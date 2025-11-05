Vd:n stänger ner hela bolaget – fyra gånger om året

Det löftet har gjort henne till en av de mest omtalade vd:arna i USA.

Varje kvartal stänger hon nämligen hela bolaget – i en hel vecka. Ingen mejl, inga möten, inget jobb. Bara vila.

“Varje kvartal stänger vi hela företaget i en vecka. Det här är inte ‘ta ledigt när du vill’. Det är en gemensam paus, så att ingen kommer tillbaka till en överfull inkorg eller projekt som gått vidare utan dem”, säger hon till CNBC.

26 extra lediga dagar – med full lön

Tori Dunlap driver den snabbväxande utbildningsplattformen Her First $100K, som riktar sig till kvinnor världen över. Företaget omsätter 5 miljoner dollar om året och har sju heltidsanställda.

Alla får 26 extra betalda lediga dagar per år – utöver helgdagar och obegränsad semester.

När hela bolaget tar ledigt samtidigt slipper de anställda stressen över att kollegor jobbar vidare.

“För mitt team är den veckan helig. De reser, umgås med familj eller gör ingenting alls. Helt utan dåligt samvete”, säger Dunlap.

Och följarskaran älskar det. Enligt Dunlap jublar deras publik – de fem miljoner kvinnor som är del av communityt Her First $100K – varje gång företaget meddelar att de går på kollektiv semester. Det stärker både varumärket och trovärdigheten i deras budskap om balans mellan arbete och privatliv.

