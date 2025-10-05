En växande skara äldre personer startar företag. Man använder teknik, erfarenhet och nätverk för att förverkliga idéer som legat och grott i årtionden.
Starta eget? Nu är 70 det nya 30
Den entreprenöriella glöden verkar inte falna med åldern. Flera svenska studier visar att det blir vanligare att äldre personer startar egna företag, även efter uppnådd pensionsålder. I USA är nästan 30 procent av alla sysselsatta i 70-årsåldern egenföretagare – nästan dubbelt så många som bland personer i 60-årsåldern.
Många vill, precis som yngre entreprenörer, vara sin egen chef, styra över sin tid och göra något meningsfullt. Men till skillnad från yngre kollegor har de äldre något extra i bagaget – decennier av yrkeserfarenhet och kontakter.
“Det finns ett behov – och jag vet att jag kan fylla det”
Charlotte Bishop, tidigare universitetslärare i New York, hade aldrig planerat att bli entreprenör. Men efter pensionen började vänner be henne om hjälp med att organisera dokument och rensa bort gammalt material. Där föddes idén till företaget Life Files Professionals, som hjälper äldre och deras anhöriga med allt från pappersarbete till digital ordning.
Nu har Bishop, som fyllde 80 i år, även börjat erbjuda conciergetjänster för äldre – hon hjälper till med att hitta vårdalternativ, organisera journaler och beställa matleveranser. Allt sker på distans.
”Det finns en marknad och ett behov, och jag vet att jag kan tillgodose det”, säger hon till Wall Street Journal.
Nya lösningar på gamla problem
För vissa är företaget ett sätt att lösa problem de sett under sina yrkesliv.
George Koenig, 70, drev tidigare en hemtjänstbyrå, men såg hur kostnaderna skenade.
”Jag började se en trend där kostnaden för vård låg bortom vad en genomsnittlig person hade råd med”, säger han.
Lösningen blev eCaregivers, en digital plattform som kopplar samman familjer direkt med vårdgivare, utan mellanhänder. Enligt Koenig kan det sänka kostnaderna med 30-50 procent.
En andra karriär – på egna villkor
För andra handlar det mer om att följa passionen. När läraren Mary Rawles gick i pension vid 65 ville hon förvandla sitt träningsintresse till något mer. Med hjälp av ett nätverk av mentorer startade hon Fit For The Rest Of Your Life, där hon leder styrketräningspass i gym, online – och i sitt eget garage.
”Det var den roligaste tiden någonsin”, säger Rawles, som numera är 78 år och fortfarande håller klasser, trots en knäoperation förra året.
Från rättegångssal till filmstudio
Ibland uppstår de nya företagen av en slump. Skådespelaren Judson Vaughn, 71, och advokaten Judson Graves, 77, träffades via en gemensam vän och började prata om hur tråkiga rättegångar kan vara. Vaughn hade erfarenhet av film och teater medan Graves visste hur man fångar en jury.
Tillsammans skapade de onlinekursen ”Persuasive Performance Skills for Fearless Trial Lawyers”, som lär advokater att bli både underhållande och effektiva i rättssalen. Kursen är dessutom godkänd för vidareutbildningspoäng för advokater.
”Det vackra med att lansera något i 70-årsåldern är att du har en enorm mängd kunskap och erfarenhet”, säger Vaughn. ”Jag vill verkligen föra vidare det vi har lärt oss”.
Åldern som tillgång
Tekniken gör det enklare än någonsin att starta eget, säger Donna Kelley, professor i entreprenörskap vid Babson College. Äldre entreprenörer behöver inte stora investeringar eller kontor – det räcker ofta med en dator och en idé.
Och kanske är det just kombinationen av livserfarenhet, frihet och teknik som gör 70-åringarna till vår tids mest oväntade entreprenörsgeneration.
Vill du starta eget? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
