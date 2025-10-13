Kammarrätten i Jönköping har dömt Aktiebolaget Trav och Galopp, ATG, till att betala tre miljoner kronor i sanktionsavgift för allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt. Bolaget får också en varning för att ha brutit mot regelverket.
ATG fälls i domstol – får miljonbot för penningtvättsmissar
Målet har sin upprinnelse i november 2022 när Spelinspektionen beslutade att ålägga ATG en sanktionsavgift på sex miljoner kronor.
Myndigheten ansåg att bolaget inte hade gjort tillräckligt för att minimera riskerna för penningtvätt och terrorfinansiering, och bedömde att överträdelserna var både allvarliga och systematiska, rapporterar TT.
ATG överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som gav bolaget rätt och upphävde sanktionen helt. Förvaltningsrätten ansåg visserligen att ATG hade överträtt reglerna, men inte på ett allvarligt eller systematiskt sätt.
Mellanposition i kammarrätten
Nu har kammarrätten gjort en ny bedömning efter att Spelinspektionen överklagat förvaltningsrättens dom. Kammarrätten landar i en mellanposition och konstaterar att ATG har brutit mot penningtvättsreglerna på ett allvarligt, men inte systematiskt sätt.
“Det rör sig om en överträdelse av grundläggande regler om kundkontroll och det har varit fråga om betydande belopp. Det är bland annat därför som domstolen har kommit fram till att överträdelsen är allvarlig”, säger domaren Louise Millqvist enligt Dagens Juridik.
Mildrad bot för ATG
Kammarrätten bedömer dock att överträdelsen inte är så allvarlig att den motiverar den ursprungliga sanktionsavgiften på sex miljoner kronor.
Därför sätts böterna till hälften, tre miljoner kronor. Spelinspektionens beslut om att meddela bolaget en varning bedöms däremot som korrekt.
Domen innebär att ATG nu måste betala sanktionsavgiften och vidta åtgärder för att förbättra sin kundkännedom och sitt arbete mot penningtvätt.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
