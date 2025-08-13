Är din vila egentligen verklighetsflykt? Så vet du

Enligt psykoterapeuten och författaren Stephanie Sarkis handlar självomsorg om att regelbundet göra saker som får dig att slappna av och ladda om. Det kan röra sig om fysisk aktivitet, andlig utveckling eller socialt umgänge. Men ibland glider gränsen över till något helt annat – verklighetsflykt.

“Verklighetsflykt är när du gör saker för att du försöker undvika något”, säger Sarkis till CNBC Make It.

Skillnaden sitter i syftet

Enligt Sarkis kan nästan vilken aktivitet som helst vara antingen självomsorg eller verklighetsflykt – det handlar om varför du gör den.

Att sätta sig med en bok efter en lång dag kan vara självomsorg: du varvar ner och känner dig mer närvarande. Men om du istället plockar upp boken för att slippa ringa ett jobbigt samtal, då är det verklighetsflykt.

När det är självomsorg känner du dig mer grundad, avslappnad och nöjd med livet. Verklighetsflykt leder ofta till ånger, irritation eller skuldkänslor.