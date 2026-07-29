Blir du ofta åksjuk när du är på väg någonstans? Om du har en Iphone kan det finnas lindring med hjälp av en särskild funktion.
Okända Iphone-funktionen lindrar åksjuka: "Mycket effektiv"
En relativt okänd funktion i Iphone har blivit uppmärksammad bland personer som lider av åksjuka.
Inställningen kallas ”Vehicle Motion Cues” och lägger till rörliga prickar längs skärmens kanter.
På så sätt kan den minska illamående när mobilen används i exempelvis bil, buss eller tåg.
Ger signaler till hjärnan
Funktionen använder telefonens rörelsesensorer för att registrera hur fordonet rör sig ,skriver BBC.
Prickarna följer sedan samma rörelsemönster, vilket ska ge hjärnan visuella signaler som bättre stämmer överens med kroppens upplevelse av rörelse.
Åksjuka uppstår när hjärnan får motstridiga signaler från olika sinnen. Balansorganet i innerörat registrerar att kroppen rör sig, medan ögonen ofta fokuserar på en stillastående mobilskärm.
Den konflikten kan leda till yrsel, illamående och i vissa fall kräkningar.
Forskare är inte helt överens om den bakomliggande mekanismen. En etablerad teori bygger på konflikten mellan syn och balanssinne.
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Besvären kan lindras
Andra forskare menar att problemet snarare handlar om att kroppens system för att förutse rörelser inte fungerar som de ska när man färdas som passagerare.
Oavsett förklaring finns det forskning som visar att visuella hjälpmedel kan lindra besvären. Samma princip används i särskilda glasögon mot åksjuka.
Där är det vätska i glasögonens bågar som rör sig i takt med fordonets rörelser och ger hjärnan ytterligare information om hur kroppen förflyttas.
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Ska vara effektiv
Flera användare beskriver Iphone-funktionen som mycket effektiv. Personer som tidigare haft svårt att läsa eller använda mobilen under resor uppger att de nu kan göra det utan att bli illamående.
Andra märker däremot liten eller ingen skillnad, vilket tyder på att effekten varierar mellan olika individer.
Inställningen kan aktiveras manuellt eller automatiskt när telefonen känner av att användaren befinner sig i ett fordon.
Även Android-användare kan få liknande funktioner genom särskilda appar, och det förekommer uppgifter om att motsvarande lösningar kan bli en del av framtida Android-telefoner.
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