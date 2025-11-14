Dagens PS
Telekomjätten kapar 15 000 jobb

Verizon
Redan nästa vecka ska bolaget börja skära bort omkring 15 000 tjänster (Foto: Matt Rourke/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Telekomjätten Verizon står inför den största personalnedskärningen i företagets historia. 

Enligt Wall Street Journal ska bolaget redan nästa vecka börja skära bort omkring 15 000 tjänster – ett drastiskt grepp för att vända år av kundtapp och stenhård konkurrens på den amerikanska telekommarknaden.

Detta sker i en tid då jobbsiffrorna i USA redan väcker oro.  Den senaste jobbrapporten har blivit så osäker att Vita huset till och med valt att utesluta arbetslöshetssiffran för oktober, eftersom den officiella undersökningen inte genomfördes.

“Enklare, smalare och mer snabbfotad”

Bakom nedskärningarna står Verizons nya vd Dan Schulman, tidigare på PayPal, som nu ställs inför uppgiften att lyfta en gigant där kundkurvorna pekat åt fel håll länge. 

Verizon har förlorat postpaid-kunder – de mer lönsamma abonnemangen – tre kvartal i rad och ligger ljusår bakom konkurrenterna, skriver Newsweek

Konkurrenterna AT&T och T-Mobile har under samma period lagt till omkring 400 000 nya postpaid-linjer var, samtidigt som Verizon bara lyckats skrapa ihop 44 000 nya förbetalda abonnenter. Schulman säger själv att Verizon för länge har lutat sig mot prisökningar istället för organisk tillväxt.

“Vår finansiella tillväxt har förlitat sig för mycket på prishöjningar”, sade han tidigare. “Det är inte en hållbar strategi”. 

200 butiker blir franchise

Även om 15 000 jobb försvinner från företagets lönelista är det inte säkert att alla jobben verkligen slutar existera. 

Cirka 200 butiker ska omvandlas till franchiser, vilket innebär att de anställda där flyttas över till andra arbetsgivare. 

Men nettoeffekten blir ändå en historiskt stor nedskärning för en koncern som i februari hade runt 100 000 anställda.

Störst blir förändringarna bland icke-fackliga chefer, där Verizon vill minska kostnader och effektivisera sina processer kraftigt. Schulman talar om att bolaget behöver en “fundamental omstrukturering” av sina kostnader för att kunna återhämta sig.

Andra telekomjättar sparar också – men inte lika brutalt

AT&T har inte varslat i samma omfattning, men har ändå tappat 5 000 anställda bara i år, samtidigt som bolaget infört en hård återgång-till-kontoret-policy som enligt analytiker bidragit till personalminskningen.

T-Mobile har inte gjort direkta nedskärningar, men alla anställda på UScellular sades upp efter T-Mobiles förvärv av bolaget tidigare i år – omkring 4 100 personer – även om många erbjöds nya tjänster.

Verizon står nu inför sin kanske största utmaning hittills: att vända utvecklingen innan ännu fler kunder – och anställda – försvinner.

Även konsuljätten Deloitte sparkar anställda. Det kan du läsa mer om här

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

