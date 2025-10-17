Fastnat i grå vardag? Mel Robbins tips gör dig glad

I ett avsnitt av sin populära podcast tar bästsäljande författaren och föreläsaren Mel Robbins upp ett ämne som många kan känna igen sig i: Bristen på glädje i vardagen.

”På sistone har jag känt att livet helt enkelt inte är roligt längre,” säger hon i sin podcast enligt CNBC.

Hon beskriver flera orsaker till den känslan. Många människor är utbrända, överväldigade av vardagen och av nyhetsflödet, och lägger mer tid på sina telefoner än på sina verkliga liv.

Men enligt Robbins är det just därför vi behöver påminna oss om vikten av glädje. ”Glädje är inte något ytligt,” säger hon. ”Små stunder av glädje, skratt, lekfullhet och lättsinne är avgörande för lycka och motståndskraft.”

Forskning från Mayo Clinic visar, enligt CNBC:s artikel, dessutom att skratt har konkreta hälsofördelar, som att minska stress, lindra smärta och stärka immunförsvaret.

”Glädje är inte valfritt,” säger Robbins. ”Glädje är det som får dig att känna dig levande igen.”

Små förändringar som gör skillnad

Mel Robbins förespråkar att hitta glädje i vardagens små saker. Foto: Tony Luong

I podcasten delar Robbins sitt främsta råd för att skapa mer glädje i livet: Gör en liten, glad förändring varje dag.

”Det behöver inte vara något stort eller genomtänkt,” säger hon. ”Det kan handla om de allra minsta valen.”

Hon ger ett konkret exempel. ”Jag tänker ta på mig mina roliga rosa glasögon,” säger hon, och byter ut sina vanliga svarta bågar mot ett par neonrosa pilotglasögon. ”Jag älskar de här glasögonen,” tillägger hon.

För Robbins handlar det inte om att planera stora upplevelser, utan om att återinföra lekfullhet i vardagen. Glädje kan vara att ta på sig färgglada strumpor, lyssna på sin favoritlåt medan man diskar eller dela en rolig historia innan ett möte på jobbet.