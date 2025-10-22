Få teman har fått så mycket uppmärksamhet i den moderna prestationskulturen som morgonrutiner. Inte minst därför att data gång på gång indikerar att starten på dagen påverkar både lycka, energi, kreativitet och mental hälsa långt in på eftermiddagen.
Testa professorns brutala morgonrutin – 6 steg till lycka
Stora skillnader mellan antidepressiva – så påverkar de kroppen
De ska lindra ångest och depression och kan vara en livräddare för många. Men de kan också sätta kroppen i obalans. 2023 hade antalet personer som tar antidepressiv medicin ökat med 44 procent på tio år. Samma år hämtade 1,2 miljoner personer ut antidepressiva läkemedel, vilket motsvarar över 11 procent av befolkningen. Men hur påverkar …
Nej grabbar, testosteron är inte kokain
Det är dags att lägga ner myten om testosteron som mäns naturliga dopning. En ny megastudie från Handelshögskolan visar att hormonet inte gör dig modigare, rikare eller mer riskbenägen. Med andra ord – testosteron är inte kokain, hur gärna du än vill tro det. Från Wall Street till gymmet Testosteron har länge varit finansvärldens motsvarighet …
Nytt blodtest hittar 50 cancertyper – stort genombrott
En ny studie i Nordamerika har följt tusentals patienter, där ett blodtest hittar över 50 olika cancertyper. Testet påskyndar därmed diagnosen. Studien har följt 25 000 vuxna i USA och Kanada där det står klart att blodtestet kan identifiera över 50 cancertyper, varav tre fjärdedelar inte har någon typ av screeningprogram, enligt BBC. Blodtest upptäcker …
KBT – lika bra som sömnmedel mot sömnproblem
Bland unga ökar användningen av sömnmedel men svensk forskning visar att kognitiv beteendeterapi är lika effektiv och dessutom ger ett långvarigt resultat. Förra året hämtade 870 000 personer ut receptbelagda sömnmedel på svenska apoteket, det är över 8 procent av Sveriges befolkning, skriver Medicinsk Vetenskap. Eftersom en del läkemedel både används vid sömnproblem och vid …
Experterna häpnar: Trendig japansk gång har oväntad hälsoeffekt
Ett träningsupplägg som kallas Japansk gång har på kort tid fått spridning i sociala medier. Upplägget bygger på 30 minuters gång där man växlar mellan normalt tempo och korta, snabbare sekvenser. Attraktionskraften är tydlig: Det är enkelt, gratis och kräver ingen utrustning. Dr. Irvin Sulapas, idrottsläkare och docent vid UTHealth Houston, uttryckte sig så här …
En av dem som studerat området systematiskt är Arthur Brooks, professor vid Harvard och kolumnist i The Atlantic. Han undervisar i hur människor kan hantera lycka som ett praktiskt arbete. För egen del har han utvecklat ett system av vanor som han plockar ur efter behov på morgonen.
“Jag har använt hela min bakgrund i beteendevetenskap och allt jag lärt mig om biologi för att sätta ihop ett morgonprotokoll som höjer mitt välbefinnande”, sade Brooks i sin podd, Office Hours with Arthur Brooks enligt en artikel i CNBC.
Kartlägger sin emotionella profil innan han optimerar
Brooks började med att ta PANAS-testet (Positive and Negative Affect Schedule) som placerar individer i fyra fält baserat på intensitet i positiva respektive negativa känslor. Han beskriver sig själv som en mad scientist, med höga utslag åt båda håll.
“Jag känner saker väldigt intensivt, och det är utmärkt på den positiva sidan. Men jag behöver hantera den negativa sidan”, säger Brooks. Det han fruktar är inte starka känslor i sig, utan att de negativa topparna utan motpart ska läcka in i vardagen.
Steg-för-steg som stabiliserar humöret
För att mota bort negativa affekter innan de får fäste har Brooks satt ett sexpunktsprotokoll för sina morgnar.
Han vaknar konsekvent klockan 04.30 och lutar sig mot forskning som knyter tidiga uppvaknanden till bättre kreativitet, fokus och minne. Femton minuter senare tränar han en timme i hemmagymmet och växlar mellan kondition och styrka, sju dagar i veckan.
Därefter lägger han in ett metafysiskt lager. Han går i mässan eller ber en katolsk meditation i bilen. Det är, som han uttrycker det, en kalibrering av själen. För den som inte är religiös föreslår han 20–30 minuters journalföring eftersom det levererar liknande reglerande effekt.
Läs mer: Därför fastnar smarta människor i pengajakten Realtid
Han skjuter också upp koffeinet. “Jag älskar kaffe, men jag dricker det inte när jag vaknar. Faktiskt tar jag inte min första kopp förrän 07.30”, säger han och menar att han på så vis undviker en energidipp på eftermiddagen.
Frukosten är proteinrik till gränsen av brutalism: mellan 175 och 200 gram protein utslaget per dag. Varav omkring 60 gram redan till frukost via naturell grekisk yoghurt med vassleprotein, valnötter och bär. “Det håller mig mätt hela förmiddagen och tankad”, berättar han för CNBC.
När systemet väl är laddat går han direkt in i flow-arbete, snarare än att öppna inkorgen eller nyheterna. “När jag gör så får jag två timmar av superhögt kvalitativt kreativt arbete. Det sätter tonen för resten av dagen”, säger han.
Standardisera till du har råd att improvisera
Brooks uppmanar inte till kopiering, utan till experimentell disciplin. “Experimentera på dig själv. Det här är resultatet av mina experiment. Du behöver resultatet av dina experiment”, säger han enligt artikeln i CNBC.
För en publik som bryr sig om beprövade effekter är det två saker som sticker ut. Det går att styra tonen på sina känslor redan innan dagen hinner börja. Om man gör det systematiskt och justerar längs vägen.
Dessutom visar hans rutin att man får störst avkastning på sin morgonenergi om man går direkt in i fokuserat arbete i stället för att börja med mejl och andra inkommande krav.
Morgonrutin i 6 steg enligt Brooks:
- Vakna: Vaknar 04.30 för att få kognitivt försprång innan dagens brus
- Träna: Tränar 60 minuter, sju dagar i veckan, med en mix av kondition/styrka
- Meditera: Lägger in en metafysisk modul via meditation, bön eller reflekterande journal
- Kaffe: Skjuter upp första kaffet till 07:30 för att undvika eftermiddagstapp
- Frukost: Äter cirka 60 gram protein redan till frukost
- Fokus: Går direkt in i koncentrerat skapande innan e-post eller nyheter
Källa: CNBC, Leading happiness expert’s morning routine includes a 4:30am wake-up, 60 minutes in the gym and a high-protein breakfast, oktober 2025
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
