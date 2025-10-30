Svenskt lantbruk en riktig mjölkkossa – igen

Landshypotek Bank har gjort undersökningen som visar på ett nyuppvaknande intresse hos svenska lantbrukare för investeringar i den egna verksamheten.

Viljan att satsa pengar på de egna affärerna i lantbruket är den högsta på 13 år.

När det kommer till investeringar i lantbruket handlar debatten ofta om att det stärker Sveriges livsmedelsproduktion, men även om att möta framtidens krav.

Hälften av lantbrukarna planerar investeringar

Nära hälften av lantbrukarna (49 procent) svarar i den nu aktuella enkäten att ett överskott skulle gå till investeringar, detta kan jämföras med början av 2010-talet då 27 procent av de svenska lantbrukarna uppgav det.

”2025 ser ut att bli ett ekonomiskt starkt år för många lantbruksföretagare – på totalen kanske det finansiellt bästa året hittills under 2020-talet för de gröna näringarna”, skriver Landshypotek Bank i pressmeddelandet.

”Framgång föder framgång. Med ett bra år i ryggen kan företagarna känna ett större lugn och samtidigt planera för nödvändiga investeringar”, säger Stefan Malmström, affärschef för jord- och skogsfinansiering på Landshypotek., i en kommentar.

Det lyfter svenska bönders verksamheter

Särskilt mjölk- och animalieproduktionen har gått starkt på senare år, och vid sidan av sänkta räntor uppges bra skördeår ha stimulerat näringen.

Fortfarande är det så att många bönder har det tufft och inte går med överskott, vilket omvänt sätter stopp för investeringar.

