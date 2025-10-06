Svenska toppchefen i Verizon får lämna vd-posten på dagen

Hans Vestberg byts ut med omedelbar verkan på båda posterna och ersätts av Dan Schulman, det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet kvarstår dock Hans Vestberg som rådgivare åt Verizon fram till oktober nästa år.

“Efter att ha skapat ett nätverk som saknar motstycke och med tanke på det kommande slutförandet av Frontier-transaktionen diskuterade styrelsen och Hans att det nu är rätt tidpunkt för en vd-övergång. Å hela styrelsens vägnar tackar vi Hans för hans enastående tjänstgöring för alla Verizons intressenter”, skriver den nya styrelseordföranden Mark Bertolini i pressmeddelandet.

Fick lämna Ericsson

Hans Vestberg har jobbat för Verizon i snart åtta år. Innan dess var han vd för Ericsson (börskurs Ericsson) mellan 2010-2016.

Efter sex år på bolaget fick Vestberg dock lämna bolaget då styrelsen ansåg att ”tiden var rätt för en ny ledare”.

Detta efter en tid präglad av svaga kvartalsrapporter men även kritik möt Vestbergs höga bonus. Ordförandeuppdraget i Sveriges olympiska kommitté bidrog också.

Två år efter avgången tog han över på amerikanska Verizon 2018. Enligt Vesterberg är tillfället “bra”.

“Efter samtal med styrelsen ser vi att med det förestående förvärvet av Frontier är det en bra tidpunkt att lämna över stafettpinnen till Dan. Jag gör det med stolthet och djup tacksamhet. Verizons framtid är i utmärkta händer, och jag kommer att heja på teamet varje steg på vägen, säger han i pressmeddelandet.