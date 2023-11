Veckans citat: Så säger Abba och Buffet om pengar

Mycket vatten må ha flutit under broarna under de senaste sjuttio åren, men vi gissar att den irländske författaren och dramatikern George Bernard Shaw såg vartåt det barkade redan på 1940-talet.

Det värsta med pengar är kanske att de aldrig gör oss riktigt tillfreds. Något som den brittiske filosofen Francis Bacon var fullt på det klara med.

Även om vi ogärna vill höra det, hade kanske den amerikanske komikern och musikern Henry “Henny” Youngman en poäng.

Bristande karaktär och pengar är dessvärre ingen vidare kombo. I detta hade den amerikanske finansmannen och filantropen Laurance Spelman Rockefeller helt rätt.

Nej. Pengar tar inte hänsyn till någon, och vem kan bättre formulera den orättvisan, än författaren bakom några av de tyngsta, grekiska tragedierna – Sofokles ?

Kring detta råder det sannolikt delade meningar, men att livet blir snäppet lättare med pengar hade den amerikanske författaren Hilary Hinton Ziglar rätt i.

Han ska också ha sagt: “Förvänta dig det bästa. Förbered dig på det värsta och kapitalisera på det som kommer”.

Vi föreslår att du drar dina egna slutsatser.

I den bästa av världar hade vi kanske motsatt oss citatet ovan. Vi väljer istället att säga det som Abba:

Money, money, money

Must be funny

In the rich man’s world

Money, money, money

Always sunny

In the rich man’s world

Aha

All the things I could do

If I had a little money

It’s a rich man’s world

It’s a rich man’s world

Abba