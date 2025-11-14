Telekomjätten kapar 15 000 jobb

Enligt Wall Street Journal ska bolaget redan nästa vecka börja skära bort omkring 15 000 tjänster – ett drastiskt grepp för att vända år av kundtapp och stenhård konkurrens på den amerikanska telekommarknaden.

Detta sker i en tid då jobbsiffrorna i USA redan väcker oro. Den senaste jobbrapporten har blivit så osäker att Vita huset till och med valt att utesluta arbetslöshetssiffran för oktober, eftersom den officiella undersökningen inte genomfördes.

“Enklare, smalare och mer snabbfotad”

Bakom nedskärningarna står Verizons nya vd Dan Schulman, tidigare på PayPal, som nu ställs inför uppgiften att lyfta en gigant där kundkurvorna pekat åt fel håll länge.

Verizon har förlorat postpaid-kunder – de mer lönsamma abonnemangen – tre kvartal i rad och ligger ljusår bakom konkurrenterna, skriver Newsweek.

Konkurrenterna AT&T och T-Mobile har under samma period lagt till omkring 400 000 nya postpaid-linjer var, samtidigt som Verizon bara lyckats skrapa ihop 44 000 nya förbetalda abonnenter. Schulman säger själv att Verizon för länge har lutat sig mot prisökningar istället för organisk tillväxt.

“Vår finansiella tillväxt har förlitat sig för mycket på prishöjningar”, sade han tidigare. “Det är inte en hållbar strategi”.