Techjätten stämmer tidigare anställda: “Ljög om sina planer” 

Alex Karp, grundare av Palantir
Techjätten Palantir, grundat av Alex Karp (på bild) och Peter Thiel, har dragit två tidigare medarbetare inför rätta (Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Techjätten Palantir har dragit två tidigare medarbetare inför rätta. Enligt bolaget ska de ha stulit hemlig information för att bygga ett konkurrerande AI-företag.

Stämningen, som lämnats in till en federal domstol i New York, riktas mot de före detta anställda Radha Jain och Joanna Cohen

Enligt Palantir har de brutit mot sina konkurrens- och sekretessavtal när de efter sina avhopp gick vidare till att skapa ett så kallat “copycat”-företag, Percepta.

Bygger på stulen information 

Percepta ägs av riskkapitalbolaget General Catalyst, och enligt Palantir bygger deras AI-verksamhet på stulen företagsinformation. I stämningen, som Wall Street Journal tagit del av, hävdar bolaget att Jain och Cohen “engagerade sig i en långvarig kampanj av bedrägeri och stöld” för att gynna den nya verksamheten.

Palantir, som grundades av Alex Karp och Peter Thiel, beskriver de två som tidigare högt uppsatta anställda med tillgång till bolagets mest skyddade system – det som företaget kallar sina “kronjuveler”.

Peter Thiel, även han grundare av Palantir
Peter Thiel, även han grundare av Palantir (Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT)
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

29 okt. 2025

“Användes som vapen för att skada Palantir”

Enligt stämningen ska de båda ha haft tillgång till bland annat källkod, interna arbetsytor och kundflöden. Företaget menar att de använde denna information för att bygga upp Percepta bakom ryggen på sin tidigare arbetsgivare.

“Palantir hade all anledning att tro att Jain och Cohen skulle hedra sina åtaganden”, står det i stämningsansökan. “Istället använde de sin insiderkunskap som vapen för att skada Palantir genom att framställa vårt arbete som sitt eget”.

När Palantir fick kännedom om Perceptas lansering tidigare i oktober inledde bolaget en intern undersökning. Då ska man, enligt stämningen, ha hittat “entydiga bevis” för att Cohen stulit dokument, däribland interna planeringsramar och intäktsmodeller.

Ljög om sina planer

Palantir anklagar de tidigare anställda för att ha “ljugit om sina planer när de sade upp sig” och för att ha “gömt sitt konkurrerande arbete i månader”.

Bolaget kräver nu att domstolen stoppar Jain och Cohen från att fortsätta bryta mot sina avtal samt att de ska återlämna allt konfidentiellt material.

Inte första gången..

Fallet är inte unikt i den snabbt växande AI-industrin. 

Enligt WSJ går företag i allt högre grad till domstol för att skydda sina algoritmer och data. 

Senast i augusti blev en ingenjör, som arbetade för teknikföretaget Intel och som senare började på konkurrenten Microsoft, dömd för att ha stulit hemligheter. 

Dessförinnan stämde Elon Musk en avhoppad topp­ingenjör som enligt Musk ska ha stulit hemlig robot­teknik från Tesla.

Musks bolag xAI har dessutom stämt tidigare anställda för liknande intrång som det i Palantir.

Kritiserad börsjätte 

Sedan Palantir lanserade sin AI-plattform 2023 har företaget växt snabbt och blivit en av USA:s viktigaste leverantörer av AI- och datalösningar till både militära och kommersiella kunder. 

Så sent som i veckan meddelade Palantir ett nytt samarbete med Nvidia kring utveckling av avancerad AI-teknik.

Bolaget har dock mött hård kritik, inte minst för dess samarbete med Israel och med immigrationsmyndigheten ICE. 

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

