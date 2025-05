Tusen gånger mer PFAS i rödvin

Nätverket PAN Europe har undersökt och analyserat 49 röda och vita viner. I projektet har svenska Naturskyddsföreningen deltagit.

Det man undersökt är förekomsten av evighetskemikalierna PFAS. När dessa sprids i naturen ökar även halterna i våra livsmedel, dit trots allt vin räknas i sammanhanget.

Rapporten som nu släppts, heter ”Message from the bottle. The rapid rise of TFA contamination across the EU”.

Mycket vattenlösligt

TFA är en förkortning av trifluorättiksyra, en kortkedjad variant av PFAS. TFA bildas när andra PFAS-ämnen bryts ner, till exempel vissa bekämpningsmedel och köldmedier i kylskåp, luftkonditionering och värmepumpar.

TFA är mycket vattenlösligt, extremt svårnedbrytbart och sprider sig snabbt i miljön, från luft till regnvatten och grundvatten samt vidare till mat och dryck, skriver Naturskyddsföreningen. TFA är skadligt för vattenlevande organismer.

Inom EU finns inget gemensamt gränsvärde för TFA, men Nederländerna har infört ett riktvärde på 2 200 nanogram per liter för dricksvatten.

