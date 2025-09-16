Visselblåsaren som satte dit sig själv

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Visselblåsare blev åtalad

ANNONS

Åtalade är även tre män från Stockholmstrakten samt en man bosatt i Storbritannien.

En av dessa åtalade är en man i 50-årsåldern som agerade visselblåsare till regionen men nu är misstänkt för grov trolöshet mot huvudman och beklagar sitt öde.

”Vi sitter här för att jag gjorde detta för regionen, för att saker höll på att gå riktigt snett”, hävdar 50-åringen i ett polisförhör.

Visselblåsaren ville, enligt åklagaren, visa på investeringar i form av investeringar i värdepapper som anmälaren ansåg tveksamma.

Region Västerbotten gjorde då en polisanmälan om de uppgifter visselblåsaren pekade på, men i polisens förundersökning om det fram andra uppgifter, bland annat om ett bolag visselblåsaren företrädde.

Pension vid 40? Så mycket måste du spara. Dagens PS

Umeå tingsrätt. Här kommer under 18 heldagar den stora rättegången om ekobrott inom Region Västerbotten, med fem åtalade, att genomföras. (Foto: Rolf Höjer/TT)

Fick aldrig se pengarna

En del i åtalet är nämligen att regionen gjort stora investeringar i ett antal fondbolag och som storkund fått rabatt.

ANNONS

Denna rabatt har dock aldrig nått regionen. I stället har pengarna hamnat hos de nu åtalade, däribland visselblåsaren.

Finansstrategen köptes ut från sin tjänst i Region Västerbotten när det här avslöjades. Han hade dessutom en liknande tjänst i Norrbotten men köptes ut även från den. Enligt åtalet.

Ex-finansstrategen misstänks ha tagit emot 9,6 miljoner kronor han aldrig borde ha fått.

Han misstänks även ha lämnat in falska fakturor på drygt 10 miljoner.

”Det här är tacken”

Finansstrategen nekar till alla anklagelser och anser sig, som många andra missförstådda genier, illa behandlad av sin samtid och omgivning.

”Om man läser förundersökningen så är det uppenbart att min gamla chef kände till allt och skyller på mig för att rädda sig själv”, säger mannen i ett polisförhör.

”Min rådgivning genererade 122 miljoner kronor plus till Region Västerbotten. Och det här är tacken.”

Fortsatt strid om guldgruva i Lappland. Dagens PS

Pensionsbomb i Europa kan skaka marknaden. Realtid

ANNONS