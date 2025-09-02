Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Vrålande vd hamnar inför domstol

Hamnar inför domstol efter att ha skällt på anställd
En arg chef och en chockad anställd. Nu hamnar vd:n inför domstol. Ilskan på den här bilden har inget med det aktuella fallet att göra. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Ett meningsutbyte en måndagsmorgon mellan en vd och en anställd hamnar nu inför domstol. Sade den anställde verkligen upp sig?

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det är ett meningsutbyte mellan vd och en anställd på ett Göteborgs-företag som nu slutar i domstol.

”Jag är så jävla trött på dig, ut härifrån”, vrålade vd:n.

”Då blir du väl glad om jag säger upp mig med en gång”, svarade den anställda kvinnan.

Bakgrunden?

Den rör sig bland annat om att kvinnan haft och har problem med astma och flera gånger larmat om att ventilationen på kontoret påverkade hennes hälsa negativt, skriver GP.

Företagets vd ska inte ha tagit hennes påpekanden på allvar och kvinnan ska då ha pratar med andra kollegor om sin hälsa och risken att hon skulle behöva sluta jobbet.

Perfekta ledare är ute: Nu gäller udda och oförutsägbara. Dagens PS

”Du har ju sagt upp dig”

Så kom då denna måndagsmorgon med meningsutbytet ovan. Efter detta möte lämnade kvinnan arbetsplatsen och ringde sedan jobbet för att sjukskriva sig.

ANNONS

Då fick hon besked att företaget redan gått ut med information till övriga i personalen om att hon sagt upp sig.

Dagen därpå mejlade kvinnan företagets vd och påpekade att hon inte sagt upp sig utan bara svarat i chock.

Det mejlet fick hon inget svar på. I stället krävde företaget att kvinnan skulle lämna tillbaka sina arbetsredskap.

Det var på ett möte på jobbet som vd:n exploderade. Explosionen får nu sitt slutliga nedslag i domstol där företaget krävs på skadestånd. (Foto: Anders Wiklund/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Stämmer företaget

Nu menar hennes fackförbund Unionen att företaget avskedat kvinnan och stämmer därför bolaget inför domstol.

”Vår medlem har för det första inte sagt upp sig vid det här mötet”, säger Lisa Melin, förbundsjurist på Unionen, hos GP.

”Hon har för det andra agerat inom mycket kort tid efter mötet och på ett tydligt sätt klargjort för vd:n att hon inte haft för avsikt att säga upp sig.”

GP har varit i kontakt med företagets vd som skriver att kvinnan sade upp sig i våras med omedelbar verkan och att henne anställning avslutats enligt hennes begäran.

ANNONS

Vd:n skriver också att de är ”förvånade” över stämningsansökan då ”allt är gjort från bolagets sida enligt gällande svensk lag”.

Kräver lön och skadestånd

Övriga frågor hänvisar han till företagets advokat Johan Månsson på Rosengrens advokatbyrå, som säger att det finns fler mötesdeltagare som bekräftar att kvinnan sa upp sig på mötet.

Unionen kräver nu 125 000 kronor i skadestånd till kvinnan samt lön från i våras tills domstolsförhandlingarna sker.

Johan Månsson, som inom kort ska lämna bolagets svar på Unionens stämning, tror på en förhandling i domstol tidigast i slutet av 2025.

Forskarna: Så leder du i kaoset. Dagens PS

Därför kan osäkerhet vara en ledares styrka. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DomstolFöretagsledareGöteborgUnionen
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Niklas Laninge är sparpsykolog på spartjänsten Opti och ger råd hur du kan hantera din oro för börsen i höst.
Spela klippet
Börs & Finans

Så hanterar du börsen i höst: "Oro kan påverka på många sätt"

02 sep. 2025
ANNONS
ANNONS