Testa professorns brutala morgonrutin – 6 steg till lycka

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Texten innehåller annonslänkar När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Steg-för-steg som stabiliserar humöret

För att mota bort negativa affekter innan de får fäste har Brooks satt ett sexpunktsprotokoll för sina morgnar.

Han vaknar konsekvent klockan 04.30 och lutar sig mot forskning som knyter tidiga uppvaknanden till bättre kreativitet, fokus och minne. Femton minuter senare tränar han en timme i hemmagymmet och växlar mellan kondition och styrka, sju dagar i veckan.

Därefter lägger han in ett metafysiskt lager. Han går i mässan eller ber en katolsk meditation i bilen. Det är, som han uttrycker det, en kalibrering av själen. För den som inte är religiös föreslår han 20–30 minuters journalföring eftersom det levererar liknande reglerande effekt.

ANNONS

Läs mer: Därför fastnar smarta människor i pengajakten Realtid

Han skjuter också upp koffeinet. “Jag älskar kaffe, men jag dricker det inte när jag vaknar. Faktiskt tar jag inte min första kopp förrän 07.30”, säger han och menar att han på så vis undviker en energidipp på eftermiddagen.

Frukosten är proteinrik till gränsen av brutalism: mellan 175 och 200 gram protein utslaget per dag. Varav omkring 60 gram redan till frukost via naturell grekisk yoghurt med vassleprotein, valnötter och bär. “Det håller mig mätt hela förmiddagen och tankad”, berättar han för CNBC.

När systemet väl är laddat går han direkt in i flow-arbete, snarare än att öppna inkorgen eller nyheterna. “När jag gör så får jag två timmar av superhögt kvalitativt kreativt arbete. Det sätter tonen för resten av dagen”, säger han.

Standardisera till du har råd att improvisera

Brooks uppmanar inte till kopiering, utan till experimentell disciplin. “Experimentera på dig själv. Det här är resultatet av mina experiment. Du behöver resultatet av dina experiment”, säger han enligt artikeln i CNBC.

För en publik som bryr sig om beprövade effekter är det två saker som sticker ut. Det går att styra tonen på sina känslor redan innan dagen hinner börja. Om man gör det systematiskt och justerar längs vägen.

Dessutom visar hans rutin att man får störst avkastning på sin morgonenergi om man går direkt in i fokuserat arbete i stället för att börja med mejl och andra inkommande krav.

Morgonrutin i 6 steg enligt Brooks:

ANNONS

Vakna: Vaknar 04.30 för att få kognitivt försprång innan dagens brus

Vaknar 04.30 för att få kognitivt försprång innan dagens brus Träna: Tränar 60 minuter, sju dagar i veckan, med en mix av kondition/styrka

Tränar 60 minuter, sju dagar i veckan, med en mix av kondition/styrka Meditera: Lägger in en metafysisk modul via meditation, bön eller reflekterande journal

Lägger in en metafysisk modul via meditation, bön eller reflekterande journal Kaffe: Skjuter upp första kaffet till 07:30 för att undvika eftermiddagstapp

Skjuter upp första kaffet till 07:30 för att undvika eftermiddagstapp Frukost: Äter cirka 60 gram protein redan till frukost

Äter cirka 60 gram protein redan till frukost Fokus: Går direkt in i koncentrerat skapande innan e-post eller nyheter

Källa: CNBC, Leading happiness expert’s morning routine includes a 4:30am wake-up, 60 minutes in the gym and a high-protein breakfast, oktober 2025