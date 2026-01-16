En cigg på fyllan och en lögn för hälsan

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …

Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …

Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …

I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …

Men om man bara röker lite då

Här kommer nästa klassiska argument: mängden. En cigg då och då. Några per år. Det borde väl vara lugnt.

Problemet är att forskning visar att det inte finns någon trygg nivå, skriver NY Times. Att gå från ett paket om dagen till ett halvt gör inte den skillnad man gärna vill tro. Först när man slutar helt börjar riskerna sjunka på riktigt. Och då sker förbättringen snabbt, även om det tar år innan kroppen är tillbaka på noll.

Den där ensamma cigaretten leder kanske inte till hjärtinfarkt på dansgolvet. Men den ökar risken för beroende. Och beroende är sällan socialt särskilt länge.

Läs även: Storbritannien vill förbjuda rökning – då händer detta

Den farligaste cigaretten är den nostalgiska

För den som rökt tidigare är situationen ännu känsligare. ”Jag slutade ju för tio år sen” är ingen rustning. Tvärtom. Minnet sitter kvar i nervsystemet. Två cigaretter kan bli tre. Tre kan bli ett paket. Plötsligt står man där igen och minns inte riktigt hur det hände.

Det är inte svag karaktär. Det är biologi.

Den där ciggen du inte köpte men ändå rökte. (Foto: Canva)

ANNONS

Hur man låter bli utan att bli tråkig

Fester, alkohol och rök hör historiskt ihop. Det är därför det är svårt. Men det finns enkla knep som faktiskt fungerar. Ha något i handen. Tugummi duger. Ta med en vän som vet att du försöker avstå. Och ställ den obekväma frågan till dig själv innan du tänder: varför vill jag ha den här.

Vill du passa in. Lugna nerverna. Ta en paus från småpratet. Alla de behoven går att lösa utan rök, även om tobaksindustrin lagt ett sekel på att få dig att tro motsatsen.

Slutsats som ingen vill höra

Den sociala cigaretten är ingen hälsokatastrof i sig. Men den är heller inte oskyldig. Den är en liten påminnelse om ett beroende som gärna gör comeback när du minst anar det.

Eller som en av läkarna uttryckte det, utan ironi: ”Du leker med elden.”

Och ja, det gör man oftast bäst på säkert avstånd.

Läs även: Rökning förbjuds på stränder och i parker