Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Svenska toppchefen i Verizon får lämna vd-posten på dagen

Hans Vestberg får lämna posten som vd och styrelseordförande för Verizon. (Foto: Craig Ruttle/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Ericssons tidigare vd Hans Vestberg lämnar nu posten som både vd och styrelseordförande för amerikanska Verizon. Det sker med omedelbar verkan.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Hans Vestberg byts ut med omedelbar verkan på båda posterna och ersätts av Dan Schulman, det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet kvarstår dock Hans Vestberg som rådgivare åt Verizon fram till oktober nästa år.

“Efter att ha skapat ett nätverk som saknar motstycke och med tanke på det kommande slutförandet av Frontier-transaktionen diskuterade styrelsen och Hans att det nu är rätt tidpunkt för en vd-övergång. Å hela styrelsens vägnar tackar vi Hans för hans enastående tjänstgöring för alla Verizons intressenter”, skriver den nya styrelseordföranden Mark Bertolini i pressmeddelandet.

Ny storaffär för svenske toppchefen

Nu står det klart att mobiloperatören Verizon köper upp Frontier, där svenske Verizon-vd:n Hans Vestberg ser köpet som “strategiskt”. Den amerikanska

Fick lämna Ericsson

Hans Vestberg har jobbat för Verizon i snart åtta år. Innan dess var han vd för Ericsson (börskurs Ericsson) mellan 2010-2016.

Efter sex år på bolaget fick Vestberg dock lämna bolaget då styrelsen ansåg att ”tiden var rätt för en ny ledare”.

Detta efter en tid präglad av svaga kvartalsrapporter men även kritik möt Vestbergs höga bonus. Ordförandeuppdraget i Sveriges olympiska kommitté bidrog också.

Missa inte:
Bäst betalde vd:n får ny bonus – trots kursfiasko. Dagens PS

ANNONS

Två år efter avgången tog han över på amerikanska Verizon 2018. Enligt Vesterberg är tillfället “bra”.

“Efter samtal med styrelsen ser vi att med det förestående förvärvet av Frontier är det en bra tidpunkt att lämna över stafettpinnen till Dan. Jag gör det med stolthet och djup tacksamhet. Verizons framtid är i utmärkta händer, och jag kommer att heja på teamet varje steg på vägen, säger han i pressmeddelandet.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Verizon har underpresterat

Verizon har haft en relativt stabil men pressad utveckling de senaste två åren. Omsättningen ligger kring 130–137 miljarder dollar. Lönsamheten har tyngts av hård konkurrens och ökade kostnader.

Totalavkastningen för aktien har varit svagast i sektorn, i jämförelse med de övriga två amerikanska telekomjättarna, skriver Dagens industri.

Läs även:
Verizon letar efter finanschef som kan ersätta Hans Vestberg. Realtid

Bolaget har stramat åt sin strategi genom att sälja sina mediatillgångar. Istället satsar de fullt ut på kärnverksamheten inom nätverk och infrastruktur, vilket börjat ge effekt. Det har resulterat i förbättrat kassaflöde och tillväxt i konsumentsegmentet.

Ett stort sparpaket har lanserats där bolaget ska minska antalet anställda med hela 4 800 personer.

Bra lön för Vestberg

ANNONS

Hans Vestberg har tjänat bra på vd-posten i Verizon.

Missa inte:
“Existentiellt hot” – Ericsson och Nokia slås ut av Kina. Realtid

Förra året uppgick hans totala ersättning till 24.160.024 dollar. Detta motsvarar drygt 227 miljoner svenska kronor med dagens växelkurs, skriver EFN. Tidigare år har sett liknande ut.

Vestberg har också en aktiepost i Verizon värd 25 miljoner dollar, enligt databasen Factset.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EricssonHans VestbergTelekomVerizon
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS