Tjafs på jobbet kostar företag 20 miljarder per dag

En ny rapport från Society for Human Resource Management (SHRM) visar enligt affärsmagasinet Fortune att amerikanska arbetstagare konfronteras med ”ohövliga handlingar” varje dag.

Det är rekordhöga nivåer och så har det varit sedan hösten 2024 när det amerikanska valet gick av stapeln.

Det rör sig om subtila förolämpningar och respektlöshet till öppen fiendskap.

Leder till minskad produktion

Och kontentan av dessa oförskämda, ibland kränkande och hatiska handlingar leder till en kostsam frånvaro och förlorad produktion för företagen, utöver en sviktande moral.

Undersökningen visar att de amerikanska företagen förlorar motsvarande 2,1 miljarder dollar, drygt 19,8 miljarder kronor, i produktion.

Varje dag!

Detta har även SHRM:s personalchef Jim Link bekräftat i en Fortune-intervju.

Den illavarslande och ökande utvecklingen av hat, oförskämdheter och gräl på jobbet får sitt bränsle av av breda, sociopolitiska spänningar, men även andra bakomliggande orsaker anges som stress kopplad till den tidigare pandemin och digitala konflikter, det vill säga när människor uttrycker sig hätskt online i stället för att ta upp saker och ting öga mot öga.