Det ska bli lättare att veta om en text har skapats i chattboten Claude. Men experter är oeniga om det kommer att öka eller minska acceptansen av AI-genererat material.
Claude vattenstämplar AI-genererad text – fler vill veta ursprunget
Anthropic inför en vattenstämpel i sin AI-tjänst Claude som ska göra det lättare att upptäcka när en text har bearbetats av företagets modeller.
Förändringen kan få betydelse för hur AI används i allt från arbetslivet till studier och kommunikation.
Vattenstämplingen innebär att texter som produceras av Claude ska kunna identifieras med särskilda tekniska metoder.
Gmail får ny funktion
Anthropic har därmed valt en annan väg än att enbart förlita sig på externa verktyg som försöker avgöra om en text är AI-genererad, skriver Business Insider.
Utvecklingen sker samtidigt som företag försöker hitta nya sätt att upptäcka AI-skrivet material.
AI-detektorn Pangram planerar exempelvis en integration med Gmail som ska kunna markera meddelanden som bedöms vara skrivna av AI.
Funktionen uppges vara under utveckling och kräver godkännande från Google innan den kan lanseras.
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Används i många sammanhang
AI-detektorer har samtidigt begränsningar. Tekniken kan göra fel och felaktigt klassificera mänskligt skrivna texter som AI-genererade.
Det finns därför en risk att användningen av vattenstämpling och detektorer leder till en kapplöpning mellan personer som försöker dölja AI-användning och företag som försöker upptäcka den, menar experter.
En central fråga är också hur synen på AI-skriven text kommer att förändras när tekniken blir mer utbredd.
AI används redan i stor omfattning för att skriva och bearbeta vardagliga texter.
Det handlar bland annat om mejl, interna dokument, mötesanteckningar, sammanfattningar, rapporter och meddelanden på arbetsplatser.
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Kan bli mer accepterat
I många av dessa situationer finns inte samma krav på personligt författarskap som inom exempelvis akademiskt skrivande eller litteratur.
Det kan innebära att vattenstämpling inte nödvändigtvis leder till att människor slutar använda AI. I stället kan det utvecklas en större acceptans för att AI används som ett vanligt skrivverktyg.
Samtidigt kan vissa områden fortsätta ha tydligare gränser.
Universitet och skolor kan ha regler som förbjuder studenter att använda AI för att skriva uppgifter, medan förlag och läsare kan fortsätta ifrågasätta helt AI-genererade böcker.
För andra typer av texter kan utvecklingen gå åt ett annat håll. Om AI-bearbetning blir så vanlig att den inte längre uppfattas som anmärkningsvärd kan det bli mindre viktigt att dölja användningen.
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