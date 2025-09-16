Han slog larm om mångmiljonfiffel med pensionspengar. Det ångrar nog visselblåsaren i dag. Larmet gjorde att han själv blev avslöjad.
Visselblåsaren som satte dit sig själv
Mest läst i kategorin
Här vill regeringen låta halvmiljard flyga i väg
Passagerarna lyser med sin frånvaro men pengarna kommer ändå. Nu vill regeringen femdubbla stödet till svenska regionala flygplatser. Det fanns en tid då varje kommun och region med självaktning skulle ha en egen flygplats. Det var lite extra fint med en sådan, något som med marginal övertrumfade järnvägsstationen och busscentralen. Därför har vi många flygplatser …
Här tjänar AI-konsulter 8 400 kronor i timmen
Ingenjörer inom artificiell intelligens, AI, kan dra in 900 dollar, motsvarande nästan 8 400 kronor som konsulter åt stora företag. Ingenjörerna med sina specifika kunskaper inom AI anlitas för att felsköka, implementera och integrera den nya tekniken med företagsdata, berättar Fortune och uppger att traditionella konsulter kanske inte kan utföra dessa uppdrag. Därför hyr nu …
Livsmedelsföretagen: "En besvikelse"
Försäljningen minskar och import pressar svenska livsmedelsproducenter. Andra kvartalet i år har varit ”en besvikelse”, enligt branschen. Svenskarna fortsätter hålla hårt i plånboken när de handlar mat och bara hälften av producenterna är på samma lönsamhetsnivå som innan vad de kallar ”kostnadskrisen”. Nu hoppas man på att åtminstone tillfälligt gynnas av sänkt matmoms, skriver Livsmedelsföretagen …
Rättegång: Kräver kommunen på 70 miljoner
Storm i ett vattenglas? Nej, i ett vattentorn. Nu kräver byggbolaget NCC Örebro kommun på drygt 70 miljoner kronor i ett unikt fall. Örebro är känt för sitt vattentorn Svampen, ett vattentorn som så till den grad imponerade på kung Faisal bin Abdul Aziz att han snabbt förklarade att ett sånt ville han ha också …
Volvo och SAS drabbade av cyberangrepp
Personuppgifter till 1,5 miljoner svenskar har läckt genom ett cyberangrepp och lagts ut på Darknet. Även storbolag som Volvo och SAS tillhör de drabbade. I slutet av augusti utsattes systemleverantören Miljödata, som tillhandahåller HR-system till majoriteten av Sveriges kommuner, för en omfattande cyberattack. Den stulna informationen omfattade bland annat personnummer, adress, telefonnummer och anställnings-ID. Många …
Nu börjar en mastodonträttegång vid tingsrätten i Umeå. Det handlar om en av de största ekobrottsrättegångarna och rätten har i förväg avsatt 18 heldagar för att gå igenom målet.
Fem personer är åtalade för ekobrott, bland dem en så kallad visselblåsare och en finansstrateg hos Region Västerbotten, skriver VK.
Samtliga åtalade nekar till brott och intygar sin oskuld. Men vi tar det väl från början?
60 chefer saknar någon att chefa över. Dagens PS
Slog larm hösten 2023
Hösten 2023 slog en visselblåsare larm om befarade oegentligheter i hanteringen av pensionspengar inom Region Västerbotten, det larm som slutade i den nu snart inledda rättegången, där dessutom 25 vittnen ska höras.
2023 anställdes finansstrategen i regionen och fick då tillgång till hela dess pensionssparande, då drygt 5 miljarder kronor.
Han är nu åtalad för bland annat mutbrott, bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Visselblåsare blev åtalad
Åtalade är även tre män från Stockholmstrakten samt en man bosatt i Storbritannien.
En av dessa åtalade är en man i 50-årsåldern som agerade visselblåsare till regionen men nu är misstänkt för grov trolöshet mot huvudman och beklagar sitt öde.
”Vi sitter här för att jag gjorde detta för regionen, för att saker höll på att gå riktigt snett”, hävdar 50-åringen i ett polisförhör.
Visselblåsaren ville, enligt åklagaren, visa på investeringar i form av investeringar i värdepapper som anmälaren ansåg tveksamma.
Region Västerbotten gjorde då en polisanmälan om de uppgifter visselblåsaren pekade på, men i polisens förundersökning om det fram andra uppgifter, bland annat om ett bolag visselblåsaren företrädde.
Pension vid 40? Så mycket måste du spara. Dagens PS
Fick aldrig se pengarna
En del i åtalet är nämligen att regionen gjort stora investeringar i ett antal fondbolag och som storkund fått rabatt.
Denna rabatt har dock aldrig nått regionen. I stället har pengarna hamnat hos de nu åtalade, däribland visselblåsaren.
Finansstrategen köptes ut från sin tjänst i Region Västerbotten när det här avslöjades. Han hade dessutom en liknande tjänst i Norrbotten men köptes ut även från den. Enligt åtalet.
Ex-finansstrategen misstänks ha tagit emot 9,6 miljoner kronor han aldrig borde ha fått.
Han misstänks även ha lämnat in falska fakturor på drygt 10 miljoner.
”Det här är tacken”
Finansstrategen nekar till alla anklagelser och anser sig, som många andra missförstådda genier, illa behandlad av sin samtid och omgivning.
”Om man läser förundersökningen så är det uppenbart att min gamla chef kände till allt och skyller på mig för att rädda sig själv”, säger mannen i ett polisförhör.
”Min rådgivning genererade 122 miljoner kronor plus till Region Västerbotten. Och det här är tacken.”
Fortsatt strid om guldgruva i Lappland. Dagens PS
Pensionsbomb i Europa kan skaka marknaden. Realtid
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
ECB-topp: Inga skäl att sänka räntan nu
”För närvarande finns det ingen anledning att sänka räntorna”, säger ECB-rådsledamoten Martins Kazaks med hänvisning till det ekonomiska läget. Bloomberg rapporterar om Martins Kazaks utspel om räntorna efter att Europeiska centralbanken, ECB, förra veckan lämnade lånekostnaderna oförändrade för andra mötet i rad. Kazaks konstaterar att inflationen i Europa ligger runt målet 2 procent, samtidigt som den …
Visselblåsaren som satte dit sig själv
Han slog larm om mångmiljonfiffel med pensionspengar. Det ångrar nog visselblåsaren i dag. Larmet gjorde att han själv blev avslöjad. Nu börjar en mastodonträttegång vid tingsrätten i Umeå. Det handlar om en av de största ekobrottsrättegångarna och rätten har i förväg avsatt 18 heldagar för att gå igenom målet. Fem personer är åtalade för ekobrott, …
Se upp: Hon förlorade över 100 000 kronor på två timmar
En växande skara svenskar lockas in i slutna chattgrupper på sociala medier. Där lämnas de kvar med enorma förluster. “Julia”, småbarnsmamma, förlorade över 100 000 kronor på två timmar. Hon hade blivit kontaktad av en person som utgav sig för att vara aktieexpert. I en sluten chattgrupp delades tips som först verkade trovärdiga: små insatser …
Läsglasögon snart passé – ögondroppar är grejen
Snart kan du slänga läsglasögonen – ögondroppar hjälper dig som lider av långsynthet att läsa och skriva texter och mycket annat i vardagen. I stället för att bära läsglasögon, som kanske är förenat med obehag, kan det räcka med att använda ögondroppar två gånger om dagen, enligt nya rön. Det här berättar brittiska The Guardian …
Lista: Elbilarna som kör längst på en laddning
Många svenskar som funderar på att byta till elbil ställer sig fortfarande samma fråga, nämligen hur långt de kan köra. Trots att den genomsnittliga körsträckan per dag ofta är ganska kort, lever rädslan för att bli stående med tomt batteri kvar. Men är denna oro egentligen befogad med dagens moderna elbilar? Elbilarna som går längst …