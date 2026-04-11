Efter år av tekniska utmaningar och kapitalbehov tar svensk innovation ett avgörande steg in i kollektivtrafiken. Ordern från Norge kan bli startskottet för en ny marknad.
Svenska Candela får stororder – genombrott för elbåtar i Europa
Det har tagit över ett decennium att nå hit.
Från ett dragigt garage till internationella affärer i miljardklassen. Nu får svenska Candela sitt hittills tydligaste kvitto på att tekniken håller.
En norsk beställning på 20 eldrivna bärplansfärjor markerar bolagets genombrott i europeisk kollektivtrafik.
Samtidigt kommer storordern i ett läge där Candela redan rustar för nästa fas.
Bolaget har nyligen tagit in cirka 320 miljoner kronor för att skala upp produktionen och bygga en ny fabrik i Polen, med målet att gå från småskalig tillverkning till industriell serieproduktion.
Tekniken som förändrar spelplanen
Candelas fartyg bygger på en avgörande innovation.
Med hjälp av bärplan lyfts skrovet ovanför vattenytan när hastigheten ökar, vilket drastiskt minskar energiförbrukningen.
Effekten är dubbel. Dels ökar räckvidden, dels minskar driftskostnaderna.
I en tid där energipriser och klimatkrav pressar transportsektorn öppnar det för helt nya kalkyler. Det är också förklaringen till att intresset vuxit globalt.
Bolaget har redan beställningar från marknader som Indien, Saudiarabien och Thailand, men det är Europa som länge varit den svåraste tröskeln att ta sig över.
“Vi bryter för första gången in på traditionell kollektivtrafik i Europa, och det är verkligen ett genombrott”, säger vd Gustav Hasselskog.
En marknad i förändring
Den norska ordern är strategiskt viktig.
Offentlig transport till sjöss är en konservativ marknad där nya tekniker ofta möts av skepsis. Att en etablerad operatör väljer en ny lösning signalerar att riskbilden håller på att förändras.
Samtidigt finns en tydlig ekonomisk logik.
Elektrifiering till havs har länge bromsats av räckviddsproblem. Genom att sänka energibehovet snarare än att bara öka batterikapaciteten angriper Candela problemet från ett annat håll.
Enligt International Energy Agency väntas elektrifieringen av sjötransporter ta fart de kommande åren, särskilt i tät trafik nära städer.
Det är just den typ av marknad där Candela nu tar position.
Skalning blir nästa prövning
Affären sätter också press på bolaget.
Produktionen måste nu växlas upp snabbt.
Fabriken i Rotebro byggs ut och målet är att nå upp till 25 fartyg per år, med planer på ännu större kapacitet i Polen.
Leveranserna till Norge inleds 2027 och fortsätter flera år framåt. Ordervärdet uppskattas till omkring en halv miljard kronor, även om bolaget själva inte kommenterar siffran.
För investerare och branschen är signalen tydlig. Tekniken har lämnat prototypstadiet och är på väg in i kommersiell drift.
Frågan framåt är inte längre om eldrivna fartyg kan fungera i kollektivtrafik, utan hur snabbt de kan skalas upp.
