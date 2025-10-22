Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Testa professorns brutala morgonrutin – 6 steg till lycka

En morgonrutin i sex steg som kan öka lyckan. Har kan du läsa om hur du lägger upp din optimala rutin. Foto: Aatik Tasneem/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Få teman har fått så mycket uppmärksamhet i den moderna prestationskulturen som morgonrutiner. Inte minst därför att data gång på gång indikerar att starten på dagen påverkar både lycka, energi, kreativitet och mental hälsa långt in på eftermiddagen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

En av dem som studerat området systematiskt är Arthur Brooks, professor vid Harvard och kolumnist i The Atlantic. Han undervisar i hur människor kan hantera lycka som ett praktiskt arbete. För egen del har han utvecklat ett system av vanor som han plockar ur efter behov på morgonen.

“Jag har använt hela min bakgrund i beteendevetenskap och allt jag lärt mig om biologi för att sätta ihop ett morgonprotokoll som höjer mitt välbefinnande”, sade Brooks i sin podd, Office Hours with Arthur Brooks enligt en artikel i CNBC.

Kartlägger sin emotionella profil innan han optimerar

Brooks började med att ta PANAS-testet (Positive and Negative Affect Schedule) som placerar individer i fyra fält baserat på intensitet i positiva respektive negativa känslor. Han beskriver sig själv som en mad scientist, med höga utslag åt båda håll.

“Jag känner saker väldigt intensivt, och det är utmärkt på den positiva sidan. Men jag behöver hantera den negativa sidan”, säger Brooks. Det han fruktar är inte starka känslor i sig, utan att de negativa topparna utan motpart ska läcka in i vardagen.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

12 okt. 2025
Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

02 okt. 2025

Steg-för-steg som stabiliserar humöret

För att mota bort negativa affekter innan de får fäste har Brooks satt ett sexpunktsprotokoll för sina morgnar.

Han vaknar konsekvent klockan 04.30 och lutar sig mot forskning som knyter tidiga uppvaknanden till bättre kreativitet, fokus och minne. Femton minuter senare tränar han en timme i hemmagymmet och växlar mellan kondition och styrka, sju dagar i veckan.

Därefter lägger han in ett metafysiskt lager. Han går i mässan eller ber en katolsk meditation i bilen. Det är, som han uttrycker det, en kalibrering av själen. För den som inte är religiös föreslår han 20–30 minuters journalföring eftersom det levererar liknande reglerande effekt.

ANNONS

Läs mer: Därför fastnar smarta människor i pengajakten Realtid

Han skjuter också upp koffeinet. “Jag älskar kaffe, men jag dricker det inte när jag vaknar. Faktiskt tar jag inte min första kopp förrän 07.30”, säger han och menar att han på så vis undviker en energidipp på eftermiddagen.

Frukosten är proteinrik till gränsen av brutalism: mellan 175 och 200 gram protein utslaget per dag. Varav omkring 60 gram redan till frukost via naturell grekisk yoghurt med vassleprotein, valnötter och bär. “Det håller mig mätt hela förmiddagen och tankad”, berättar han för CNBC.

När systemet väl är laddat går han direkt in i flow-arbete, snarare än att öppna inkorgen eller nyheterna. “När jag gör så får jag två timmar av superhögt kvalitativt kreativt arbete. Det sätter tonen för resten av dagen”, säger han.

Standardisera till du har råd att improvisera

Brooks uppmanar inte till kopiering, utan till experimentell disciplin. “Experimentera på dig själv. Det här är resultatet av mina experiment. Du behöver resultatet av dina experiment”, säger han enligt artikeln i CNBC.

För en publik som bryr sig om beprövade effekter är det två saker som sticker ut. Det går att styra tonen på sina känslor redan innan dagen hinner börja. Om man gör det systematiskt och justerar längs vägen.

Dessutom visar hans rutin att man får störst avkastning på sin morgonenergi om man går direkt in i fokuserat arbete i stället för att börja med mejl och andra inkommande krav.

Morgonrutin i 6 steg enligt Brooks:

ANNONS
  • Vakna: Vaknar 04.30 för att få kognitivt försprång innan dagens brus
  • Träna: Tränar 60 minuter, sju dagar i veckan, med en mix av kondition/styrka
  • Meditera: Lägger in en metafysisk modul via meditation, bön eller reflekterande journal
  • Kaffe: Skjuter upp första kaffet till 07:30 för att undvika eftermiddagstapp
  • Frukost: Äter cirka 60 gram protein redan till frukost
  • Fokus: Går direkt in i koncentrerat skapande innan e-post eller nyheter

Källa: CNBC, Leading happiness expert’s morning routine includes a 4:30am wake-up, 60 minutes in the gym and a high-protein breakfast, oktober 2025

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
HälsaharvardLyckaProfessor
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS