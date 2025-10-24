Högre jämställdhet kopplas till bättre kondition

Konditionen, eller den så kallade konditionsförmågan, som är en viktig faktor för hälsa och livslängd, skiljer sig mycket åt mellan olika länder.

Nu har forskare från bland annat Karolinska Institutet och Shanghai University of Sport, systematiskt gått igenom data från 95 studier i 24 länder, med sammanlagt över 119 000 vuxna deltagare, för att undersöka sambandet mellan kondition, socioekonomisk utveckling och jämställdhet.

Konditionen mättes med så kallad VO2peak, det är den maximala mängd syre kroppen kan ta upp vid fysisk ansträngning.

Socioekonomisk utveckling mättes med hjälp av Human Development Index, HDI, och jämställdhet mättes med hjälp av Gender Inequality Index, GII.

HDI mäter bland annat utbildning, inkomst och livslängd och GII visar på skillnader mellan kvinnor och män i hälsa, utbildning och arbetsliv.

Socioekonomisk utveckling

Resultaten i studien från Karolinska Institutet visar att personer i länder som har högre HDI i genomsnitt har bättre kondition.

Det här sambandet var särskilt tydligt bland kvinnor, unga kvinnor i länder med medelhögt HDI hade högre maximal syreupptagning vid träning än kvinnor i länder med lågt HDI.

När HDI ökade från medelnivå till en hög nivå såg forskarna dock bara små förbättringar i människors kondition.

“Våra resultat tyder på att samhällsstrukturer och jämställdhet har stor betydelse för människors möjligheter till fysisk aktivitet och därmed kondition”, säger Nicolas Pillon i ett pressmeddelande.

Han är forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.