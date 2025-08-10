Dagens PS
Dagensps.se
Råvaror

37-åringen bor ovanpå en guldgruva

Guld
Sindre Larsen bor ovanpå en guldgruva (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 aug. 2025Publicerad: 10 aug. 2025

På ön Bømlo i västra Norge ligger Lykling, en gång landets svar på Klondike. Här bor 37-årige Sindre Larsen – ovanpå en guldgruva.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Guldet vid Lykling upptäcktes på 1880-talet och var ett geologiskt undantag. Halterna var så höga att vissa stenar innehöll upp till 240 gram guld per ton – långt över vad som anses lönsamt idag. 

Under tre decennier bröts mellan 200 och 250 kilo guld vilket lockade guldgrävare, investerare och spekulanter från när och fjärran till området.

Bygden växte snabbt. Hotell, butiker och ett ångfartyg som fungerade som sovplats dök upp. Men liksom många guldrusher slutade historien med att fyndigheterna sinade, kostnaderna steg och optimismen försvann.

Guldgruva
Guldet vid Lykling upptäcktes på 1880-talet (Foto: Helge Hansen/NTB/TT)

Missa inte: Här ligger 374 kilo guld och skräpar. Dagens PS

Ett arv mitt i vardagen

När norska Klikk träffar Sindre har han en stor sten i handen.  

Han uppskattar att den innehåller guld för mellan 20 000 och 25 000 kronor – ett värde som måste justeras ofta. 

Guldpriset har aldrig varit högre än det är idag, konstaterar han.

ANNONS

Idag äger Sindre Larsen och hans far delar av marken där den berömda Harald Hårfagre-passagen går – en kvartsåder som fortfarande kan dölja guld. 

Tillsammans med sin partner Runa Alvsvåg Folgerø driver han Gullvegen Gardstun, med guldvaskningsläger och övernattning i glas- och träigloor direkt ovanför den gamla ådern.

“Man ligger i en varm säng, med en stjärnklar himmel ovanför sig och guld i bergen nedanför”, säger Runa till Klikk. 

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Miljöarvet – kvicksilver och cyanid

Men guldet har också en mörk baksida. Under brytningstiden användes stora mängder kvicksilver och senare cyanid, som spolades rakt ut i havet. 

Mätningar har visat kvicksilverhalter upp till hundra gånger högre än i vissa industriregioner. Myndigheterna varnade redan då för att plocka växter eller låta djur beta i området.

Stora mängder guld tros fortfarande ligga kvar i sandbankarna utanför kusten – tillsammans med tungmetaller och kemikalier. Djupvika är idag ett skyddat område där bottenaktiviteter är förbjudna, något som vissa tolkar som ett tyst erkännande av att riskerna finns kvar.

Läs också: Nu kan guldgruvan bli en guldgruva. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GruvaGuldNorge
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS