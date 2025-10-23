Träningssuccén HYROX säljer slut i Stockholm

HYROX är den senaste träningstrenden som tar världen med storm. Det som började som ett nischat koncept i Tyskland har nu blivit ett globalt fenomen, och idag håller de flesta gymkedjor i storstäderna klasser i HYROX då efterfrågan hög.

Men vad är då träningssuccén HYROX?

HYROX skapades i Tyskland av världsmästarna i landhockey Moritz Fürste och Christian Toetzke. Tanken var att skapa ett tävlingsformat i fitness där tröskeln för att delta är låg. Alla ska kunna utföra övningarna, men det som gör det jobbigt är tempot ifall du vill få en bra tid.

I en Hyrox tävling löper deltagarna, antingen individuellt eller i lag om två, totalt 8 kilometer. Men vid varje kilometer behöver de stanna för att utföra ett moment, såsom att putta släde med vikt eller ro 1000 meter på en roddmaskin.

Den första tävlingen anordnades i Hamburg 2017 och hade 650 deltagare, men intresset för den nya träningssuccén växte. Och 2023 anordnade Hyrox 65 tävlingar världen över, med 175 000 deltagare.

Och enligt HYROX själva kommer över en miljon deltagare att tävla under 2025/2026.

