Sorghum är det “nya” superlivsmedlet enligt färsk forskning. Växten kräver betydligt mindre vatten än många andra grödor och innehåller mängder av nyttiga ämnen, säger ny forskning.
Sorghum – matproduktionens nya glädjekälla?
Sorghum är det nya supergrödan som förväntas slå igenom stort i världen. Det berättar Yahoo i en färsk artikel och hänvisar till ny forskning. I Sverige kallas grödan durra.
Naturligt stark
Enligt forskningen som nyligen publicerats i Journal of Food Science så innehåller durran mängder av så kallade phytonäringsämnen som fungerar som ett naturligt försvar för växten mot hot som insekter, svamp och solljus.
Växten är också enligt forskningen naturligt glutenfri, rik på proteiner och livsviktiga mineraler som är bra som skydd mot immunförsvaret. Enligt forskningen har också växten stora fördelar när det gäller tålighet. Den kräver nästan 40 procent mindre vatten för att odlas.
Enligt Svenska Ekologiska lantbrukarna är växten “en allsidig och hållbar gröda med potential att bidra till att lösa flera av de utmaningar som dagens jordbruk står inför”.
Den svenska intresseföreningen beskriver sorghum som “en lovande gröda för framtidens jordbruk, särskilt i områden som kämpar med torka, markförstöring och miljöproblem relaterade till intensivt jordbruk”.
Används redan i mat
Många känner till sorghum redan i dag. Det används bland annat i glutenfritt bröd och granola. Enligt expertisen smakar växten generellt milt, lite nötaktigt och ibland svagt sött.
Durran eller sorghum är inte heller särskilt ny. Den introducerades i USA under 1800-talet med slavarna. Men är förstås äldre än så. Den har historiskt används för spritproduktion och som djurfoder. Det är det femte viktigaste spannmålet i världen. USA är störst, följt av Mexiko och Etiopien enligt siffror från 2023.
Största hotet mot sorghum är insektsangrepp. Men också extremtorka kan ha förödande konsekvenser. Framför allt för den som ska äta växten. Extrema torkförhållanden kan göra unga durraplantor giftiga. I ett tragiskt exempel från några år sedan dog kor av förgiftad durra i Italien.
