Världens företag under attack

När ölen Maruefu började sina på Tokyos pubar i september var orsaken oväntad: en cyberattack mot Asahi, Japans största bryggeri.

Enligt The Economist stoppades större delen av företagets 30 fabriker, kundtjänster och leveranser. Inom några dagar riskerade även flaggskeppsölen Super Dry att ta slut.

Samtidigt stod produktionslinjerna stilla hos Jaguar Land Rover (JLR) i Storbritannien efter en liknande attack. Enligt tidningen har stoppet kostat bilkoncernen omkring 50 miljoner pund i veckan – så mycket att den brittiska regeringen nu går in och garanterar ett lån på 1,5 miljarder pund för att rädda leverantörskedjan.

Även brittiska detaljhandelsjättar som Marks & Spencer och Co-op har nyligen drabbats. Programvarujätten Salesforce meddelade i början av oktober att man vägrar betala de hackare som stulit kunddata under året.

Ransomware – en industri i miljardklassen

Gemensamt för de flesta attackerna är att de använder så kallad ransomware – skadlig kod som låser eller stjäl företagens data och kräver lösensumma i kryptovaluta.

Enligt The Economist, som hänvisar till telekomjätten Verizon, har ransomware varit inblandat i 44 procent av alla dataintrång 2025, upp från 10 procent för bara fyra år sedan.

Utvecklingen har drivits av kryptovalutor, som gör betalningarna svåra att spåra, och av artificiell intelligens, som används för att skapa massiva mängder nätfiskemejl.

Samtidigt säljer kriminella nätverk färdiga attacktjänster på “the dark web”, vilket gör att även små grupper kan slå till mot stora mål.

Ciaran Martin, tidigare chef för Storbritanniens National Cyber Security Centre, beskriver skillnaden mellan ”tjuvar” och ”gangstrar”. De förstnämnda stjäl data i det tysta, medan de senare ”bryter sig in med buller och bång” och hotar att sabotera verksamheten tills de får betalt.

Enligt honom har den senare kategorin blivit allt vanligare.