Hel bransch hotas – regeringen pressas att ingripa

Enligt Dagens Industri riskerar tusentals tandläkare att hindras från att starta egna kliniker till följd av de nya reglerna.

Reformen kommer samtidigt som staten satsar stort på tandvården.

Regeringen har nyligen presenterat vad som beskrivs som den största förändringen på över 20 år, med miljardbelopp riktade mot sektorn från 2026.

Alla måste söka tillstånd

Bakom förändringen står Inspektionen för vård och omsorg, som får ett utökat ansvar att godkänna privata vårdgivare.

Myndigheten slår fast att alla som bedriver eller planerar att bedriva privat tandvård måste ansöka om tillstånd.

Syftet är att stärka kvaliteten och patientsäkerheten, men reformen innebär samtidigt en tydlig skärpning av kraven på verksamheterna.