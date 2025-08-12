Sverige lyfter som gruvland

Kanadensiska tankesmedjan Fraser Institute gör varje år en undersökning riktad mot gruvnäringen.

Där kontrolleras en mängd faktorer, bland annat hur attraktiva olika länder är att investera i för gruvnäringen.

I den årliga undersökningen, Annual Survey of Mining Companies, bedöms allt från politisk stabilitet och infrastruktur i form av främst vägar och järnvägar och tillgång till geologisk information liksom hur intressant det är att investera i landet.

Undersökningen skickades den här gången till 2 289 företag inom gruvnäringen i världen och 350 svarade under de fem sista månaderna av 2024.

Sexa av 82 områden

Totalt rankas 82 områden i undersökningen och Sverige lyfts fram som det sjätte mest attraktiva området i världen för investeringar.

Det är en kraftig ökning jämfört med 2023 då Sverige låg på 18:e plats i rankningen. Men med en så låg svarsfrekvens, i år 15 procent, kan skillnader också bero på olika svar från ett år till nästa.

