Det är skillnad på att ta hand om sig själv och att fly från verkligheten. Men ibland kan det vara svårt att veta vilket av dem du egentligen ägnar dig åt.
Är din vila egentligen verklighetsflykt? Så vet du
Enligt psykoterapeuten och författaren Stephanie Sarkis handlar självomsorg om att regelbundet göra saker som får dig att slappna av och ladda om. Det kan röra sig om fysisk aktivitet, andlig utveckling eller socialt umgänge. Men ibland glider gränsen över till något helt annat – verklighetsflykt.
“Verklighetsflykt är när du gör saker för att du försöker undvika något”, säger Sarkis till CNBC Make It.
Skillnaden sitter i syftet
Enligt Sarkis kan nästan vilken aktivitet som helst vara antingen självomsorg eller verklighetsflykt – det handlar om varför du gör den.
Att sätta sig med en bok efter en lång dag kan vara självomsorg: du varvar ner och känner dig mer närvarande. Men om du istället plockar upp boken för att slippa ringa ett jobbigt samtal, då är det verklighetsflykt.
När det är självomsorg känner du dig mer grundad, avslappnad och nöjd med livet. Verklighetsflykt leder ofta till ånger, irritation eller skuldkänslor.
Tre frågor som avslöjar om du flyr
Sarkis tipsar om att ställa sig tre frågor innan man sätter igång med något:
- Känns det som att jag undviker något, eller är det viktigt för mig att stanna upp och checka in med mig själv?
- Gör jag detta för att utvecklas, eller för att stänga av en stund?
- Är det ett sätt att bli mer närvarande, eller mer som att koppla bort verkligheten?
“När du flyr kan din hjärna fortfarande vara kvar vid den uppgift du borde göra, eller vid den händelse eller det trauma du behöver bearbeta”, säger Sarkis.
När flykten tar över
En viss dos verklighetsflykt kan vara okej – ibland behöver vi bara samla tankarna. Men om det blir ett mönster kan det vara ett tecken på långvarig stress och känslan av att livet är utom kontroll.
Då kan det leda till höjd kortisolnivå, fysiska problem och att viktiga uppgifter staplas på hög. Missade deadlines och känslan av att inte fullt ut delta i livet är också vanliga följder.
Så tar du tillbaka kontrollen
För att bryta vanan bör du först fråga dig själv varför du flyr. Sedan kan du fundera på vilket stöd du behöver – kanske prata med en terapeut, be chefen om hjälp att hantera arbetsbördan eller ta in hjälp för att rensa hemma.
“Det handlar egentligen om att undersöka: ‘Vilka saker kan jag förändra?'”, säger Sarkis.
Att låta självomsorg vara just självomsorg – och inte en ursäkt för att slippa undan – kan bli avgörande för både ditt välmående och din vardag, konstaterar hon.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
