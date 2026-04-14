Forskare bakom metod som kan ger dig billigare tandläkarbesök

Permanenta skador

Problemet med dagens tandvård är att skador på emaljen oftast är permanenta. Tandens yttersta lager, emaljen, är kroppens hårdaste material men saknar förmåga att återbildas när det väl har brutits ner. När bakterier omvandlar socker till syra angrips emaljen, vilket kan leda till karies och hål. I dag behandlas detta genom att tandläkaren borrar bort den skadade delen och fyller igen hålet, men lösningen är inte perfekt och behöver ofta göras om med tiden.

En patient undersöks av en tandläkare på en tandläkarmottagning (Foto: Bertil Ericson / SCANPIX/TT)

Återskapar tandens naturliga struktur

Den nya uppfinningen bygger istället på en speciell gel som kan återskapa tandens naturliga struktur. Gelen innehåller ämnen som liknar de mineraler som finns i emaljen, främst kalcium och fosfat. När den appliceras på tanden bildas ett nytt lager som efterliknar den ursprungliga emaljen.

Forskarna har lyckats skapa ett tunt, men fungerande skyddande skikt på bara några dagar, som Illustrerad Vetenskap slagit fast.

”Den är säker, kan snabbt och lätt appliceras, och anpassas efter behov. Tekniken kan även användas i flera sorters produkter och hjälpa patienter i alla åldrar med olika tandproblem”, uppger Abshar Hasan, som leder forskningen.

På sikt kan sådana tekniker till och med göra det möjligt att återbilda hela tänder eller ersätta skadade delar med biologiskt material istället för konstgjorda implantat. Forskare arbetar redan med metoder som kan stimulera tandtillväxt, vilket ytterligare visar hur snabbt området utvecklas.

Stort genombrott inom tandvården

Den nya gelen kan bli ett stort genombrott inom tandvården.

Om tekniken lyckas i studierna kan den förändra hur vi ser på tandbehandling – från att reparera skador med konstgjorda material till att låta kroppen själv stå för läkningen.

Med den nya metoden kan tandläkarbesöken för många av oss därmed bli en betydligt trevligare upplevelse framöver.

