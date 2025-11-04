Dagens PS
Hemligheterna bakom framtidens välmående

Välmående har blivit den nya definitionen av framgång. En sorts stillsam revolution där framgång mäts i balans, inte i prestation. Foto: Vitaly Gariev/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Att må bra har aldrig varit så eftertraktat, så dyrt eller så datadrivet. Den globala wellnessindustrin är i dag värd omkring tjugotusen miljarder kronor (två biljoner dollar), enligt en undersökning gjord av McKinsey. Men den verkliga wellness-förändringen för framgång handlar inte om pengar, utan om din egen inställning.

För millennials och Gen Z har wellness blivit en daglig, personlig ritual snarare än en tillfällig aktivitet. Den som inte tränar, mediterar, mäter sin HRV (heart rate variability) och dricker kefir känns plötsligt… lite passé, enligt undersökningen.

När hälsa blev livsstil

McKinsey kallar det “the future of wellness”, en rörelse där unga konsumenter inte längre nöjer sig med gymkort och vitaminer. I USA säger åttiofyra procent att hälsa är en viktig eller mycket viktig prioritet, och i Kina svarar nittiofyra procent detsamma. Det handlar inte längre om att bli frisk, utan att leva hälsosamt, i varje liten detalj.

De mest hängivna tillhör kategorin “maximalist optimizers”: Människor som kombinerar vetenskap, teknik och tro på ständig förbättring. De läser näringsinnehåll som om de vore vinlistor, bär mätare på handlederna och använder AI-appar för att analysera sömncykler.

Strax bakom kommer “confident enthusiasts”. Det är de som har hittat sin rutin och aldrig avviker från den. “Health traditionalists” håller sig till klassiker som promenader och multivitamin, medan “health strugglers” och “wellness shirkers” mest försöker hänga med i svängarna.

Framgång med intravenöst vitamindropp

Trots sina biohackers och meditationstimers rapporterar Generation Z sämre hälsa än sina föräldrar. Fyrtio procent säger i McKinseys undersökning att de “nästan alltid är stressade”. Det är också den mest experimentella generationen, lika benägen att testa intravenöst vitamindropp som digitala mindfulnesskurser.

I deras värld är denna typ av självoptimering inte kopplat till narcissism, utan mer som en självklar omsorg. Att vila har blivit en prestation, dokumenterad i appar och delad på sociala medier. De köper tarmvänliga shots, bär sömnspårande ringar och laddar ner andningsappar. Allt i jakt på balans, energi och något som liknar inre frid.

En modern pilgrimsfärd

Gränsen mellan wellness och estetik är numera flytande. “Better appearance” har klättrat till tredje plats på Generation Z:s wellnessprioriteringar, före mindfulness. Collagen-gummies, rödljusmasker och kosttillskott för hår och hy säljs nu med samma aura av seriositet som läkemedel.

Samtidigt växer marknaden för longevity-produkter, från epigenetiska ålderstester till mitokondrie-boostande kosttillskott. Sextio procent av konsumenterna globalt anger i undersökningen att “hälsosamt åldrande” är en mycket viktig prioritet.

Och när världen återöppnats efter pandemin väljer fler att resa för sitt välmående. Wellnessretreats och boutique-träning lockar med upplevelser snarare än produkter. I USA reste femtiosex procent av wellnessresenärerna mer än två timmar för sin behandling enligt McKinsey undersökning. Det är den moderna pilgrimsfärden, med destination bastu, terapirum eller vandring med bergsluft.

När wellness blev valuta för framgång

Den verkliga kraften i wellnessboomen handlar inte om hudkrämer eller proteinpulver, utan om symbolvärde. Status mäts inte längre i logotyper utan i blodvärden. Den nya eliten visar inte sin rikedom, de bär den i form av balans, lyster och låg vilopuls.

I dag handlar prestige lika mycket om att inte bränna ut sig som att tjäna pengar. Den som investerar i sin hälsa gör det lika målmedvetet som andra investerar i aktier.

Och kanske är det där nyckeln ligger. Framtidens framgång handlar inte om att leva för evigt. Utan att se ut, och känna sig, som om man gör det.

Fakta Perfect Weekend: Sex områden som formar framtidens wellness

  1. Funktionsnutrition
    Mat och dryck med mervärde. Från proteinberikade snacks till probiotiska drycker och adaptogena svampar. Hälsan ska numera kunna ätas, drickas och smaka gott.
  2. Skönhet
    Gränsen mellan hudvård och hälsa suddas ut. Collagentillskott, rödljusmasker och “ingestible beauty” gör välmående till en estetisk investering.
  3. Långt liv (Longevity)
    Allt fler fokuserar på hälsosamt åldrande snarare än evig ungdom. Epigenetiska tester, cellförnyande kosttillskott och vetenskapligt stödda anti-age-rutiner växer snabbt.
  4. Upplevelser och resor
    Wellness flyttar ut i världen. Retreater, kallbad, boutique-träning och IV-behandlingar lockar en ny generation hälsoresenärer som söker återhämtning snarare än semester.
  5. Viktbalans
    Viktkontroll har blivit högteknologisk. Personliga kostplaner, GLP-1-behandlingar och appar som mäter muskelmassa driver tillväxten i kategorin.
  6. Mental hälsa
    Från meditation till mindfulness-appar, psykiskt välmående är den snabbast växande delen av wellnessindustrin. Balans är det nya självförverkligandet.

Källa: McKinsey, The $2 trillion global wellness market gets a millennial and Gen Z glow-up, maj 2025

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

