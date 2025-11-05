När Tori Dunlap startade sitt företag lovade hon sig själv en sak: att aldrig skapa en arbetsplats som hyllar stress eller sena kvällar.
Vd:n stänger ner hela bolaget – fyra gånger om året
Det löftet har gjort henne till en av de mest omtalade vd:arna i USA.
Varje kvartal stänger hon nämligen hela bolaget – i en hel vecka. Ingen mejl, inga möten, inget jobb. Bara vila.
“Varje kvartal stänger vi hela företaget i en vecka. Det här är inte ‘ta ledigt när du vill’. Det är en gemensam paus, så att ingen kommer tillbaka till en överfull inkorg eller projekt som gått vidare utan dem”, säger hon till CNBC.
26 extra lediga dagar – med full lön
Tori Dunlap driver den snabbväxande utbildningsplattformen Her First $100K, som riktar sig till kvinnor världen över. Företaget omsätter 5 miljoner dollar om året och har sju heltidsanställda.
Alla får 26 extra betalda lediga dagar per år – utöver helgdagar och obegränsad semester.
När hela bolaget tar ledigt samtidigt slipper de anställda stressen över att kollegor jobbar vidare.
“För mitt team är den veckan helig. De reser, umgås med familj eller gör ingenting alls. Helt utan dåligt samvete”, säger Dunlap.
Och följarskaran älskar det. Enligt Dunlap jublar deras publik – de fem miljoner kvinnor som är del av communityt Her First $100K – varje gång företaget meddelar att de går på kollektiv semester. Det stärker både varumärket och trovärdigheten i deras budskap om balans mellan arbete och privatliv.
”Jag bryr mig inte om det saktar ner affärerna”
Dunlap säger att hon inte oroar sig över att tempot går ner fyra veckor om året. Tvärtom.
”Utbrändhet kostar mer än vila”, säger hon.
Hon hänvisar till forskning från Stanford University som visar att produktiviteten sjunker efter 50 timmars arbete per vecka samt till studier från NIH som kopplar långvarig stress till minskad kreativitet och prestation.
”Våra pauser är en proaktiv investering. Istället för att laga utbrändhet i efterhand förebygger vi den helt. Jag har sett hur anställda kommer tillbaka mer engagerade och kreativa. Det uppväger den tillfälliga nedgången i produktionen”.
Vila som affärsstrategi
För Dunlap handlar ledigheten inte bara om välmående. Det är också en del av bolagets framgångsrecept. Hon menar att kreativitet kräver utrymme och att de bästa idéerna kommer när man inte sitter framför datorn.
”När du ständigt reagerar på notiser får din hjärna aldrig tid att vandra, och det är där innovationen finns”.
Hon beskriver också hur pauserna skapar förtroende inom organisationen. Att ge medarbetarna betald ledighet, gång på gång, signalerar tillit. Och det bygger lojalitet.
Beviset: växer trots pauserna
Trots att bolaget stänger ner fyra gånger per år är tillväxten stark. Her First $100K är enligt Dunlap på väg mot 8 miljoner dollar i årsintäkter, med en vinstmarginal på 64 procent.
”Ja, verksamheten saktar ner en vecka varje kvartal. Jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt”, säger hon, och uppmanar andra företag att börja smått – kanske med en extra långhelg efter en intensiv period eller mötesfria dagar.
Vill du veta hur kvinnliga chefer gör upp med ”likeability”? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Vd:n stänger ner hela bolaget – fyra gånger om året
