Färdigsmörat för Petter Stordalen

Den illasinnade kan naturligtvis tänka på fotbollsprofilen och kommentatorn Alexander Axén som, apropå varför han gärna cyklar, sade att ”jag tänker på miljön. Och så är det den där andra grejen, att jag inte har något körkort”.

Petter Stordalens hotellkoncern Strawberry slutar med smör på sina hotell i Finland och Sverige för att stärka företagets hållbarhetsarbete…och så är det den där andra grejen, att man sparar 4,3 miljoner kronor per år på förändringen, enbart i Sverige.

Petter Stordalen: “Lever på kassaflödet”. Dagens PS

Sparar miljoner på bytet

Detta enligt ATL som tagit del av ett internt mejl inom hotellkoncernen om övergången till det växtbaserade alternativet.

Bolaget har gjort utvärderingar och tester där mejerismör jämförts med just växtbaserade alternativ, som passar bättre in i koncernens hållbarhetspolicy.

Alternativet man valt som ersättning till smöret är ett som produceras av finska Eleplant.

”Det stämmer att vi har inlett ett spännande samarbete med Eleplant och deras växtbaserade smör, som nu testas på några av våra kedjehotell i Sverige och Finland”, skriver Strawberrys pressavdelning i ett mejl till ATL.

Två norska profiler. Petter Stordalen tillsammans med Norges statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo Kongressenter. (Foto: Javad Parsa/NTB-TT)