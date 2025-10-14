Ny forskning: Din näsa kommer avslöja dig

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Forskning för att mäta stress

Den så kallade ”nasala dippen” inträffar inom bara några minuter. När stressen avtar återgår temperaturen till det normala. Gillian Forrester menar att längden på återhämtningsperioden kan bli ett viktigt mått för hur väl en individ hanterar stress.

”Om återhämtningen tar onormalt lång tid kan det vara en riskmarkör för ångest eller depression. Genom att mäta det här på ett objektivt och icke-invasivt sätt kan vi bättre förstå hur människor reglerar stress”, förklarar hon för BBC.

Eftersom metoden inte kräver fysisk kontakt med testpersonen skulle den även kunna användas för att övervaka stress hos spädbarn eller personer som inte kan kommunicera verbalt.

ANNONS

Termisk bildteknik kan på sikt få bred användning inom både medicin och psykologi. Foto: Rojer via Wikimedia Commons

Från forskning på människor till apor

Forskargruppen testar nu tekniken på våra närmaste släktingar. I flera apreservat används värmekameror för att övervaka hur räddade chimpansers och gorillors välbefinnande påverkas av olika stimuli.

När forskarna visade videor av lekande ungar för vuxna schimpanser noterade de hur djurens näsor blev varmare. Ett tecken på att stressen minskade.

”De kan inte säga hur de mår. Och de är ofta skickliga på att dölja det. Med termisk bildteknik kan vi börja förstå deras känslotillstånd på ett nytt sätt”, säger Marianne Paisley, forskare vid University of Sussex till BBC.

Forskarna hoppas att samma metod som nu hjälper till att avläsa stress hos människor även ska kunna förbättra livskvaliteten för djur som räddats från svåra förhållanden.

Stora möjligheter

Termisk bildteknik kan på sikt få bred användning inom både medicin och psykologi. Genom att koppla fysiologiska reaktioner till psykiskt välbefinnande kan forskare och vårdgivare få ett nytt verktyg för att identifiera risker. Redan innan de leder till utmattning eller psykisk ohälsa.

Även om Gill själv beskriver experimentet som ”en obehaglig överraskning”, kan hennes erfarenhet bidra till något större. Att förstå hur kroppens mikroskopiska förändringar speglar vårt inre tillstånd.

ANNONS

Fakta: Den ”nasala dippen” – vad forskarna har upptäckt Vad händer? Vid akut stress omdirigeras blodflödet i ansiktet, vilket får näsan att svalna med upp till 6 grader.

Hur mäts det? Med värmekameror som registrerar förändringar i hudtemperatur i realtid.

Varför viktigt? Kan bli ett objektivt sätt att mäta stress och återhämtning utan att behöva blodprov eller intervjuer.

Tillämpning: Möjlig användning inom psykisk hälsovård, spädbarnsforskning och djurvälfärd.

Forskningsteam: Leds av professor Gillian Forrester vid University of Sussex.

Källa: BBC, Your nose gets colder when you’re stressed. These thermal images show the change, oktober 2025

Läs mer: Chefer bryr sig för lite om stress på jobbet Realtid