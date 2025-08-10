37-åringen bor ovanpå en guldgruva

Guldet vid Lykling upptäcktes på 1880-talet och var ett geologiskt undantag. Halterna var så höga att vissa stenar innehöll upp till 240 gram guld per ton – långt över vad som anses lönsamt idag.

Under tre decennier bröts mellan 200 och 250 kilo guld vilket lockade guldgrävare, investerare och spekulanter från när och fjärran till området.

Bygden växte snabbt. Hotell, butiker och ett ångfartyg som fungerade som sovplats dök upp. Men liksom många guldrusher slutade historien med att fyndigheterna sinade, kostnaderna steg och optimismen försvann.

Guldet vid Lykling upptäcktes på 1880-talet (Foto: Helge Hansen/NTB/TT)

Ett arv mitt i vardagen

När norska Klikk träffar Sindre har han en stor sten i handen.

Han uppskattar att den innehåller guld för mellan 20 000 och 25 000 kronor – ett värde som måste justeras ofta.

Guldpriset har aldrig varit högre än det är idag, konstaterar han.

Idag äger Sindre Larsen och hans far delar av marken där den berömda Harald Hårfagre-passagen går – en kvartsåder som fortfarande kan dölja guld.

Tillsammans med sin partner Runa Alvsvåg Folgerø driver han Gullvegen Gardstun, med guldvaskningsläger och övernattning i glas- och träigloor direkt ovanför den gamla ådern.

“Man ligger i en varm säng, med en stjärnklar himmel ovanför sig och guld i bergen nedanför”, säger Runa till Klikk.