Okända Iphone-funktionen lindrar åksjuka: "Mycket effektiv"

På så sätt kan den minska illamående när mobilen används i exempelvis bil, buss eller tåg.

Ger signaler till hjärnan

Funktionen använder telefonens rörelsesensorer för att registrera hur fordonet rör sig ,skriver BBC.

Prickarna följer sedan samma rörelsemönster, vilket ska ge hjärnan visuella signaler som bättre stämmer överens med kroppens upplevelse av rörelse.

Åksjuka uppstår när hjärnan får motstridiga signaler från olika sinnen. Balansorganet i innerörat registrerar att kroppen rör sig, medan ögonen ofta fokuserar på en stillastående mobilskärm.

Den konflikten kan leda till yrsel, illamående och i vissa fall kräkningar.

Forskare är inte helt överens om den bakomliggande mekanismen. En etablerad teori bygger på konflikten mellan syn och balanssinne.

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