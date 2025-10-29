Nu ska "Sopdrottningen" sitta 7,5 år i fängelse

Den totala påföljden för Fariba Vancor, tidigare Bella Nilsson, eller sopdrottningen som hon kallas i sammanhanget, blir därmed sju år och sex månaders fängelse.

Det uppger bland andra SVT och konstaterar att den långa rättegången delades upp i två delar, en för grova miljöbrott och miljöbrott och därefter en för ekonomisk brottslighet.

I somras fälldes elva personer för inblandning i den uppmärksammade miljöskandalen, varav fem dömdes till fängelse.

Sopdrottningen döms även till fängelse för ekobrott

Denna gång döms två personer för grov ekonomisk brottslighet, däribland Fariba Vancor som befunnits skyldig till bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer.

Utöver fängelse på ett år och sex månader, som läggs till det tidigare fängelsestraffet på sex år, får hon fem års näringsförbud.

Domstolen anser att hon som ensam ägare i Think Pink också varit ansvarig för bolagets ekonomi.

Där till döms en tredje person, som varit företagets asfaltskonsult, till fyra månaders fängelse för medhjälp till grovt bokföringsbrott medan Fariba Vancors ex-man Thomas Nilsson frikänns helt från att ha begått ekonomisk brottslighet.

Villkorlig dom för “TV-miljonären” Leif-Ivan Karlsson

Asfaltskonsulten totala straff, inklusive den tidigare domen, innebär fyra år och tio månaders fängelse.

En fjärde åtalad, den kände tv-profilen Leif-Ivan Karlsson, som under en tid var Think Pinks vd, döms till villkorlig dom för grovt bokföringsbrott kopplat till hanteringen av båten Baltic Star i Kramfors.

En del av dem som tidigare fällts i rättegången kring grova miljöbrott och miljöbrott i härvan har överklagat till hovrätten, och det har även åklagarna gjort. Där inleds hovrättsförhandlingarna nästa vecka, uppger SVT.