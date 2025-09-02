Ett meningsutbyte en måndagsmorgon mellan en vd och en anställd hamnar nu inför domstol. Sade den anställde verkligen upp sig?
Vrålande vd hamnar inför domstol
Mest läst i kategorin
Förre chefen: "Då hade Northvolt lyckats"
Mycket som gjordes var fantastiskt. Annat var fel och felaktiga prioriteringar. Nu talar en toppchef ut om hur Northvolt kunde ha lyckats. EBA, European Battery Alliance, är initiativet från 2017 av EU-kommissionen för att utveckla en europeisk värdekedja för batterier. EBA samlar ett nätverk av cirka 800 företag och organisationer. Nu leder Emma Nehrenheim EBA …
Utkonkurrerat: Lägger ned efter 600 år
Det höll i 600 år. I oktober är det slut. Baettr i Guldsmedshyttan lägger ned, 130 mister jobbet. Konkurrens från Kina blev dödsstöten. Det är ett företag med anor från 1400-talet som nu går i graven. Gjuteriet i Guldsmedshyttan grundades för 600 år sedan och är ett av världens äldsta fungerande gjuterier. Snart är det …
Kontantupproret rasar mot Bankföreningen
Enligt Bankföreningen är digitala betalmedel viktigare än kontanter om det blir kris eller krig – det får Kontantupprorets ordförande Björn Eriksson att se rött. Det som får honom att koka är att bankernas branschförening i en så kallad hotbildsanalys för fram Ukraina som argument för att digitala betalmedel fungerar trots kriget. ”Att använda Ukraina som …
Här finns de lediga jobben
Fortsatt hög arbetslöshet och färre lediga jobb. Läget på arbetsmarknaden enligt SCB när de lediga jobben minskat med 13 procent. Det brukar sägas, med ett något daterat talesätt, att man ska ta igen på gungorna vad man förlorar på karusellerna. Problemet uppstår när både gungor och karuseller krisar och det är så SCB beskriver läget …
Tjafs på jobbet kostar företag 20 miljarder per dag
Det är dyrt att låta en hätsk atmosfär rota sig på kontoret, det kostar företag i USA uppskattningsvis 2,1 miljarder dollar, nästan 20 miljarder kronor, varje dag. En ny rapport från Society for Human Resource Management (SHRM) visar enligt affärsmagasinet Fortune att amerikanska arbetstagare konfronteras med ”ohövliga handlingar” varje dag. Det är rekordhöga nivåer och …
Det är ett meningsutbyte mellan vd och en anställd på ett Göteborgs-företag som nu slutar i domstol.
”Jag är så jävla trött på dig, ut härifrån”, vrålade vd:n.
”Då blir du väl glad om jag säger upp mig med en gång”, svarade den anställda kvinnan.
Bakgrunden?
Den rör sig bland annat om att kvinnan haft och har problem med astma och flera gånger larmat om att ventilationen på kontoret påverkade hennes hälsa negativt, skriver GP.
Företagets vd ska inte ha tagit hennes påpekanden på allvar och kvinnan ska då ha pratar med andra kollegor om sin hälsa och risken att hon skulle behöva sluta jobbet.
Perfekta ledare är ute: Nu gäller udda och oförutsägbara. Dagens PS
”Du har ju sagt upp dig”
Så kom då denna måndagsmorgon med meningsutbytet ovan. Efter detta möte lämnade kvinnan arbetsplatsen och ringde sedan jobbet för att sjukskriva sig.
Då fick hon besked att företaget redan gått ut med information till övriga i personalen om att hon sagt upp sig.
Dagen därpå mejlade kvinnan företagets vd och påpekade att hon inte sagt upp sig utan bara svarat i chock.
Det mejlet fick hon inget svar på. I stället krävde företaget att kvinnan skulle lämna tillbaka sina arbetsredskap.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Stämmer företaget
Nu menar hennes fackförbund Unionen att företaget avskedat kvinnan och stämmer därför bolaget inför domstol.
”Vår medlem har för det första inte sagt upp sig vid det här mötet”, säger Lisa Melin, förbundsjurist på Unionen, hos GP.
”Hon har för det andra agerat inom mycket kort tid efter mötet och på ett tydligt sätt klargjort för vd:n att hon inte haft för avsikt att säga upp sig.”
GP har varit i kontakt med företagets vd som skriver att kvinnan sade upp sig i våras med omedelbar verkan och att henne anställning avslutats enligt hennes begäran.
Vd:n skriver också att de är ”förvånade” över stämningsansökan då ”allt är gjort från bolagets sida enligt gällande svensk lag”.
Kräver lön och skadestånd
Övriga frågor hänvisar han till företagets advokat Johan Månsson på Rosengrens advokatbyrå, som säger att det finns fler mötesdeltagare som bekräftar att kvinnan sa upp sig på mötet.
Unionen kräver nu 125 000 kronor i skadestånd till kvinnan samt lön från i våras tills domstolsförhandlingarna sker.
Johan Månsson, som inom kort ska lämna bolagets svar på Unionens stämning, tror på en förhandling i domstol tidigast i slutet av 2025.
Forskarna: Så leder du i kaoset. Dagens PS
Därför kan osäkerhet vara en ledares styrka. Realtid
Senaste nytt
Så hanterar du börsen i höst: "Oro kan påverka på många sätt"
Inför hösten finns det många osäkerheter gällande börsen.?Det kan skapa stress och leda till fel beslut om man inte tänker till kring risk. Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, delar med sig av sina bästa råd. Se även: Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut – Dagens PS Två risktyper – både är …
17 procents potential: Verkstadsaktien ny favorit hos Swedbank
Swedbank har ändrat om i sin portfölj av sektorfavoriter. En verkstadsaktie och en konsumentaktie plockas in där man ser rejäl uppsida framåt. I totalt sju sektorer har storbankens experter valt ut de svenska aktier de tror mest på kommande 12 månader. Läs även: Bråse knockar index – fonden nu nära miljarden – Dagens PS Sju …
Kronofogden slår rekord med nya metoden
En ny metod för att beslagta tillgångar från kriminella har visat sig vara extremt framgångsrik och nu slår Kronofogden rekord i utmätningar. Det handlar nästan uteslutande om bilar och fordon som tas i beslag. En ny metod ger resultat Kronofogden går mot ett nytt rekordår för så kallade distansutmätningar, en metod som har blivit ett …
Pensionsskulden skenar – kan leda till höjd skatt
Den växer i det tysta och riskerar att bli en tung börda för både dagens och morgondagens skattebetalare. En ny rapport visar att pensionsskulden i Sveriges kommuner och regioner nu passerat 600 miljarder kronor. Rapporten, som kommer från Skandia, visar att den samlade pensionsskulden har vuxit med omkring 60 miljarder på bara tolv månader. Totalt …
Vrålande vd hamnar inför domstol
Ett meningsutbyte en måndagsmorgon mellan en vd och en anställd hamnar nu inför domstol. Sade den anställde verkligen upp sig? Det är ett meningsutbyte mellan vd och en anställd på ett Göteborgs-företag som nu slutar i domstol. ”Jag är så jävla trött på dig, ut härifrån”, vrålade vd:n. ”Då blir du väl glad om jag …