Svenska företag går en orolig sommar till mötes. När kriminella tar hjälp av AI ökar mängden cyberbrott samtidigt som vi varvar ledighet med småjobbande på mobilen.
Hot mot företag: Cyberbrotten ökar under sommaren
Ju mer digitaliserade vi blir, desto lättare blir vi utsatta för cyberattacker. Det gäller både företag och offentliga verksamheter. Känsliga uppgifter kan läcka och leda till utpressning och annat, berättar säkerhetsexperten Oskar Rödin på Check Point.
Brist på ordentligt skydd
Många företag går på semester utan tillräcklig incidentberedskap, varnar cybersäkerhetsexperten Pernilla Rönn på HiQ. IT-avdelningar har ofta lägst bemanning just när risken är som störst.
Samma mönster bekräftas av försäkringsbolaget Trygg-Hansa, som i en färsk undersökning bland små och medelstora företag fann att över hälften av egenföretagarna och mikroföretagen inte vidtagit några åtgärder alls mot AI-drivna risker. Detta samtidigt som drygt hälften av företagsledarna tror att AI-utvecklingen ökar risken för bedrägerier.
AI gör brottslingarna effektivare
Enligt Pernilla Rönn på har AI kraftigt kortat angriparnas ledtider. De kan snabbare identifiera sårbarheter och bygga bedrägerier som är svårare att avslöja.
Check Point Softwares senaste data bekräftar bilden. Cyberattacker mot svenska verksamheter ökade med cirka 39 procent i januari 2026 jämfört med samma period föregående år. I genomsnitt sker drygt 2 100 attacker per vecka mot svenska organisationer.
Fel sorts fiske på semestern
Semestertider brukar också innebära att phishingförsöken ökar, rapporterar konsultföretaget Conscia. Phishing är när bovarna försöker lura till sig känslig information digitalt.
När vi kollar mailen från stranden eller hotellrummet ökar risken att vi klickar på olämpliga länkar. Och vikarierna som mannar kontoret saknar ofta kännedom om företagets rutiner.
Video- och röstfusk med AI ökar
Om du ska hålla ställningarna själv under delar av sommaren, var lite extra uppmärksam på vem som ringer eller tar ett videomöte. I år kommer vi att se en ökning av avancerade cyberbrott där AI‑genererad röst och video används. Detta enligt Trygg-Hansa.
Syftet är att manipulera medarbetare att genomföra felaktiga betalningar eller lämna ut känslig information.
Skärpt beredskap och sunt förnuft
Alla experter tycks överens om att detta blir en sommar där bovarna har fått bättre verktyg, och större möjligheter.
Det krävs att företag och andra verksamheter skärper sin beredskap och vässar sin säkerhet. Helst redan nu, inte efter semestrarna.
Och att vi alla är försiktiga med vad vi klickar på eller vilka meddelanden vi litar på.