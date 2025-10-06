Ericssons tidigare vd Hans Vestberg lämnar nu posten som både vd och styrelseordförande för amerikanska Verizon. Det sker med omedelbar verkan.
Svenska toppchefen i Verizon får lämna vd-posten på dagen
Hans Vestberg byts ut med omedelbar verkan på båda posterna och ersätts av Dan Schulman, det framgår av ett pressmeddelande.
Enligt pressmeddelandet kvarstår dock Hans Vestberg som rådgivare åt Verizon fram till oktober nästa år.
“Efter att ha skapat ett nätverk som saknar motstycke och med tanke på det kommande slutförandet av Frontier-transaktionen diskuterade styrelsen och Hans att det nu är rätt tidpunkt för en vd-övergång. Å hela styrelsens vägnar tackar vi Hans för hans enastående tjänstgöring för alla Verizons intressenter”, skriver den nya styrelseordföranden Mark Bertolini i pressmeddelandet.
Ny storaffär för svenske toppchefen
Nu står det klart att mobiloperatören Verizon köper upp Frontier, där svenske Verizon-vd:n Hans Vestberg ser köpet som “strategiskt”. Den amerikanska
Fick lämna Ericsson
Hans Vestberg har jobbat för Verizon i snart åtta år. Innan dess var han vd för Ericsson (börskurs Ericsson) mellan 2010-2016.
Efter sex år på bolaget fick Vestberg dock lämna bolaget då styrelsen ansåg att ”tiden var rätt för en ny ledare”.
Detta efter en tid präglad av svaga kvartalsrapporter men även kritik möt Vestbergs höga bonus. Ordförandeuppdraget i Sveriges olympiska kommitté bidrog också.
Två år efter avgången tog han över på amerikanska Verizon 2018. Enligt Vesterberg är tillfället “bra”.
“Efter samtal med styrelsen ser vi att med det förestående förvärvet av Frontier är det en bra tidpunkt att lämna över stafettpinnen till Dan. Jag gör det med stolthet och djup tacksamhet. Verizons framtid är i utmärkta händer, och jag kommer att heja på teamet varje steg på vägen, säger han i pressmeddelandet.
Verizon har underpresterat
Verizon har haft en relativt stabil men pressad utveckling de senaste två åren. Omsättningen ligger kring 130–137 miljarder dollar. Lönsamheten har tyngts av hård konkurrens och ökade kostnader.
Totalavkastningen för aktien har varit svagast i sektorn, i jämförelse med de övriga två amerikanska telekomjättarna, skriver Dagens industri.
Bolaget har stramat åt sin strategi genom att sälja sina mediatillgångar. Istället satsar de fullt ut på kärnverksamheten inom nätverk och infrastruktur, vilket börjat ge effekt. Det har resulterat i förbättrat kassaflöde och tillväxt i konsumentsegmentet.
Ett stort sparpaket har lanserats där bolaget ska minska antalet anställda med hela 4 800 personer.
Bra lön för Vestberg
Hans Vestberg har tjänat bra på vd-posten i Verizon.
Förra året uppgick hans totala ersättning till 24.160.024 dollar. Detta motsvarar drygt 227 miljoner svenska kronor med dagens växelkurs, skriver EFN. Tidigare år har sett liknande ut.
Vestberg har också en aktiepost i Verizon värd 25 miljoner dollar, enligt databasen Factset.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
