Två kanadensiska pensionsfonder väntas satsa 11,6 miljarder kronor i Cary Group. Aktieägarna däremot fick bara noteringspriset när bolaget köptes ut från börsen år 2022.
Ryds Bilglas: Kanadensiska pensionsfonder satsar 11,6 miljarder
De kanadensiska pensionsfonderna Ontario Teachers’ Pension Plan och CPP Investments väntas investera 545 respektive 500 miljoner euro, enligt ett pressmeddelande från CPP Investments, Ontario Teachers’ och Nordic Capital den 17 november. Det motsvarar cirka 11,6 miljarder kronor.
Inaki Echave, chef för onoterade innehav i EMEA-regionen på Ontario Teachers’, säger i pressmeddelandet:
Den här investeringen är precis vad vi letar efter: ett ledande bolag, ett team av hög klass och en bransch med strukturell medvind.
Cary Group, som äger Ryds Bilglas, värderas till över 33 miljarder kronor inklusive skulder, skriver Carup. Nordic Capital säljer sina aktier och köper nya, medan CVC lämnar helt. Av pressmeddelandet framgår att de tre ägarna ska dela kontrollen ungefär lika.
Affären kräver myndigheternas godkännande och väntas bli klar under första halvåret 2027. Joakim Andreasson, partner på Nordic Capital Advisors, skriver i pressmeddelandet:
Beslutet att investera på nytt speglar en stark tro på koncernens potential, och Nordic Capital ser fram emot att bygga vidare på framgångarna i det nya, gemensamma ägandet.
Budkommittén avrådde långsiktiga ägare
Cary Group börsnoterades i september 2021 till 70 kronor per aktie, enligt bolaget. Nio månader senare bjöd riskkapitalbolagen Nordic Capital och CVC 65 kronor. Enligt Realtid tackade pensionsbolaget AMF, som ägde 9,64 procent, nej.
Bolagets oberoende budkommitté avrådde i augusti 2022 aktieägare med lång placeringshorisont från att acceptera budet. Budet speglade inte bolagets långsiktiga värde, skrev kommittén. I september höjdes budet till 70 kronor, och då rekommenderade kommittén enhälligt aktieägarna att sälja, uppger Nordic Capital.
Budgivarna fick cirka 98,8 procent av aktierna och skulle tvångsinlösa resten, skrev Börsvärlden. Den 18 oktober 2022 handlades aktien för sista gången.
Omsättningen har mer än fyrdubblats
År 2021 omsatte Cary Group 2,1 miljarder kronor, visar årsredovisningen. Under de tolv månaderna till och med oktober 2026 var omsättningen 9 miljarder kronor, enligt pressmeddelandet, eller 4,2 gånger så mycket.
Vd:n Anders Jensen säger i samma pressmeddelande:
Vi ser fortfarande stora möjligheter framåt, och med den nya ägargruppen har vi goda förutsättningar att växla upp vår expansion i Europa och internationellt och att stärka vårt erbjudande till kunderna ytterligare.
Under försäljningsprocessen utredde ägarna också att notera Cary Group på börsen igen, enligt NKP M&A Insights.
Under 2025 avnoterades 54 bolag från svenska handelsplatser, nästan dubbelt så många som året innan, rapporterade Dagens PS i januari 2026.
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