Granbarkborren ställer till stor skada för skogsägare och har redan förstört enorma arealer granskog. Nu används ny teknik som drönare för att bekämpa den glupska insekten.
Insekten är skogsägarnas värsta mardröm – bekämpas med drönare
Ett nytt varmt klimat är perfekt för granbarkborren som frodas när temperaturen stiger.
Insekten är en mardröm för skogsägare
För svenska skogsägare är insekten en mardröm som ser de tidigare utbredda granskogarna som ett dukat middagsbord.
Enbart mellan 2018 och 2022 beräknas runt 31 miljoner kubikmeter granskog ha dött på grund av granbarkborrens framfart, enligt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Avverka skogar i förtid
Många svenska skogsägare målar därmed upp ett mörkt scenario framöver när det gäller att kunna tjäna pengar på virke från just gran, och kommer säkerligen behöva avverka sina skogar i förtid på många håll.
Genom klimatförändringarna ökar skadorna från insekten på de svenska skogarna men det finns sätt att minska risken uppger Skogsstyrelsen.
Satsa på blandskogar
Monokulturer är inte naturliga ur ett ekologiskt perspektiv, och underlättar för angrepp av granbarkborrar och andra insekter. Satsa därför på blandskogar med lövträd istället för enbart granplantager.
Gallra och röj i skogen, ha en aktiv skogsskötsel.
Undvik gran där arten inte trivs normalt, som på torra platser.
Utbrett problem
Den glupska insekten är inte bara en huvudvärk för svenska skogsägare utan att ett utbrett problem runt om i Europa där granbarkborren förstör stora områden.
I Storbritannien ska dock ny teknik hjälpa till att motarbeta problemet, berättar BBC.
Spårhundar och drönare
Regeringen använder spårhundar och drönare i kampen om skogarna, och uppger att man lyckats utrota skalbaggen i landets södra och östra skogar.
“Deras populationer kan bli så många att de kan övervinna trädens försvar – det finns miljoner, miljarder skalbaggar”, säger Max Blake, chef för trädhälsa vid den brittiska regeringens Forest Research.
Enorma summor
Det gäller alltså att minska skadorna så mycket det går, men den brittiska regeringen är medveten om att det blir svårt att ha stora granskogar i ett allt varmare klimat längre fram, där skalbaggen kan förstöra granvirke för upp emot nära 3 miljarder pund om året.
