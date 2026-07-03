Hot mot företag: Cyberbrotten ökar under sommaren

AI gör brottslingarna effektivare

Enligt Pernilla Rönn på har AI kraftigt kortat angriparnas ledtider. De kan snabbare identifiera sårbarheter och bygga bedrägerier som är svårare att avslöja.

Check Point Softwares senaste data bekräftar bilden. Cyberattacker mot svenska verksamheter ökade med cirka 39 procent i januari 2026 jämfört med samma period föregående år. I genomsnitt sker drygt 2 100 attacker per vecka mot svenska organisationer.



Fel sorts fiske på semestern

Semestertider brukar också innebära att phishingförsöken ökar, rapporterar konsultföretaget Conscia. Phishing är när bovarna försöker lura till sig känslig information digitalt.

När vi kollar mailen från stranden eller hotellrummet ökar risken att vi klickar på olämpliga länkar. Och vikarierna som mannar kontoret saknar ofta kännedom om företagets rutiner.

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Video- och röstfusk med AI ökar

Om du ska hålla ställningarna själv under delar av sommaren, var lite extra uppmärksam på vem som ringer eller tar ett videomöte. I år kommer vi att se en ökning av avancerade cyberbrott där AI‑genererad röst och video används. Detta enligt Trygg-Hansa.

Syftet är att manipulera medarbetare att genomföra felaktiga betalningar eller lämna ut känslig information.

Skärpt beredskap och sunt förnuft

Alla experter tycks överens om att detta blir en sommar där bovarna har fått bättre verktyg, och större möjligheter.

Det krävs att företag och andra verksamheter skärper sin beredskap och vässar sin säkerhet. Helst redan nu, inte efter semestrarna.

Och att vi alla är försiktiga med vad vi klickar på eller vilka meddelanden vi litar på.

