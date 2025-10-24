Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Högre jämställdhet kopplas till bättre kondition

En man och en kvinna tränar tillsammans. En studie från Karolinska Institutet visar att personer i länder med högre jämställdhet har bättre kondition är personer med större skillnader mellan kvinnor och män i hälsa, utbildning och arbetsliv. 
En studie från Karolinska Institutet visar att personer i länder med högre jämställdhet har bättre kondition är personer med större skillnader mellan kvinnor och män i hälsa, utbildning och arbetsliv. (Foto: Pavel Danilyuk/Pexels)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Ett lands socioekonomiska utveckling och jämställdhet är starkt kopplad till landets vuxna befolknings fysiska kondition.

Konditionen, eller den så kallade konditionsförmågan, som är en viktig faktor för hälsa och livslängd, skiljer sig mycket åt mellan olika länder.

Nu har forskare från bland annat Karolinska Institutet och Shanghai University of Sport, systematiskt gått igenom data från 95 studier i 24 länder, med sammanlagt över 119 000 vuxna deltagare, för att undersöka sambandet mellan kondition, socioekonomisk utveckling och jämställdhet.

Konditionen mättes med så kallad VO2peak, det är den maximala mängd syre kroppen kan ta upp vid fysisk ansträngning.

Socioekonomisk utveckling mättes med hjälp av Human Development Index, HDI, och jämställdhet mättes med hjälp av Gender Inequality Index, GII.

HDI mäter bland annat utbildning, inkomst och livslängd och GII visar på skillnader mellan kvinnor och män i hälsa, utbildning och arbetsliv. 

Socioekonomisk utveckling

Resultaten i studien från Karolinska Institutet visar att personer i länder som har högre HDI i genomsnitt har bättre kondition.

Det här sambandet var särskilt tydligt bland kvinnor, unga kvinnor i länder med medelhögt HDI hade högre maximal syreupptagning vid träning än kvinnor i länder med lågt HDI.

När HDI ökade från medelnivå till en hög nivå såg forskarna dock bara små förbättringar i människors kondition.

“Våra resultat tyder på att samhällsstrukturer och jämställdhet har stor betydelse för människors möjligheter till fysisk aktivitet och därmed kondition”, säger Nicolas Pillon i ett pressmeddelande.

Han är forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.  

Jämställdhet och kondition

Studien visar också att högre jämställdhet är kopplat till bättre kondition hos både kvinnor och män. Den här skillnaden var störst bland unga kvinnor.

“Resultaten understryker vikten av samhällsinsatser och riktlinjer som minskar sociala och könsrelaterade hinder för fysisk aktivitet. Det behövs också mer forskning, dels från länder med lägre HDI, dels om utmaningar för olika etniska och socioekonomiska grupper”, säger Barbara Ainsworth i pressmeddelandet.

Hon är ansvarig för studien och forskare vid Shanghai University of Sport. 



Fysisk träningHälsaJämställdhet
Annika Hjerpe
