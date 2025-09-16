Varning: Regeringens nya 3:12-regler kan bli en fälla

Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade i sin budget ett omfattande förslag om förändringar av de omstridda 3:12-reglerna, som styr beskattningen av fåmansföretag. Men förslaget får nu kritik för att gynna fel grupper av företag.

Enligt skattejuristen Anders Täreby innebär reformen att delägare i stora konsultbyråer, som advokat- och revisionsfirmor, kan ta ut nästan obegränsade utdelningar med en skatt på 20 procent, samtidigt som kravet på högt löneuttag försvinner, säger han i en intervju med Dagens industri.

Två beräkningsmodeller förändras

De nya reglerna berör båda de principer som avgör hur mycket utdelning som kan beskattas som kapitalinkomst.

Skattejuristen Anders Täreby är kritisk till de nya 3:12-reglerna. (Foto: Pressbild)

För småföretagare höjs grundbeloppet i den så kallade förenklingsregeln från 2,75 till 4 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar drygt 320 000 kronor år 2026. Det innebär att företagare kan ta ut mer lågbeskattad utdelning utan att behöva ta ut lön.

Men Täreby varnar för att det som kan se gynnsamt ut kan bli en fälla för mindre företagare.

“För småföretagare riskerar detta dessutom att bli en fälla där det kortsiktigt kan bli mer attraktivt att ta utdelning i stället för en rimlig lön som också ger pension och sjukförsäkring”, säger han till Di.