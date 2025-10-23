Ett tävlingsformat i funktionell fitness, där deltagarna varvar löpning med styrkemoment i stora inomhusarenor. Succén HYROX kommer återigen till Stockholm. Men den här gången är det kö för att få delta.
Träningssuccén HYROX säljer slut i Stockholm
HYROX är den senaste träningstrenden som tar världen med storm. Det som började som ett nischat koncept i Tyskland har nu blivit ett globalt fenomen, och idag håller de flesta gymkedjor i storstäderna klasser i HYROX då efterfrågan hög.
Men vad är då träningssuccén HYROX?
HYROX skapades i Tyskland av världsmästarna i landhockey Moritz Fürste och Christian Toetzke. Tanken var att skapa ett tävlingsformat i fitness där tröskeln för att delta är låg. Alla ska kunna utföra övningarna, men det som gör det jobbigt är tempot ifall du vill få en bra tid.
I en Hyrox tävling löper deltagarna, antingen individuellt eller i lag om två, totalt 8 kilometer. Men vid varje kilometer behöver de stanna för att utföra ett moment, såsom att putta släde med vikt eller ro 1000 meter på en roddmaskin.
Den första tävlingen anordnades i Hamburg 2017 och hade 650 deltagare, men intresset för den nya träningssuccén växte. Och 2023 anordnade Hyrox 65 tävlingar världen över, med 175 000 deltagare.
Och enligt HYROX själva kommer över en miljon deltagare att tävla under 2025/2026.
Kö för att tävla i Stockholm
HYROX har hyllas för sin tydlighet. Samma upplägg i varje stad gör att resultat kan jämföras globalt. En tid i Stockholm kan mäta sig mot en i Sydney eller New York. Det gör att deltagarna kan mäta sin tid mot varandra, och ha ett riktmärke att slå ifall de vill göra om loppet.
“Det är fantastiskt att se hur sporten engagerar fler och fler. HYROX har blivit en plattform där både nybörjare och erfarna atleter kan mötas, utmanas och ha roligt tillsammans, säger Edona Berisha, Marketing Manager för HYROX Norden till Sweaty business.
Nu kommer fitnessuccén återigen till Stockholm. Den 18-21 december anordnas fyra dagar av tävlingar på Stockholm Waterfront, dit folk köar för att få delta då biljetterna är slutsålda.
Samtidigt kommer världsmästerskapen i HYROX hållas i januari 2026 på Strawberry Arena, vilket lockar deltagare från hela världen.
Det här ser en HYROX-tävling ut.
- 1 km löpning
- SkiErg – 1000 m, konditionsmaskin som efterliknar längdskidåkning
- 1 km löpning
- Sled Push, skjut en tung släde framför dig en viss distans
- 1 km löpning
- Sled Pull, dra tillbaka en tung släde med rep
- 1 km löpning
- Burpee broad jumps, Burpees med hopp framåt 80 meter
- 1 km löpning
- Row – 1000m, roddmaskin
- 1 km löpning
- Farmers carry, bär två tunga kettlebells i händerna 200 meter
- 1 km löpning
- Sandbag lunges, utfallssteg med sandsäck 100 meter
- 1 km löpning
- Wallballs, kasta medicinboll mot en hög vägg 100 stycken
- Mål
HYROX har skrivit att fler biljetter till eventet i Stockholm kommer släppas längre fram, men för tillfället är flera av kategorierna slutsålda.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
