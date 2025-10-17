Hon har inspirerat miljoner människor att ta kontroll över sina liv, men nu berättar Mel Robbins att hon själv fastnat i vardagens gråhet. Hennes lösning? En oväntat enkel vana som vem som helst kan testa redan i dag.
Fastnat i grå vardag? Mel Robbins tips gör dig glad
I ett avsnitt av sin populära podcast tar bästsäljande författaren och föreläsaren Mel Robbins upp ett ämne som många kan känna igen sig i: Bristen på glädje i vardagen.
”På sistone har jag känt att livet helt enkelt inte är roligt längre,” säger hon i sin podcast enligt CNBC.
Hon beskriver flera orsaker till den känslan. Många människor är utbrända, överväldigade av vardagen och av nyhetsflödet, och lägger mer tid på sina telefoner än på sina verkliga liv.
Men enligt Robbins är det just därför vi behöver påminna oss om vikten av glädje. ”Glädje är inte något ytligt,” säger hon. ”Små stunder av glädje, skratt, lekfullhet och lättsinne är avgörande för lycka och motståndskraft.”
Forskning från Mayo Clinic visar, enligt CNBC:s artikel, dessutom att skratt har konkreta hälsofördelar, som att minska stress, lindra smärta och stärka immunförsvaret.
”Glädje är inte valfritt,” säger Robbins. ”Glädje är det som får dig att känna dig levande igen.”
Små förändringar som gör skillnad
I podcasten delar Robbins sitt främsta råd för att skapa mer glädje i livet: Gör en liten, glad förändring varje dag.
”Det behöver inte vara något stort eller genomtänkt,” säger hon. ”Det kan handla om de allra minsta valen.”
Hon ger ett konkret exempel. ”Jag tänker ta på mig mina roliga rosa glasögon,” säger hon, och byter ut sina vanliga svarta bågar mot ett par neonrosa pilotglasögon. ”Jag älskar de här glasögonen,” tillägger hon.
För Robbins handlar det inte om att planera stora upplevelser, utan om att återinföra lekfullhet i vardagen. Glädje kan vara att ta på sig färgglada strumpor, lyssna på sin favoritlåt medan man diskar eller dela en rolig historia innan ett möte på jobbet.
De lyckligaste tar inte livet så allvarligt
”De lyckligaste människorna försöker inte vara coola,” skriver Jessica Weiss, föreläsare och författare till boken Happiness Works: The Science of Thriving at Work, i en artikel för CNBC Make It. ”De söker aktivt upp de saker, människor och aktiviteter som får dem att känna livsglädje.”
Forskningen bekräftar det Robbins pratar om, att lycka hittas ofta i det lilla. ”Lycka skapas genom att öka de små stunderna av glädje, lekfullhet, skratt och lättsinne i livet,” säger Robbins.
Och hon avslutar sin podcast med en enkel fråga till sina lyssnare: ”Förtjänar du inte lite lätthet i ditt liv?”
Fakta: Mel Robbins och vägen till mer glädje
- Namn: Mel Robbins
- Känd för: Podcasten The Mel Robbins Podcast och böcker som The 5 Second Rule och The Let Them Theory
- Budskap: Glädje är inte ett tillval, utan en nödvändighet för att känna sig levande
- Nyckeln till glädje: Gör en liten, glad förändring varje dag
- Exempel: Ta på dig färgglada glasögon, spela en låt du älskar, skratta åt något oväntat
- Forskning: Mayo Clinic visar att skratt sänker stressnivåer, lindrar smärta och stärker immunförsvaret
Källa: CNBC, Mel Robbins: ‘Life just isn’t fun anymore’—here’s a simple way to ‘feel alive again’, oktober 2025
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
