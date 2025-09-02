Vrålande vd hamnar inför domstol

Det är ett meningsutbyte mellan vd och en anställd på ett Göteborgs-företag som nu slutar i domstol.

”Jag är så jävla trött på dig, ut härifrån”, vrålade vd:n.

”Då blir du väl glad om jag säger upp mig med en gång”, svarade den anställda kvinnan.

Bakgrunden?

Den rör sig bland annat om att kvinnan haft och har problem med astma och flera gånger larmat om att ventilationen på kontoret påverkade hennes hälsa negativt, skriver GP.

Företagets vd ska inte ha tagit hennes påpekanden på allvar och kvinnan ska då ha pratar med andra kollegor om sin hälsa och risken att hon skulle behöva sluta jobbet.

”Du har ju sagt upp dig”

Så kom då denna måndagsmorgon med meningsutbytet ovan. Efter detta möte lämnade kvinnan arbetsplatsen och ringde sedan jobbet för att sjukskriva sig.

Då fick hon besked att företaget redan gått ut med information till övriga i personalen om att hon sagt upp sig.

Dagen därpå mejlade kvinnan företagets vd och påpekade att hon inte sagt upp sig utan bara svarat i chock.

Det mejlet fick hon inget svar på. I stället krävde företaget att kvinnan skulle lämna tillbaka sina arbetsredskap.