Nej grabbar, testosteron är inte kokain

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Ingen kick – bara statistik

Efter en halvtimme, när hormonet borde ha börjat verka, deltog männen i flera klassiska beteendeekonomiska experiment som mäter risktagande, tävlingslystnad och generositet.

Resultatet publicerades i den vetenskapliga tidskriften PNAS och var entydigt: testosteron hade ingen mätbar effekt. Männen som fått hormonet betedde sig exakt likadant som männen som fick placebo.

ANNONS

“Jag trodde att testosteron skulle öka risktagandet, men det fanns verkligen ingen effekt. Jag blev ganska förvånad faktiskt”, säger Anna Dreber Almenberg, rapporterar DN.

Läs även: Glöm inte att ställa om klockan – och att ställa om livet

Alfahannen ringde – han vill ha tillbaka sin myt. (Foto: Canva)

Bye bye, alfahanne

Under årtionden har populärkulturen målat testosteron som själva bränslet bakom alfahannens framgång. Hollywood, gymmet och finanspressen har alla älskat berättelsen om hur hormoner driver män att ta risker, vinna och erövra.

Men Handelshögskolans studie punkterar nu den ballongen. Korttidsdoser av testosteron tycks inte påverka vare sig ekonomiska beslut, tävlingslust eller moral. Det betyder inte att hormonet är oviktigt – men det fungerar inte som en snabb kemisk kick.

Testosteron är alltså mer som en långsam brasa än ett fyrverkeri.

När du inser att den riktiga dopningen är en god natts sömn och kanske en cigarett. (Foto: Canva)

Vad händer nu?

ANNONS

Forskarna påpekar att studien har sina begränsningar. Det handlade om en engångsdos, och kanske hade resultaten sett annorlunda ut med längre behandling. Men myten om testosteronets “snabba effekt” på beslutsfattande är med största sannolikhet överdriven.

Så, nej grabbar, det hjälper inte att höja hormonnivån inför nästa börsrally, padelmatch eller dejt. Vill du känna dig levande? Ta ett kallbad, drick en espresso och försök hinna med Arlanda Express i rusningstid. Det ger garanterat mer puls.

Placeboeffekten: Den enda som fortfarande levererar.

Perfect Weekend Guide: testosteron är inte kokain

Studien: Investigating the effects of single-dose intranasal testosterone on economic preferences in a large randomized trial of men (PNAS, 2025).

Utförd av Handelshögskolan i Stockholm och Nipissing University i Kanada.

1 000 män fick 11 mg testosteron eller placebo.

Ingen statistisk effekt på risktagande, tävlingslystnad eller generositet.

Källa: Handelshögskolan, PNAS, News-Medical

Läs även: Svenska svampen som säljs för 200 000 kronor kilot