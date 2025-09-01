Insekten är skogsägarnas värsta mardröm – bekämpas med drönare

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Avverka skogar i förtid

Många svenska skogsägare målar därmed upp ett mörkt scenario framöver när det gäller att kunna tjäna pengar på virke från just gran, och kommer säkerligen behöva avverka sina skogar i förtid på många håll.

Genom klimatförändringarna ökar skadorna från insekten på de svenska skogarna men det finns sätt att minska risken uppger Skogsstyrelsen.

Satsa på blandskogar

Monokulturer är inte naturliga ur ett ekologiskt perspektiv, och underlättar för angrepp av granbarkborrar och andra insekter. Satsa därför på blandskogar med lövträd istället för enbart granplantager.

ANNONS

Gallra och röj i skogen, ha en aktiv skogsskötsel.

Undvik gran där arten inte trivs normalt, som på torra platser.

Utbrett problem

Den glupska insekten är inte bara en huvudvärk för svenska skogsägare utan att ett utbrett problem runt om i Europa där granbarkborren förstör stora områden.

I Storbritannien ska dock ny teknik hjälpa till att motarbeta problemet, berättar BBC.

Spårhundar och drönare

Regeringen använder spårhundar och drönare i kampen om skogarna, och uppger att man lyckats utrota skalbaggen i landets södra och östra skogar.

“Deras populationer kan bli så många att de kan övervinna trädens försvar – det finns miljoner, miljarder skalbaggar”, säger Max Blake, chef för trädhälsa vid den brittiska regeringens Forest Research.

Enorma summor

ANNONS

Det gäller alltså att minska skadorna så mycket det går, men den brittiska regeringen är medveten om att det blir svårt att ha stora granskogar i ett allt varmare klimat längre fram, där skalbaggen kan förstöra granvirke för upp emot nära 3 miljarder pund om året.

Läs även:

Farsoten hotar svenska skogbolagens Kinaexport. Dagens PS

Förstörelse för miljarder hotar skogsindustrin. Dagens PS