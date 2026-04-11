Svenska Candela får stororder – genombrott för elbåtar i Europa

En norsk beställning på 20 eldrivna bärplansfärjor markerar bolagets genombrott i europeisk kollektivtrafik.

Samtidigt kommer storordern i ett läge där Candela redan rustar för nästa fas.

Bolaget har nyligen tagit in cirka 320 miljoner kronor för att skala upp produktionen och bygga en ny fabrik i Polen, med målet att gå från småskalig tillverkning till industriell serieproduktion.

Tekniken som förändrar spelplanen

Candelas fartyg bygger på en avgörande innovation.

Med hjälp av bärplan lyfts skrovet ovanför vattenytan när hastigheten ökar, vilket drastiskt minskar energiförbrukningen.

Effekten är dubbel. Dels ökar räckvidden, dels minskar driftskostnaderna.

I en tid där energipriser och klimatkrav pressar transportsektorn öppnar det för helt nya kalkyler. Det är också förklaringen till att intresset vuxit globalt.

Bolaget har redan beställningar från marknader som Indien, Saudiarabien och Thailand, men det är Europa som länge varit den svåraste tröskeln att ta sig över.

“Vi bryter för första gången in på traditionell kollektivtrafik i Europa, och det är verkligen ett genombrott”, säger vd Gustav Hasselskog.