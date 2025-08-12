Dagens PS
Sverige lyfter som gruvland

Sverige allt mer attraktivt som gruvland
EU-kommissionären Jessika Roswall, här med LKAB:s vd Jan Moström, besökte nyligen Kiruna och LKAB:s gruva där. (Foto: Oscar Olsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Sveriges attraktivitet som gruvland har ökat kraftigt. Det menar tankesmedjan Fraser Institute i sin årliga undersökning.

Kanadensiska tankesmedjan Fraser Institute gör varje år en undersökning riktad mot gruvnäringen.

Där kontrolleras en mängd faktorer, bland annat hur attraktiva olika länder är att investera i för gruvnäringen.

I den årliga undersökningen, Annual Survey of Mining Companies, bedöms allt från politisk stabilitet och infrastruktur i form av främst vägar och järnvägar och tillgång till geologisk information liksom hur intressant det är att investera i landet.

Undersökningen skickades den här gången till 2 289 företag inom gruvnäringen i världen och 350 svarade under de fem sista månaderna av 2024.

Sexa av 82 områden

Totalt rankas 82 områden i undersökningen och Sverige lyfts fram som det sjätte mest attraktiva området i världen för investeringar.

Det är en kraftig ökning jämfört med 2023 då Sverige låg på 18:e plats i rankningen. Men med en så låg svarsfrekvens, i år 15 procent, kan skillnader också bero på olika svar från ett år till nästa.

LKAB är flaggskeppet inom svensk gruvindustri. Nu lyfter Sverige som gruvland i en årligen återkommande internationell rankning. (Foto: Christine Olsson/TT)
Finland etta

Ska vi ändå gotta oss är en sjätteplats naturligtvis bra. Vi slår i nordisk konkurrens Norge på tionde plats men får finna oss i att Finland marscherar från plats 17 till plats 1 i rankningen.

I den följs Finland av Nevada, Alaska, Wyoming, Arizona och sedan alltså Sverige.

”Det är så klart mycket glädjande att Sverige förbättrar sin position. Sveriges geologiska undersökning, SGU, arbetar systematiskt med att tillhandahålla geologisk information för gruvnäringen såväl som samhället i stort. Vi har även ett särskilt uppdrag att bidra till att öka Sveriges attraktivitet som gruvnation”, passar Anette Madsen, generaldirektör för SGU på att påpeka.

”Bergsstaten, som är en fristående del av SGU, har också som mål att ha så effektiv, transparent och tydlig hantering av tillstånd för prospektering och gruvetablering som möjligt”, tillägger hon.

13:e när det gäller regelverk

När regelverken (policy perception index) rankas hamnar Sverige på plats 13, att jämföra med 2023 då Sverige låg på plats 14.

Irland rankas här som etta och Finland tvåa. Inga andra europeiska länder finns i topp tio.

Den geologiska potentialen i Sverige rankas som sjätte bäst för investeringar i gruvnäringen, en markant ökning från fjolårets 24:e plats.

Finland är här tvåa och i övrigt tar sig inga europeiska länder in på tio i topp-listan. Andra svar i undersökningen är mer svårtolkade.

Ett exempel är tillståndsprocessen för gruvdrift där 44 procent svarar att tiden till godkänt tillstånd minskat och 39 procent svarar att den ökat.

FinlandGruvdriftSverige
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

