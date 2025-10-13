Medellivslängd tillbaka på nivåer före pandemin, men här ökar dödligheten

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

En preventionsskuld som går att åtgärda

Omkring hälften av världens sjukdomsbörda kan kopplas till ett stort antal påverkbara riskfaktorer. Högt blodtryck, rökning, högt kolesterol, diabetes och fetma hör till de mest betydelsefulla.

Mellan 2010 och 2023 ökade bördan relaterad till fetma med 11 procent och till högt blodsocker med 6 procent, mätt i förlorade friska levnadsår.

Även miljöfaktorer som partikelföroreningar och blyexponering väger tungt sett till påverkan på vår medellivslängd. Därtill bidrar risker kopplade till neonatal hälsa, som låg födelsevikt och kort graviditet. Forskningen pekar också på att psykisk ohälsa spelar en växande roll, med en stigande börda från ångest och depression.

Unga vuxnas medellivslängd hårt drabbad

Bakom den positiva utvecklingen kring medellivslängd i stort döljer sig enligt artikeln i CNN oroväckande mönster bland yngre. I Nordamerika har dödligheten ökat mest bland 20–39-åringar. Främst till följd av självmord, drogöverdoser och hög alkoholkonsumtion.

Dödsfall bland 5–19-åringar har också stigit i Östeuropa, Nordamerika och Karibien. I delar av Afrika söder om Sahara ökar dödligheten bland ungdomar och unga vuxna främst på grund av infektionssjukdomar och oavsiktliga skador.

Globalt är järnbrist den ledande riskfaktorn för barn 5–14 år. Följt av risker kopplade till osäker vatten- och sanitetsförsörjning samt undernäring. I åldersgruppen 15–49 är osäkert sex och arbetsrelaterade skador de två främsta riskerna. Följt av hög kroppsvikt, högt systoliskt blodtryck och rökning.

Medellivslängd – ett politiskt problem

I CNN:s artikel om medellivslängd går att läsa att forskarnas slutsats är att hälsopolitiken behöver breddas. Särskilt med fokus på ungdomar och unga vuxna, snarare än att begränsa resurserna. IHME:s chef Christopher Murray säger till CNN att den snabba tillväxten av världens åldrande befolkning och förändrade riskfaktorer har lett in oss i en ny era av globala hälsoutmaningar. Och att bevisen i Global Burden of Disease-studien är en väckarklocka som uppmanar ledare inom politik och vård att agera snabbt och strategiskt på de oroande trender som omformar behoven inom folkhälsan.

Samtidigt varnar studiens seniora författare Emmanuela Gakidou för att årtionden av arbete för att minska klyftorna i låginkomstregioner riskerar att rullas tillbaka, till följd av nedskärningar i internationellt bistånd. Och att länderna är beroende av global finansiering för livräddande primärvård, läkemedel och vacciner, utan den kommer gapet att öka.

Källa: CNN, Global life expectancy is back to pre-pandemic levels, but deaths among teens and young adults are rising, oktober 2025

