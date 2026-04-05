Nya tillståndskrav kan stoppa tandläkare från att starta eget och förändra konkurrensen i hela den privata tandvården.
Hel bransch hotas – regeringen pressas att ingripa
En omfattande regeländring riskerar att rita om den svenska tandvårdsmarknaden.
Från och med 2026 införs krav på tillstånd för att bedriva privat tandvård, något som kan få långtgående konsekvenser för både tandläkare och patienter.
Enligt Dagens Industri riskerar tusentals tandläkare att hindras från att starta egna kliniker till följd av de nya reglerna.
Reformen kommer samtidigt som staten satsar stort på tandvården.
Regeringen har nyligen presenterat vad som beskrivs som den största förändringen på över 20 år, med miljardbelopp riktade mot sektorn från 2026.
Alla måste söka tillstånd
Bakom förändringen står Inspektionen för vård och omsorg, som får ett utökat ansvar att godkänna privata vårdgivare.
Myndigheten slår fast att alla som bedriver eller planerar att bedriva privat tandvård måste ansöka om tillstånd.
Syftet är att stärka kvaliteten och patientsäkerheten, men reformen innebär samtidigt en tydlig skärpning av kraven på verksamheterna.
Kritik från branschen
Reaktionerna från tandvårdssektorn har varit starka.
Organisationen Privattandläkarna varnar för att förändringen kan slå hårt mot mindre aktörer.
“Vi är jätteoroliga. De här kraven kan slå ut hela branschen”, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef.
Enligt kritiker riskerar de nya kraven att skapa höga administrativa trösklar.
För att få tillstånd krävs kunskap inom områden som juridik, arbetsrätt och bolagsstyrning, vilket kan bli en utmaning för enskilda tandläkare.
Färre kliniker kan bli följden
Utvecklingen kan leda till att mindre, tandläkarledda mottagningar trängs undan till förmån för större aktörer.
Det riskerar i sin tur att påverka konkurrensen och minska valfriheten för patienter.
Samtidigt växer oron för att etableringstakten bromsar in, vilket kan få konsekvenser för tillgängligheten till tandvård i vissa delar av landet.
Växande politiskt tryck
Branschföreträdare uppmanar nu regeringen att agera.
Kraven handlar bland annat om tydligare riktlinjer och kortare handläggningstider.
Frågan har snabbt blivit politisk.
För regeringen handlar det om att hitta en balans mellan ökad kontroll och en fungerande marknad.
Om inga justeringar görs riskerar reformen att få större effekter än avsett.
Det som började som ett kvalitetskrav kan i värsta fall förändra strukturen i en hel bransch.
