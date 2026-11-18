Inaki Echave, chef för onoterade innehav i EMEA-regionen på Ontario Teachers’, säger i pressmeddelandet:

Den här investeringen är precis vad vi letar efter: ett ledande bolag, ett team av hög klass och en bransch med strukturell medvind.

Cary Group, som äger Ryds Bilglas, värderas till över 33 miljarder kronor inklusive skulder, skriver Carup. Nordic Capital säljer sina aktier och köper nya, medan CVC lämnar helt. Av pressmeddelandet framgår att de tre ägarna ska dela kontrollen ungefär lika.

Affären kräver myndigheternas godkännande och väntas bli klar under första halvåret 2027. Joakim Andreasson, partner på Nordic Capital Advisors, skriver i pressmeddelandet:

Beslutet att investera på nytt speglar en stark tro på koncernens potential, och Nordic Capital ser fram emot att bygga vidare på framgångarna i det nya, gemensamma ägandet.

Budkommittén avrådde långsiktiga ägare

Cary Group börsnoterades i september 2021 till 70 kronor per aktie, enligt bolaget. Nio månader senare bjöd riskkapitalbolagen Nordic Capital och CVC 65 kronor. Enligt Realtid tackade pensionsbolaget AMF, som ägde 9,64 procent, nej.

Bolagets oberoende budkommitté avrådde i augusti 2022 aktieägare med lång placeringshorisont från att acceptera budet. Budet speglade inte bolagets långsiktiga värde, skrev kommittén. I september höjdes budet till 70 kronor, och då rekommenderade kommittén enhälligt aktieägarna att sälja, uppger Nordic Capital.

Budgivarna fick cirka 98,8 procent av aktierna och skulle tvångsinlösa resten, skrev Börsvärlden. Den 18 oktober 2022 handlades aktien för sista gången.