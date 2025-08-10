På ön Bømlo i västra Norge ligger Lykling, en gång landets svar på Klondike. Här bor 37-årige Sindre Larsen – ovanpå en guldgruva.
37-åringen bor ovanpå en guldgruva
Mest läst i kategorin
Silvrets grund vacklar – men bankerna höjer prognoserna
Silverpriset har stigit över 25 procent i år och handlas nära årshögsta. Men bakom kurvorna sviktar marknaden – ändå höjer bankerna nu sina prognoser för de kommande åren. Storbanken HSBC har justerat upp sina prisprognoser för silver för 2025, 2026 och 2027. Men banken är tydlig: uppgången sker inte tack vare silvrets egna meriter. “Uppgången …
Guld slår rekord efter nya draget – slår mot land som redan ligger ner
Priset på guld steg till rekordnivåer under fredagen. Detta efter att det stod klart att en tull på guldtackor kommer att införas. Beskedet kan även komma att slå hårt mot svårt ansatta Schweiz. USA har beslutat att införa tullavgift på import av guldtackor som väger 1 kilo. Det framgår av ett beslut som tagits av …
Oljepriset fortsätter nedåt
Oljepriset fortsätter nedåt. Den främsta orsaken är en viss tro på vapenvila i Ukraina och den stora förloraren Ryssland och rysk olja. Oljepriset är på väg mot den största veckonedgången i pris sedan juni. Handlare bedömer att USA:s ansträngningar att avsluta kriget i Ukraina inte påverkar leveranserna, trots de straffavgifter USA infört mot Indien för …
Opec lovar stort – men var är oljan?
Opec+ har gått ut starkt med löften om nya produktionsökningar. Men trots de stora löftena har oljepriset stigit och produktionen verkar inte hänga med. Oljekartellen Opec+ har lovat att höja produktionen av olja kraftigt som ett svar på bland annat större sommarefterfrågan. Även önskningar från Vita huset har påverkat beslutet. I teorin ska Opec-länderna under …
Varningen: Här kan marknaden explodera
Litium har blivit billigare men priserna återspeglar inte efterfrågan. Det kan skapa ett marknadsläge där efterfrågan exploderar. Litiumpriserna just nu återspeglar inte den verkliga efterfrågetrenden och det kan vid någon tidpunkt leda till en dramatisk situation, menar Oilprice. Samtidigt finns fortsatta utmaningar när det gäller elbilsmarknaden och kring utbyggnaden av batterilagring. 2024 såg det ut …
Guldet vid Lykling upptäcktes på 1880-talet och var ett geologiskt undantag. Halterna var så höga att vissa stenar innehöll upp till 240 gram guld per ton – långt över vad som anses lönsamt idag.
Under tre decennier bröts mellan 200 och 250 kilo guld vilket lockade guldgrävare, investerare och spekulanter från när och fjärran till området.
Bygden växte snabbt. Hotell, butiker och ett ångfartyg som fungerade som sovplats dök upp. Men liksom många guldrusher slutade historien med att fyndigheterna sinade, kostnaderna steg och optimismen försvann.
Missa inte: Här ligger 374 kilo guld och skräpar. Dagens PS
Ett arv mitt i vardagen
När norska Klikk träffar Sindre har han en stor sten i handen.
Han uppskattar att den innehåller guld för mellan 20 000 och 25 000 kronor – ett värde som måste justeras ofta.
Guldpriset har aldrig varit högre än det är idag, konstaterar han.
Idag äger Sindre Larsen och hans far delar av marken där den berömda Harald Hårfagre-passagen går – en kvartsåder som fortfarande kan dölja guld.
Tillsammans med sin partner Runa Alvsvåg Folgerø driver han Gullvegen Gardstun, med guldvaskningsläger och övernattning i glas- och träigloor direkt ovanför den gamla ådern.
“Man ligger i en varm säng, med en stjärnklar himmel ovanför sig och guld i bergen nedanför”, säger Runa till Klikk.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Miljöarvet – kvicksilver och cyanid
Men guldet har också en mörk baksida. Under brytningstiden användes stora mängder kvicksilver och senare cyanid, som spolades rakt ut i havet.
Mätningar har visat kvicksilverhalter upp till hundra gånger högre än i vissa industriregioner. Myndigheterna varnade redan då för att plocka växter eller låta djur beta i området.
Stora mängder guld tros fortfarande ligga kvar i sandbankarna utanför kusten – tillsammans med tungmetaller och kemikalier. Djupvika är idag ett skyddat område där bottenaktiviteter är förbjudna, något som vissa tolkar som ett tyst erkännande av att riskerna finns kvar.
Läs också: Nu kan guldgruvan bli en guldgruva. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Viggos resdagbok: Från D-Day till crème brûlée i Bretagne
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Idag från världens största militära landstigning till världens bästa dessert – allt på mindre än 24 timmar. Julafton för alla möpar Den 6 juni 1944 genomfördes världshistoriens största amfibieoperation. Över 156 000 allierade soldater – från USA, Storbritannien, Kanada och flera andra länder – …
Varningen: DHL kan utnyttjas av bedragare
Bedragare fortsätter hitta nya sätt att lura paketkunder. Den här gången är det DHL som står i centrum för en bluff som har fått konsumentrådgivningen att gå ut med en skarp varning. Tyska konsumentrådgivningen har gått ut med en bluff-varning.? Bluffen går ut på att mottagare får meddelanden som ser ut att komma från DHL. …
37-åringen bor ovanpå en guldgruva
På ön Bømlo i västra Norge ligger Lykling, en gång landets svar på Klondike. Här bor 37-årige Sindre Larsen – ovanpå en guldgruva. Guldet vid Lykling upptäcktes på 1880-talet och var ett geologiskt undantag. Halterna var så höga att vissa stenar innehöll upp till 240 gram guld per ton – långt över vad som anses …
Trump har en plan för Ukraina – nu sätter Europa ner foten
Ukrainas gränser får inte ritas om med våld. Det slår europeiska ledare fast efter att Donald Trump öppnat för en fredsuppgörelse som kan innebära att Ukraina avstår ockuperade områden till Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj försöker samla stöd från Europas huvudstäder inför det uppmärksammade mötet mellan Trump och Vladimir Putin i Alaska nästa vecka – …
Här reas nya elbilar ut – hundratusentals kronor billigare
Dyra elbilar? Inte nödvändigtvis. Med rätt sökning dyker ett 50-tal bilar upp med en prislapp på under 300 000 kronor. Att köpa elbil kostar. I maj låg medianpriset för begagnade elbilar på 330 000 kronor, enligt siffror från Blocket. Dessa bilar har gått mellan 1 000 och 14 999 mil.? Det är förvisso billigare jämfört …