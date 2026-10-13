Ozempic kan bromsa åldrandet – nya studier väcker hopp om längre liv

GLP-1-läkemedlen visade hur ett läkemedel kan gå från att vara en behandling för en specifik patientgrupp till att skapa en helt ny global marknad, där läkemedelsindustrin även riktat blicken mot hjärnan.

Ozempic gör oss yngre?

Läkemedel som ursprungligen utvecklades mot typ 2-diabetes kan vara på väg att öppna ett helt nytt kapitel inom medicinen.

Forskare undersöker nu om GLP-1-läkemedlen, däribland Ozempic, Wegovy och Mounjaro, kan bromsa själva åldringsprocessen.



Enligt CNN visar nya studier lovande resultat både hos människor och försöksdjur.



Läkemedlen har redan visat positiva effekter på bland annat hjärt-kärlsjukdomar, njurfunktion och blodsockerkontroll. Nu undersöks om dessa fördelar delvis kan bero på att de påverkar biologiska mekanismer bakom åldrandet.

Kan vi leva längre genom att ta Ozempic? Det är en fråga som forskarna nu ska försöka besvara.

”Åldrande är den största riskfaktorn för många sjukdomar, och om vi kan rikta in oss på själva åldrandet kanske vi kan behandla alla möjliga sjukdomar som är kopplade till åldrande”, säger Danica Chen, professor vid University of California i Berkeley, som forskar om åldrande.