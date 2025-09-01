Det är dyrt att låta en hätsk atmosfär rota sig på kontoret, det kostar företag i USA uppskattningsvis 2,1 miljarder dollar, nästan 20 miljarder kronor, varje dag.
Tjafs på jobbet kostar företag 20 miljarder per dag
En ny rapport från Society for Human Resource Management (SHRM) visar enligt affärsmagasinet Fortune att amerikanska arbetstagare konfronteras med ”ohövliga handlingar” varje dag.
Det är rekordhöga nivåer och så har det varit sedan hösten 2024 när det amerikanska valet gick av stapeln.
Det rör sig om subtila förolämpningar och respektlöshet till öppen fiendskap.
Leder till minskad produktion
Och kontentan av dessa oförskämda, ibland kränkande och hatiska handlingar leder till en kostsam frånvaro och förlorad produktion för företagen, utöver en sviktande moral.
Undersökningen visar att de amerikanska företagen förlorar motsvarande 2,1 miljarder dollar, drygt 19,8 miljarder kronor, i produktion.
Varje dag!
Detta har även SHRM:s personalchef Jim Link bekräftat i en Fortune-intervju.
Den illavarslande och ökande utvecklingen av hat, oförskämdheter och gräl på jobbet får sitt bränsle av av breda, sociopolitiska spänningar, men även andra bakomliggande orsaker anges som stress kopplad till den tidigare pandemin och digitala konflikter, det vill säga när människor uttrycker sig hätskt online i stället för att ta upp saker och ting öga mot öga.
Många är kaxiga bakom skärmen
Rapportförfattarna konstaterar att mycket av bråken har sin bakgrund i olika politiska åsikter, skillnader i synen på sociala frågor och även när det gäller integrationspolitik.
”Digital mod är idén att du kan säga vad du vill, om vem du vill, om vilket ämne som helst från din skärms säkerhet. Om människor utövar denna rätt till digitalt mod, så kanske det sipprar eller läcker sig in på våra arbetsplatser, in i våra samhällen, in i vårt samhälle. Vi tror att det absolut är möjligt”, säger Jim Link på SHRM till Fortune.
Dags att se över företagskulturen?
Forskningen visar också att chefer på arbetsplatser som kännetecknas av ohövlighet rapporterar om lägre psykologisk trygghet på dessa jobb, dessutom upplever de att svagare sammanhållning av teamen och sämre resultat när det kommer till inkludering och mångfald.
Personliga konflikter på arbetsplatsen kan emellertid ha sin grund i företagskulturen. Därför uppmanas företagen även att se över sin arbetsmiljö och sitt ledarskap.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
