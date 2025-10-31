Techjätten stämmer tidigare anställda: “Ljög om sina planer” 

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

“Användes som vapen för att skada Palantir”

Enligt stämningen ska de båda ha haft tillgång till bland annat källkod, interna arbetsytor och kundflöden. Företaget menar att de använde denna information för att bygga upp Percepta bakom ryggen på sin tidigare arbetsgivare.

“Palantir hade all anledning att tro att Jain och Cohen skulle hedra sina åtaganden”, står det i stämningsansökan. “Istället använde de sin insiderkunskap som vapen för att skada Palantir genom att framställa vårt arbete som sitt eget”.

ANNONS

När Palantir fick kännedom om Perceptas lansering tidigare i oktober inledde bolaget en intern undersökning. Då ska man, enligt stämningen, ha hittat “entydiga bevis” för att Cohen stulit dokument, däribland interna planeringsramar och intäktsmodeller.

Ljög om sina planer

Palantir anklagar de tidigare anställda för att ha “ljugit om sina planer när de sade upp sig” och för att ha “gömt sitt konkurrerande arbete i månader”.

Bolaget kräver nu att domstolen stoppar Jain och Cohen från att fortsätta bryta mot sina avtal samt att de ska återlämna allt konfidentiellt material.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Inte första gången..

Fallet är inte unikt i den snabbt växande AI-industrin.

Enligt WSJ går företag i allt högre grad till domstol för att skydda sina algoritmer och data.

Senast i augusti blev en ingenjör, som arbetade för teknikföretaget Intel och som senare började på konkurrenten Microsoft, dömd för att ha stulit hemligheter.

ANNONS

Dessförinnan stämde Elon Musk en avhoppad topp­ingenjör som enligt Musk ska ha stulit hemlig robot­teknik från Tesla.

Musks bolag xAI har dessutom stämt tidigare anställda för liknande intrång som det i Palantir.

Kritiserad börsjätte

Sedan Palantir lanserade sin AI-plattform 2023 har företaget växt snabbt och blivit en av USA:s viktigaste leverantörer av AI- och datalösningar till både militära och kommersiella kunder.

Så sent som i veckan meddelade Palantir ett nytt samarbete med Nvidia kring utveckling av avancerad AI-teknik.

Bolaget har dock mött hård kritik, inte minst för dess samarbete med Israel och med immigrationsmyndigheten ICE.