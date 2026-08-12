Claude vattenstämplar AI-genererad text – fler vill veta ursprunget

Används i många sammanhang

AI-detektorer har samtidigt begränsningar. Tekniken kan göra fel och felaktigt klassificera mänskligt skrivna texter som AI-genererade.

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Det finns därför en risk att användningen av vattenstämpling och detektorer leder till en kapplöpning mellan personer som försöker dölja AI-användning och företag som försöker upptäcka den, menar experter.

En central fråga är också hur synen på AI-skriven text kommer att förändras när tekniken blir mer utbredd.

AI används redan i stor omfattning för att skriva och bearbeta vardagliga texter.

Det handlar bland annat om mejl, interna dokument, mötesanteckningar, sammanfattningar, rapporter och meddelanden på arbetsplatser.

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Kan bli mer accepterat

I många av dessa situationer finns inte samma krav på personligt författarskap som inom exempelvis akademiskt skrivande eller litteratur.

Det kan innebära att vattenstämpling inte nödvändigtvis leder till att människor slutar använda AI. I stället kan det utvecklas en större acceptans för att AI används som ett vanligt skrivverktyg.

Samtidigt kan vissa områden fortsätta ha tydligare gränser.

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Universitet och skolor kan ha regler som förbjuder studenter att använda AI för att skriva uppgifter, medan förlag och läsare kan fortsätta ifrågasätta helt AI-genererade böcker.

För andra typer av texter kan utvecklingen gå åt ett annat håll. Om AI-bearbetning blir så vanlig att den inte längre uppfattas som anmärkningsvärd kan det bli mindre viktigt att dölja användningen.

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