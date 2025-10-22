Det är dags att lägga ner myten om testosteron som mäns naturliga dopning. En ny megastudie från Handelshögskolan visar att hormonet inte gör dig modigare, rikare eller mer riskbenägen. Med andra ord – testosteron är inte kokain, hur gärna du än vill tro det.
Nej grabbar, testosteron är inte kokain
Från Wall Street till gymmet
Testosteron har länge varit finansvärldens motsvarighet till Red Bull. Det där magiska hormonet som påstås få män att fatta snabba beslut, vinna affärer och kasta sig ut i riskfyllda investeringar. Tills nu.
Forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, ledda av professor Anna Dreber Almenberg, har tillsammans med kollegor i Kanada genomfört världens största experiment om testosteron och risktagande. 1 000 män fick sniffa en engångsdos via näsan – 11 milligram testosteron eller placebo – innan de ställdes inför olika ekonomiska beslut.
Resultatet: ingen skillnad.
De dopade sig med manlighet. Och blev… precis som vanligt.
Läs även: Experterna häpnar: Trendig japansk gång har oväntad hälsoeffekt
Ingen kick – bara statistik
Efter en halvtimme, när hormonet borde ha börjat verka, deltog männen i flera klassiska beteendeekonomiska experiment som mäter risktagande, tävlingslystnad och generositet.
Resultatet publicerades i den vetenskapliga tidskriften PNAS och var entydigt: testosteron hade ingen mätbar effekt. Männen som fått hormonet betedde sig exakt likadant som männen som fick placebo.
“Jag trodde att testosteron skulle öka risktagandet, men det fanns verkligen ingen effekt. Jag blev ganska förvånad faktiskt”, säger Anna Dreber Almenberg, rapporterar DN.
Läs även: Glöm inte att ställa om klockan – och att ställa om livet
Bye bye, alfahanne
Under årtionden har populärkulturen målat testosteron som själva bränslet bakom alfahannens framgång. Hollywood, gymmet och finanspressen har alla älskat berättelsen om hur hormoner driver män att ta risker, vinna och erövra.
Men Handelshögskolans studie punkterar nu den ballongen. Korttidsdoser av testosteron tycks inte påverka vare sig ekonomiska beslut, tävlingslust eller moral. Det betyder inte att hormonet är oviktigt – men det fungerar inte som en snabb kemisk kick.
Testosteron är alltså mer som en långsam brasa än ett fyrverkeri.
Vad händer nu?
Forskarna påpekar att studien har sina begränsningar. Det handlade om en engångsdos, och kanske hade resultaten sett annorlunda ut med längre behandling. Men myten om testosteronets “snabba effekt” på beslutsfattande är med största sannolikhet överdriven.
Så, nej grabbar, det hjälper inte att höja hormonnivån inför nästa börsrally, padelmatch eller dejt. Vill du känna dig levande? Ta ett kallbad, drick en espresso och försök hinna med Arlanda Express i rusningstid. Det ger garanterat mer puls.
Perfect Weekend Guide: testosteron är inte kokain
- Studien: Investigating the effects of single-dose intranasal testosterone on economic preferences in a large randomized trial of men (PNAS, 2025).
- Utförd av Handelshögskolan i Stockholm och Nipissing University i Kanada.
- 1 000 män fick 11 mg testosteron eller placebo.
- Ingen statistisk effekt på risktagande, tävlingslystnad eller generositet.
Källa: Handelshögskolan, PNAS, News-Medical
Läs även: Svenska svampen som säljs för 200 000 kronor kilot
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
