Perfekta ledare är ute: Nu gäller udda och oförutsägbara

Pianon på gatan och te som terapi

Hand lyfter konstnären Luke Jerrams projekt Play Me, I’m Yours, där över 2 000 pianon placerats ut på gator och torg världen över. Resultatet? Oväntade möten, samtal, kärlek. Det som började som ett konstprojekt har blivit en global samtalsstartare.

Samma mönster går att se i näringslivet. PG Tips, det brittiska tevarumärket, gick från trygga reklamfilmer till en 70-sekundersfilm av Steve McQueen – där teet blev en metafor för själslig återhämtning snarare än produkt. Ovant? Ja. Men också: omöjligt att glömma.

Läs även: Jamie Oliver, surströmming och Ai-kylskåp – så var mitt dygn med tv-kocken

ANNONS

“PowerPoint är ute. Nu gäller personlig poesi och silverskor.”

Illustration: Canva

Våga bottna i din egen berättelse

Ledarskap som funkar 2025 kräver något annat än ett snyggt CV. Det kräver modet att stå i sin egen komplexitet. Att tala i jag-form. Att släppa in det oväntade.

Ceri Hand har i över ett decennium coachat både konstnärer och vd:ar. Hon ser samma sak gång på gång: de bästa är de som vågar bottna i sitt eget uttryck. Inte för att vara excentriska – utan för att de vet att deras egenhet är det som gör dem relevanta.

Illustration: Canva

Viggos topplista: Chefer som vågar vara weird

Vissa ledare tänjer på gränser, förändrar spelplanen och får världen att vibrera – andra skriver krönikor som får kaffe att kallna. Här är listan på Sveriges mest oförutsägbara genier – och deras motsats: mediecheferna som gjort tristess till en karriärväg.



Jesper Kouthoofd bygger syntar som konstverk och företag som manifest – ingen svensk ledare är mer kreativ, svårtolkad och kultförklarad i Tokyo. (Foto: TT)

1. Jesper Kouthoofd – grundare av Teenage Engineering

ANNONS

Designar syntar som ser ut som leksaker och styr sitt bolag som ett konstkollektiv. Kult i Japan. Kult i techvärlden. Helt ohanterlig för Excel.

Han grundade Teenage Engineering 2005 efter att ha kommit från reklam och Netbabyworld, och ledsagar företaget med en “explorer’s mindset” i design och kultur. Jesper menar att experimentet ska kännas som när man är tonåring – men med friheten att vara kreativ utan att kunna allt .

2. Moa Gürbüzer – grundare av Oddbird

Alkoholfritt vin med socialt patos. Socionomen som blev dryckesdrottning och ifrågasatte hela begreppet “vuxendricka”.

Efter över 20 år som terapeut hade hon sett alkoholens baksidor extremt nära, och startade Oddbird 2013 med uttrycklig ambition att ändra alkoholnormer. Märket är i dag internationellt erkänt som ledande inom alkoholfria viner .

Modeikonen Fredrik Robertsson kliver nu in i en ny roll som ambassadör på restaurang Bonnie’s på Bank Hotel. Foto: Pressbild

3. Fredrik Robertsson – ambassadör för Bonnie’s, Bank Hotel

PR-geniet som blivit en queer stilikon. Har visat att skönhet och strategi inte behöver stå i motsats till varandra – de kan samverka.

Som kreativ chef på Björn Axén och haute couture-samlare gjorde han succé på Met Gala 2022 i ett look av Iris van Herpen – så pass att många trodde han var Jared Leto. Numera frontar han Bonnie’s på Bank Hotel och driver ett mode- och kulturnarrativ med internationalism i centrum.

4. Clara Lidström – grundare av Underbara Clara

Lantlig självhushållning möter opinionsbildning. Influencer långt innan ordet fanns. Alltid tydlig, aldrig slätstruken.

Hon driver en av Sveriges största personliga bloggar och har 170 000 + följare på Instagram . Klaras böcker och reportage handlar ofta om att hitta glädje i väderstreckens växlingar och att leva hållbart – även i mörkastaste vinter.

Spotifys vd och grundare Daniel Ek. (Foto: Lars Pehrson/SvD/TT)

ANNONS

5. Daniel Ek – vd och medgrundare av Spotify

Mannen som förändrade hur vi lyssnar på musik – och hur en svensk ledare kan låta. En arkitekt med vision, men utan behov av att förklara den.

Född 1983 i Rågsved, kom han ihåg sin första dator som tonåring – drog igång sin första webbverksamhet i hemmet – och grundade senare Spotify 2006 efter försäljning av Advertigo. Ek har medvetet gått emot skivindustrin och lanserade sin strömmodell globalt – mot all förmodan .

6. Siri Wikander – expert på framtidens arbetsliv

Vägrar managementfloskler. Pratar om empati som strategi och mod som KPI. Gör arbetslivet mänskligt, inte bara mätbart.

Hon är People Growth Advisor och ambassadör för IDG, med fokus på komplexa organisationsutmaningar och agilas HR-strategier. Medverkade nyligen i AgilaHR‑podden för att diskutera årets insikter om mod och psykologisk trygghet.

7. Mette Lykke – vd för Too Good To Go

Räddar mat, bygger lojalitet, springer maraton. Leder som en människa – inte som ett Excelblad.

Försäljningen av Endomondo till Under Armour gav henne erfarenhet och kapital – sedan 2020 leder hon Too Good To Go, som nu har runt 95 miljoner användare globalt. Hon talar öppet om maskulinitetsnormer i tech – från dagen då hon såg till att alla pinsades med sina titlar – och driver aktivt frågor om jämställdhet .

Björn Frantzén, stjärnkockarnas stjärnkock. (Foto: Wiki Commons)

8. Björn Frantzén – stjärnkock och grundare av Frantzén Group

Restauranger som performance art. Tänker i doft, musik, rytm och precision. Bygger inte bara måltider – bygger världar.

Som enda person i världen leder han tre restauranger med varsin trestjärnig Michelin-stjärna (Stockholm, Singapore, Dubai) – totalt nio stjärnor . Han kombinerar fotbollsdisciplin med gastronomisk innovation och hyllas för sina helhetsupplevelser .

ANNONS

9. Amelia Adamo – tidningsentreprenör

Grundare av flera banbrytande magasin som Amelia, Tara och M-magasin. Har förändrat svensk mediebransch genom att lyfta kvinnors röster och skapa nya format.

Hennes förlag blev ett ledord för kvinnlig empowerment på 1990-talet och satt tonen för konsumtion, hälsa och samhällsdebatt . Fortfarande aktiv publicist, debattör och mentor med bred påverkan – särskilt inom jämställdhetsfrågor.

Affärskvinnan Gunilla von Platen har inte mycket till övers för riskkapitalisternas kritik mot Skatteverket. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

10. Gunilla von Platen – entreprenör och filantrop

Grundare av kundservicebolaget Xzakt, numera partner i Transcom. Har utmanat fördomar och visat att kvalitet och mod kan bygga ett globalt företag från Norr.

Öppen om sin bakgrund som flyktingbarn, och använder sin berättelse för att engagera andra inom integration och kvinnligt ledarskap . Syns som föreläsare, mentor och skribent – men alltid med fokus på att kombinera entreprenörskap och mänsklighet.

Illustration: Canva

Viggos topp 5: Sveriges mest tråkiga mediechefer

(Eller: varför svensk media ibland känns som ett kommunalt nyhetsbrev i beige)

1. Cilla Benkö – vd, Sveriges Radio

Sveriges Radios egen Siri – alltid korrekt, aldrig personlig. Kan leverera 30 minuter om public service utan att någon minns ett enda ord. Om du googlar “neutralitet” får du upp hennes LinkedIn-profil. Hade kunnat ersättas av en vänlig telefonsvarare och ingen skulle märka skillnaden.

ANNONS

Varje text av Wiman är som en akademisk predikan: vällovlig, lågmäld – och fullständigt fri från överraskningar. (Foto: TT)



2. Björn Wiman – kulturchef, Dagens Nyheter

Mannen som får klimatångest att låta som en väderleksrapport från 1953. Hans krönikor är som att lyssna på en långsam regndroppe mot fönstret – först lite mysigt, sen vill du bara gå ut och plantera ett träd. Hade passat perfekt som guide på ett svenskt deppmuseum.

3. Martin Jönsson – utvecklingschef, Dagens Nyheter

Om Excel-ark kunde få liv och börja skriva ledare, då hade vi fått Martin Jönsson. Har aldrig skrivit en mening som fått någon att höja på ögonbrynen – men varje text är så stabil att den borde klassas som bärande konstruktion. Troligtvis den enda mediechef som har ett favoritdiagram.

Karin Pettersson har ibland rätt i sak, men det känns ändå som att läsa en partimotion i kulturdräkt. (Foto: TT)

4. Karin Pettersson – kulturchef, Aftonbladet

Kulturchefen som alltid är arg – men bara på sådant som är helt ofarligt för hennes egen karriär. Hon kan rasa i spalterna över orättvisor, men väljer alltid mål där ingen med verklig makt blir upprörd. Hennes texter är som att se någon demonstrera med en skylt där det står “Lagom är bäst”. Man önskar ibland att hon skulle våga rikta sin vrede uppåt – eller åtminstone riskera ett riktigt fiendeskap.

5. Thomas Mattsson – rådgivare, Bonnier News

En gång var han kvällstidningarnas bad boy – nu är han LinkedIn:s svar på en snäll farbror som gillar att ge råd om digitalisering. Hans inlägg är som att lyssna på en fondförvaltare som precis upptäckt emojis. All edge putsad, all ilska pensionerad – kvar är bara ett vänligt “lycka till i branschen”.