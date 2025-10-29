Hon var huvudfigur i miljöskandalen kring Think Pink och dömdes för det i tingsrätten till sex års fängelse, men nu fälls hon även för ekonomisk brottslighet i härvan och får tillbringa ytterligare ett och ett halvt år bakom galler.
Nu ska "Sopdrottningen" sitta 7,5 år i fängelse
Mest läst i kategorin
Nytt avslöjande: Jätte i blåsväder – sålde färg till Ryssland
Nu kommer ett nytt avslöjande att butikskedjan Flügger har sålt en stor mängd färg till Ryssland, trots sanktioner. Flügger är ett danskt bolag som även har en svensk filial med ett stort nätverk av butiker i Sverige. Sålt färg trots sanktioner Nu avslöjas att kedjan, som har 88 butiker i Sverige, har sålt färg till …
Rikaste Ica-handlaren fuskade
Sveriges rikaste Ica-handlare kan tvingas sälja. Orsaken? Han ska ha märkt om kött, sålt gamla skaldjur och haft ett hemligt källarlager. Det handlar om Ica Nära Banér på Östermalm i Stockholm och om Ica Kvantum i Täby, två Ica-butiker ägda av samma handlare. Det första som inträffade var att Ica Nära Banér ertappades med att …
Så påverkas du av rättshaveristen: ”De äter sig in i en”
De finns i bostadsrättsföreningar, på arbetsplatser och i kommunala mejlkorgar. Med hjälp av sociala medier och AI har rättshaveristerna blivit fler och mer påstridiga. En rättshaverist är enligt SAOL en person som “påstridigt hävdar sin rätt”. Psykoterapeuten Jakob Carlander, aktuell med boken ”Rättshaveristen och jag”, har ägnat det senaste decenniet åt att hjälpa myndigheter, företag …
Därför tappar italienarna stilen
Allt från AI till massproduktion och ungdomar som inte vill gå den långa vägen. Det gemensamma? De hotar stilen och klassen på italienarna. Det är snart slut på ”Made in Italy”, ett modebegrepp som stått för skor, tröjor, skräddarsydda kostymer och de där halsdukarna som bara italienare kan bära så där nonchalant draperade. Allt enligt …
Massuppsägningar hos storbolagen – tusentals anställda ryker
Det blåser hårda vindar på arbetsmarknaden. Flera av världens största företag säger upp tusentals anställda. Bakgrunden är en osäker ekonomi, stigande kostnader och nya amerikanska tullar som pressar företagens marginaler. Samtidigt flyttas allt mer pengar till satsningar på artificiell intelligens, vilket gör att andra delar av verksamheten får stå tillbaka. ”AI:s aptit på pengar kan …
Den totala påföljden för Fariba Vancor, tidigare Bella Nilsson, eller sopdrottningen som hon kallas i sammanhanget, blir därmed sju år och sex månaders fängelse.
Det uppger bland andra SVT och konstaterar att den långa rättegången delades upp i två delar, en för grova miljöbrott och miljöbrott och därefter en för ekonomisk brottslighet.
I somras fälldes elva personer för inblandning i den uppmärksammade miljöskandalen, varav fem dömdes till fängelse.
Läs mer: Fem döms till fängelse i Think Pink-skandalen DagensPS
Läs också: Think Pink-målet avslutas – du kan åka på notan DagensPS
Sopdrottningen döms även till fängelse för ekobrott
Denna gång döms två personer för grov ekonomisk brottslighet, däribland Fariba Vancor som befunnits skyldig till bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer.
Utöver fängelse på ett år och sex månader, som läggs till det tidigare fängelsestraffet på sex år, får hon fem års näringsförbud.
Domstolen anser att hon som ensam ägare i Think Pink också varit ansvarig för bolagets ekonomi.
Där till döms en tredje person, som varit företagets asfaltskonsult, till fyra månaders fängelse för medhjälp till grovt bokföringsbrott medan Fariba Vancors ex-man Thomas Nilsson frikänns helt från att ha begått ekonomisk brottslighet.
Villkorlig dom för “TV-miljonären” Leif-Ivan Karlsson
Asfaltskonsulten totala straff, inklusive den tidigare domen, innebär fyra år och tio månaders fängelse.
En fjärde åtalad, den kände tv-profilen Leif-Ivan Karlsson, som under en tid var Think Pinks vd, döms till villkorlig dom för grovt bokföringsbrott kopplat till hanteringen av båten Baltic Star i Kramfors.
En del av dem som tidigare fällts i rättegången kring grova miljöbrott och miljöbrott i härvan har överklagat till hovrätten, och det har även åklagarna gjort. Där inleds hovrättsförhandlingarna nästa vecka, uppger SVT.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Därför lämnar fler och fler Norge
Fler emigrerar från Norge i dag än under den stora emigrationsvågen vid 1900-talets början . Nu har forskarna undersökt varför. Fler människor flyttar från Norge än tidigare. Norge har länge varit ett invandringsland men den pendeln har svängt och nu emigrerar fler än 30?000 personer per år. ”Det är faktiskt ett högre antal personer som …
Börstrateg ser köpläge i aktie: Kvalitet till rea
Det anser Martin Björsell, aktiemarknadsstrateg på Nordeas Private Banking-enhet, och lyfter fram AAK-aktien. Konsumentbolaget AAK har haft en svag utveckling. Det öppnar för köpläge, anser Nordeas aktieproffs. Det berättar tidningen Aktiespararna och konstaterar att det finns flera orsaker till att företagets försäljningsvolymer varit svaga, däribland anges vikande efterfrågan. Investerare uppges också ha flyttat pengar från …
Superkvartal för oljefonden: 200 000 kronor per norrman
Statens pensjonsfond utland, bättre känd som den norska oljefonden, fortsätter att leverera hisnande resultat. Under tredje kvartalet 2025 växte den med 200 000 kronor – för varje norsk invånare. En tillväxt på 5,8 procent har tagit den norska oljefonden, världens största fond av sitt slag, till nya höjder. Kraftig tillväxt för fondens största innehav, amerikanska techjättar, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Boliden kritiserar höjd gruvskatt – kan påverka hela Europa
Finland planerar att höja såväl gruvskatt som elskatt. Det kan få stora konsekvenser för råvaruförsörjningen i Europa, menar bland annat den svenska gruvjätten Boliden. Kraftigt höjda skatter på gruvnäringen är just nu på förslag från den finländska regeringen. Det är något som väcker oro inom branschen och kan leda till att flera gruvor stängs i …