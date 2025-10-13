Dagens PS
Medellivslängd tillbaka på nivåer före pandemin, men här ökar dödligheten

Den övergripande trenden är att världen rör sig bort från infektionssjukdomar, med kraftiga nedgångar i dödsfall kopplade till mässling, diarrésjukdomar och tuberkulos. Foto: Edward Ma/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Medellivslängden är tillbaka på nivåerna före pandemin, men under ytan pekar kurvorna åt olika håll. Covid-19 har tappat i betydelse, hjärtsjukdom och stroke dominerar åter, samtidigt som kroniska tillstånd, psykisk ohälsa och miljörisker växer. Särskilt oroande är stigande dödstal bland tonåringar och unga vuxna i vissa regioner.

Enligt analyser publicerade i The Lancet av Institute for Health Metrics and Evaluation vid University of Washington var medellivslängden år 2023 76,3 år för kvinnor och 71,5 år för män. Samtidigt kvarstår stora ojämlikheter och forskarna varnar för en växande kris med stigande dödstal bland ungdomar och unga vuxna.

Sjukdomspanoramat har skiftat

Covid-19 har snabbt tappat i relativ betydelse från att ha varit den ledande dödsorsaken 2021. Hjärt-kärlsjukdomar så som stroke hör åter till de främsta dödsorsakerna globalt. Den övergripande trenden är att världen rör sig bort från infektionssjukdomar. Med kraftiga nedgångar i dödsfall kopplade till mässling, diarrésjukdomar och tuberkulos.

I dag står icke smittsamma sjukdomar för omkring två tredjedelar av både dödlighet och sjukdomsbörda. Dödstalen i hjärtsjukdom och stroke har sjunkit sedan 1990, men ökningar noteras för diabetes, kronisk njursjukdom och Alzheimers sjukdom.

En preventionsskuld som går att åtgärda

Omkring hälften av världens sjukdomsbörda kan kopplas till ett stort antal påverkbara riskfaktorer. Högt blodtryck, rökning, högt kolesterol, diabetes och fetma hör till de mest betydelsefulla.

Mellan 2010 och 2023 ökade bördan relaterad till fetma med 11 procent och till högt blodsocker med 6 procent, mätt i förlorade friska levnadsår.

Även miljöfaktorer som partikelföroreningar och blyexponering väger tungt sett till påverkan på vår medellivslängd. Därtill bidrar risker kopplade till neonatal hälsa, som låg födelsevikt och kort graviditet. Forskningen pekar också på att psykisk ohälsa spelar en växande roll, med en stigande börda från ångest och depression.

Läs mer: Sämre betalt i svenska styrelser än i grannländer Realtid

Unga vuxnas medellivslängd hårt drabbad

Bakom den positiva utvecklingen kring medellivslängd i stort döljer sig enligt artikeln i CNN oroväckande mönster bland yngre. I Nordamerika har dödligheten ökat mest bland 20–39-åringar. Främst till följd av självmord, drogöverdoser och hög alkoholkonsumtion.

Dödsfall bland 5–19-åringar har också stigit i Östeuropa, Nordamerika och Karibien. I delar av Afrika söder om Sahara ökar dödligheten bland ungdomar och unga vuxna främst på grund av infektionssjukdomar och oavsiktliga skador.

Globalt är järnbrist den ledande riskfaktorn för barn 5–14 år. Följt av risker kopplade till osäker vatten- och sanitetsförsörjning samt undernäring. I åldersgruppen 15–49 är osäkert sex och arbetsrelaterade skador de två främsta riskerna. Följt av hög kroppsvikt, högt systoliskt blodtryck och rökning.

Medellivslängd – ett politiskt problem

I CNN:s artikel om medellivslängd går att läsa att forskarnas slutsats är att hälsopolitiken behöver breddas. Särskilt med fokus på ungdomar och unga vuxna, snarare än att begränsa resurserna. IHME:s chef Christopher Murray säger till CNN att den snabba tillväxten av världens åldrande befolkning och förändrade riskfaktorer har lett in oss i en ny era av globala hälsoutmaningar. Och att bevisen i Global Burden of Disease-studien är en väckarklocka som uppmanar ledare inom politik och vård att agera snabbt och strategiskt på de oroande trender som omformar behoven inom folkhälsan.

Samtidigt varnar studiens seniora författare Emmanuela Gakidou för att årtionden av arbete för att minska klyftorna i låginkomstregioner riskerar att rullas tillbaka, till följd av nedskärningar i internationellt bistånd. Och att länderna är beroende av global finansiering för livräddande primärvård, läkemedel och vacciner, utan den kommer gapet att öka.

Källa: CNN, Global life expectancy is back to pre-pandemic levels, but deaths among teens and young adults are rising, oktober 2025

Läs mer: Nya lyckochocken: Indonesien slår Sverige på välmående Dagens PS

Sandra Sahlén
Senaste nytt

