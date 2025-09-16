De nya 3:12-reglerna för fåmansföretag skrivs om. Men enligt kritiker slår reglerna fel och gynnar inte de målgrupper som det är tänkt.
Varning: Regeringens nya 3:12-regler kan bli en fälla
Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade i sin budget ett omfattande förslag om förändringar av de omstridda 3:12-reglerna, som styr beskattningen av fåmansföretag. Men förslaget får nu kritik för att gynna fel grupper av företag.
Enligt skattejuristen Anders Täreby innebär reformen att delägare i stora konsultbyråer, som advokat- och revisionsfirmor, kan ta ut nästan obegränsade utdelningar med en skatt på 20 procent, samtidigt som kravet på högt löneuttag försvinner, säger han i en intervju med Dagens industri.
Två beräkningsmodeller förändras
De nya reglerna berör båda de principer som avgör hur mycket utdelning som kan beskattas som kapitalinkomst.
För småföretagare höjs grundbeloppet i den så kallade förenklingsregeln från 2,75 till 4 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar drygt 320 000 kronor år 2026. Det innebär att företagare kan ta ut mer lågbeskattad utdelning utan att behöva ta ut lön.
Men Täreby varnar för att det som kan se gynnsamt ut kan bli en fälla för mindre företagare.
“För småföretagare riskerar detta dessutom att bli en fälla där det kortsiktigt kan bli mer attraktivt att ta utdelning i stället för en rimlig lön som också ger pension och sjukförsäkring”, säger han till Di.
En minskning av marginalskatten
Den andra modellen, huvudregeln, ändras också. Kravet på att äga minst fyra procent av aktierna för att räkna in bolagets löneutbetalningar tas bort.
Dessutom slopas kravet på ett eget löneuttag på cirka 774 000 kronor per år. I stället införs ett generellt avdrag på åtta inkomstbasbelopp.
Enligt Täreby är det ingen som kommer att ta ut en så hög lön och istället anpassa den till brytpunkten.
“Så i princip sänker man marginalskatten för entreprenörer”, säger han.
Nya 3:12 försämrar för mindre företag
För mindre företag med låga löner eller spritt ägande innebär de nya reglerna en försämring menar Oscar Warglo, partner och skatterådgivare på PWC.
”När man gör stora förändringar finns det alltid en annan sida av myntet, med försämringar för några. Det ligger i sakens natur. Men den stora massan blir vinnare på förslagen”, säger han till Di.
För konsultbolag som PWC blir villkoren för utdelning desamma som för andra företag.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
