Visselblåsaren som satte dit sig själv

Visselblåsaren satte dit sig själv
Visslade falskt? Visselblåsaren i Region Västerbotten får nu möta en helt annan typ av domare än den på bilden under 18 dagars rättegång. (Foto: Adam Ihse/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Han slog larm om mångmiljonfiffel med pensionspengar. Det ångrar nog visselblåsaren i dag. Larmet gjorde att han själv blev avslöjad.

Nu börjar en mastodonträttegång vid tingsrätten i Umeå. Det handlar om en av de största ekobrottsrättegångarna och rätten har i förväg avsatt 18 heldagar för att gå igenom målet.

Fem personer är åtalade för ekobrott, bland dem en så kallad visselblåsare och en finansstrateg hos Region Västerbotten, skriver VK.

Samtliga åtalade nekar till brott och intygar sin oskuld. Men vi tar det väl från början?

Slog larm hösten 2023

Hösten 2023 slog en visselblåsare larm om befarade oegentligheter i hanteringen av pensionspengar inom Region Västerbotten, det larm som slutade i den nu snart inledda rättegången, där dessutom 25 vittnen ska höras.

2023 anställdes finansstrategen i regionen och fick då tillgång till hela dess pensionssparande, då drygt 5 miljarder kronor.

Han är nu åtalad för bland annat mutbrott, bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman.

Visselblåsare blev åtalad

Åtalade är även tre män från Stockholmstrakten samt en man bosatt i Storbritannien.

En av dessa åtalade är en man i 50-årsåldern som agerade visselblåsare till regionen men nu är misstänkt för grov trolöshet mot huvudman och beklagar sitt öde.

”Vi sitter här för att jag gjorde detta för regionen, för att saker höll på att gå riktigt snett”, hävdar 50-åringen i ett polisförhör.

Visselblåsaren ville, enligt åklagaren, visa på investeringar i form av investeringar i värdepapper som anmälaren ansåg tveksamma.

Region Västerbotten gjorde då en polisanmälan om de uppgifter visselblåsaren pekade på, men i polisens förundersökning om det fram andra uppgifter, bland annat om ett bolag visselblåsaren företrädde.

Umeå tingsrätt. Här kommer under 18 heldagar den stora rättegången om ekobrott inom Region Västerbotten, med fem åtalade, att genomföras. (Foto: Rolf Höjer/TT)

Fick aldrig se pengarna

En del i åtalet är nämligen att regionen gjort stora investeringar i ett antal fondbolag och som storkund fått rabatt.

Denna rabatt har dock aldrig nått regionen. I stället har pengarna hamnat hos de nu åtalade, däribland visselblåsaren.

Finansstrategen köptes ut från sin tjänst i Region Västerbotten när det här avslöjades. Han hade dessutom en liknande tjänst i Norrbotten men köptes ut även från den. Enligt åtalet.

Ex-finansstrategen misstänks ha tagit emot 9,6 miljoner kronor han aldrig borde ha fått.
Han misstänks även ha lämnat in falska fakturor på drygt 10 miljoner.

”Det här är tacken”

Finansstrategen nekar till alla anklagelser och anser sig, som många andra missförstådda genier, illa behandlad av sin samtid och omgivning.

”Om man läser förundersökningen så är det uppenbart att min gamla chef kände till allt och skyller på mig för att rädda sig själv”, säger mannen i ett polisförhör.

”Min rådgivning genererade 122 miljoner kronor plus till Region Västerbotten. Och det här är tacken.”

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

