Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Nu ska "Sopdrottningen" sitta 7,5 år i fängelse

fängelse
Ännu en fängelsedom har avkunnats mot Fariba Vancor, den så kallade sopdrottningen bakom miljöskandalen i Think Pink. Hon ska nu avtjäna ytterligare ett år och sex månaders fängelse för ekonomisk brottslighet, utöver den sexåriga fängelsedomen för grova miljöbrott. totalt sju och ett halvt års fängelse alltså. (Foto: Christine Olsson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Hon var huvudfigur i miljöskandalen kring Think Pink och dömdes för det i tingsrätten till sex års fängelse, men nu fälls hon även för ekonomisk brottslighet i härvan och får tillbringa ytterligare ett och ett halvt år bakom galler.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Den totala påföljden för Fariba Vancor, tidigare Bella Nilsson, eller sopdrottningen som hon kallas i sammanhanget, blir därmed sju år och sex månaders fängelse.

Det uppger bland andra SVT och konstaterar att den långa rättegången delades upp i två delar, en för grova miljöbrott och miljöbrott och därefter en för ekonomisk brottslighet.

I somras fälldes elva personer för inblandning i den uppmärksammade miljöskandalen, varav fem dömdes till fängelse.

Läs mer: Fem döms till fängelse i Think Pink-skandalen DagensPS

Läs också: Think Pink-målet avslutas – du kan åka på notan DagensPS

Sopdrottningen döms även till fängelse för ekobrott

Denna gång döms två personer för grov ekonomisk brottslighet, däribland Fariba Vancor som befunnits skyldig till bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer.

Utöver fängelse på ett år och sex månader, som läggs till det tidigare fängelsestraffet på sex år, får hon fem års näringsförbud.

Domstolen anser att hon som ensam ägare i Think Pink också varit ansvarig för bolagets ekonomi.

ANNONS

Där till döms en tredje person, som varit företagets asfaltskonsult, till fyra månaders fängelse för medhjälp till grovt bokföringsbrott medan Fariba Vancors ex-man Thomas Nilsson frikänns helt från att ha begått ekonomisk brottslighet.

Villkorlig dom för “TV-miljonären” Leif-Ivan Karlsson

Asfaltskonsulten totala straff, inklusive den tidigare domen, innebär fyra år och tio månaders fängelse.

En fjärde åtalad, den kände tv-profilen Leif-Ivan Karlsson, som under en tid var Think Pinks vd, döms till villkorlig dom för grovt bokföringsbrott kopplat till hanteringen av båten Baltic Star i Kramfors.

En del av dem som tidigare fällts i rättegången kring grova miljöbrott och miljöbrott i härvan har överklagat till hovrätten, och det har även åklagarna gjort. Där inleds hovrättsförhandlingarna nästa vecka, uppger SVT.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DomEkonomisk brottslighetfängelseMiljöRättegångskandal
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS