det finns betydande skillnader mellan möss och människor. Att ett läkemedel förlänger livet hos försöksdjur innebär inte automatiskt att det har samma effekt på människor.
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