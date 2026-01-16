Dagens PS
En cigg på fyllan och en lögn för hälsan

En cigarett på festen som alltid påstås vara den sista. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 17 jan. 2026Publicerad: 17 jan. 2026

”Jag röker inte. Bara ibland. På fest. När någon annan redan tänder.”
Ungefär så låter det när socialrökaren försvarar sin cigg. En människa som aldrig köper ett paket, men gärna ”lånar” en cigg när stämningen är rätt, vinet kallt och askkoppen full.

Enligt amerikanska uppskattningar gäller detta runt tio procent av befolkningen. Troligen fler, eftersom socialrökare också är duktiga på att försvinna ur statistiken.

Frågan är enkel: är den där enstaka cigaretten verkligen så farlig. Det korta svaret är ja. Det längre svaret är också ja, men med fler kemikalier.

Nikotin bryr sig inte om att det är fest. (Foto: Canva)

Vad händer egentligen i kroppen

När du tar ett bloss får du i dig nikotin och en cocktail på över 7 000 kemiska ämnen. Cirka 70 av dem är direkt kopplade till cancer. Det är ungefär som att säga att ”jag dricker bara arsenik på midsommar”.

Effekten kommer direkt. Blodtrycket går upp. Blodkärlen drar ihop sig. Hjärtat får jobba hårdare. Lungorna irriteras. Halsen blir sträv. Immunförsvaret suckar tungt. Redan vid mycket låg konsumtion ökar risken för hjärt– och kärlsjukdomar, stroke och lungproblem.

Och nej, kroppen bryr sig inte om att det är ”socialt”.

När askkoppen blir en del av minglet. (Foto: Canva)
Men om man bara röker lite då

Här kommer nästa klassiska argument: mängden. En cigg då och då. Några per år. Det borde väl vara lugnt.

Problemet är att forskning visar att det inte finns någon trygg nivå, skriver NY Times. Att gå från ett paket om dagen till ett halvt gör inte den skillnad man gärna vill tro. Först när man slutar helt börjar riskerna sjunka på riktigt. Och då sker förbättringen snabbt, även om det tar år innan kroppen är tillbaka på noll.

Den där ensamma cigaretten leder kanske inte till hjärtinfarkt på dansgolvet. Men den ökar risken för beroende. Och beroende är sällan socialt särskilt länge.

Den farligaste cigaretten är den nostalgiska

För den som rökt tidigare är situationen ännu känsligare. ”Jag slutade ju för tio år sen” är ingen rustning. Tvärtom. Minnet sitter kvar i nervsystemet. Två cigaretter kan bli tre. Tre kan bli ett paket. Plötsligt står man där igen och minns inte riktigt hur det hände.

Det är inte svag karaktär. Det är biologi.

Den där ciggen du inte köpte men ändå rökte. (Foto: Canva)
Hur man låter bli utan att bli tråkig

Fester, alkohol och rök hör historiskt ihop. Det är därför det är svårt. Men det finns enkla knep som faktiskt fungerar. Ha något i handen. Tugummi duger. Ta med en vän som vet att du försöker avstå. Och ställ den obekväma frågan till dig själv innan du tänder: varför vill jag ha den här.

Vill du passa in. Lugna nerverna. Ta en paus från småpratet. Alla de behoven går att lösa utan rök, även om tobaksindustrin lagt ett sekel på att få dig att tro motsatsen.

Slutsats som ingen vill höra

Den sociala cigaretten är ingen hälsokatastrof i sig. Men den är heller inte oskyldig. Den är en liten påminnelse om ett beroende som gärna gör comeback när du minst anar det.

Eller som en av läkarna uttryckte det, utan ironi: ”Du leker med elden.”
Och ja, det gör man oftast bäst på säkert avstånd.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

