Färdigsmörat för Petter Stordalen

Strawberry skippar smöret på sina hotell
Strawberry Arena, där smörpassningar lär vara tillåtna även sedan namngivaren gått över till växtbaserade alternativ. Foto: Magnus Lejhall/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Petter Stordalens hotellkoncern Strawberry slutar med vanligt smör på sina hotell i Sverige och Finland. I stället väljer man växtbaserat.

Den illasinnade kan naturligtvis tänka på fotbollsprofilen och kommentatorn Alexander Axén som, apropå varför han gärna cyklar, sade att ”jag tänker på miljön. Och så är det den där andra grejen, att jag inte har något körkort”.

Petter Stordalens hotellkoncern Strawberry slutar med smör på sina hotell i Finland och Sverige för att stärka företagets hållbarhetsarbete…och så är det den där andra grejen, att man sparar 4,3 miljoner kronor per år på förändringen, enbart i Sverige.

Sparar miljoner på bytet

Detta enligt ATL som tagit del av ett internt mejl inom hotellkoncernen om övergången till det växtbaserade alternativet.

Bolaget har gjort utvärderingar och tester där mejerismör jämförts med just växtbaserade alternativ, som passar  bättre in i koncernens hållbarhetspolicy.

Alternativet man valt som ersättning till smöret är ett som produceras av finska Eleplant.

”Det stämmer att vi har inlett ett spännande samarbete med Eleplant och deras växtbaserade smör, som nu testas på några av våra kedjehotell i Sverige och Finland”, skriver Strawberrys pressavdelning i ett mejl till ATL.

Två norska profiler. Petter Stordalen tillsammans med Norges statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo Kongressenter.  (Foto: Javad Parsa/NTB-TT)
”Ska inte påverka”

Pressavdelningen tillägger att målsättningen är att förändringen inte ska påverka gästernas matupplevelse och att beslutet när det genomförs gäller alla hotellkedjor inom Strawberry, med undantag för Clarion.

Norge undantas från beslutet, men där har Strawberry och Stordalen andra bekymmer.

Prestigehotellet The Thief på Tjuvholmen vid Aker Brygge röstades visserligen fram som det fjärde bästa hotellet i världen och det bästa i Nordeuropa förra året, men går med förlust sedan fem år, skriver norska E24.

Säkrast behålla smöret här?

”När vi erbjuder en topprodukt måste vi också använda topprodukter, men allt från paprika till personal har blivit mycket dyrare de senaste åren”, säger hotellchefen Robert Holan.

Då kanske det är säkrast att behålla smöret, inte minst när rummen kostar från 4 500 kronor och uppåt och ett uppgraderat hotellrum en helg 15 000-16 000 kronor.

