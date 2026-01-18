Svårartad miss: Mammuten var en val

Det handlar om Alaska Museum of Natural History, när forskning.no rapporterar en både svårartad och långvarig miss.

I 70 år trodde man på muséet att de benrester man visade upp kom från en mammut. Nu visar forskarna efter ett test att man haft fel hela tiden.

Fossilen är från ett helt annat djur än en mammut – i stället är det lämningar efter en val.

Att man upptäckte det beror på att forskarna tittade närmare på fossilen, för att ta reda på när mammuten levde.

Det gjorde man via den teknik som kallas koldatering och som bygger på att allt som lever innehåller kol, och att en del av detta kol är radioaktivt.

När vi dör strålar radioaktiviteten långsamt men säkert ut och utifrån det kan forskare undersöka hur mycket kol som finns kvar i ett fossil.

Så kan de följaktligen beräkna hur länge sedan djuret eller växten levde.

Det svar forskarna fick i det här fallet chockade dem. Enligt koldateringen skulle mammuten ha levt för cirka 2 000-3 000 år sedan.