Svårartad miss: Mammuten var en val

En mammut, trodde man på muséet, tills ett DNA-test avslöjade sanningen.
Så här såg mammutarna ut. Vilket kan vara en viktig upplysning även till museipersonal i Alaska, där man nyss avslöjat ett 70-årigt fel. (Foto: Jens Meyer/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026

I 70 år var man övertygad om att muséets fynd kom från en utdöd mammut. Ett DNA-test visade att man haft fel hela tiden.

Det handlar om Alaska Museum of Natural History, när forskning.no rapporterar en både svårartad och långvarig miss.

I 70 år trodde man på muséet att de benrester man visade upp kom från en mammut. Nu visar forskarna efter ett test att man haft fel hela tiden.

Fossilen är från ett helt annat djur än en mammut – i stället är det lämningar efter en val.

Att man upptäckte det beror på att forskarna tittade närmare på fossilen, för att ta reda på när mammuten levde.

Dronten, mammuten och tasmanska tigern på väg tillbaka. Dagens PS

Använde koldatering

Det gjorde man via den teknik som kallas koldatering och som bygger på att allt som lever innehåller kol, och att en del av detta kol är radioaktivt.

När vi dör strålar radioaktiviteten långsamt men säkert ut och utifrån det kan forskare undersöka hur mycket kol som finns kvar i ett fossil.

Så kan de följaktligen beräkna hur länge sedan djuret eller växten levde.

Det svar forskarna fick i det här fallet chockade dem. Enligt koldateringen skulle mammuten ha levt för cirka 2 000-3 000 år sedan.

10 000 år för ung?

Anmärkningsvärt, förstås, med tanke på att de flesta av de håriga elefantliknande mammutarna dog ut för cirka 13 000 år sedan i Alaska.

På andra platser levde de visserligen i några tusen år till – men att mammutar skulle ha funnits på jorden så nyligen som för ett par tusen år sedan skulle ha varit en sensation.

Det fick forskarna att undersöka saken närmare. Med modern teknik kunde de utvinna lite DNA och testa i ett laboratorium.

När forskarna kontrollerade aktuellt DNA från fossilerna föll bitarna på plats och mammutteorin i bitar.

Man har alltid ett val. Ibland har man en val också. På museet i Alaska har man haft en i 70 år, men trott att det varit fossil från en mammut. (Foto: Michael Penn/AP-TT)

Det hela blev en valfråga

Det var inte mammut-DNA. Förstås. De två benresterna kom i stället från 2 olika valar och, troligen, från lika många mänskliga misstag.

För ett mysterium återstår ju; hur hamnade 2 valar så långt inåt land?

Forskarna har 2 teorier. En lite mer hedrande för forskarvärlden, nämligen att valarna på något sätt lyckades simma uppför en flod.

Den andra, mindre hedrande, är att benresterna hittades någon helt annanstans, men att någon gjorde ett misstag vid arkiveringen.

Och lite val-frihet måste väl även en forskare ha?

Hungrig? Nu finns köttbullar av mammut. Dagens PS

Torbjörn Karlgren
