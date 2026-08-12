AI-boomens mörka baksida – organiserade ligor jagar servrar på lastbilar med våld.
AI-servrar är det nya guldet – lastbilsrånen blir våldsamma
Med AI-racet kommer det också rapporter om falska papper i omlopp och smuggling av komponenter som Dagens PS berättat, som har belyst exportregler och leverantörskedjor.
Vågen av incidenter där AI-modeller från OpenAI, Anthropic och Meta tagit sig in i verkliga företags system driver samtidigt på ett rally inom cybersäkerhet.
Hur står det då till med säkerheten kring AI-servrarna?
Inte lika bra visar det sig.
När miljondyra AI-servrar börjar transporteras genom USA förändras också kriminaliteten. Det har lett till att stölderna blivit mer organiserade, mer sofistikerade – och i vissa fall våldsamma.
AI är hett för kriminella
AI-boomen har skapat en oväntad råvara för den kriminella ekonomin.
Servrar, avancerade chip och annan utrustning som behövs för att bygga datacenter är i dag så värdefulla att de inte längre bara är attraktiva för företag och investerare.
De har blivit måltavlor för organiserade tjuvar.
Wired rapporterar om två färska fall i Kalifornien där angripare ska ha använt fordon för att medvetet köra in i säkerhetsfordon som eskorterade lastbilar.
Stal utrustning för miljoner
När säkerhetspersonalen slogs ut kunde lastbilarna försvinna med utrustning värd miljontals dollar. En säkerhetsexpert beskriver utvecklingen som den värsta han sett.
Det är en tydlig signal om att AI-industrins enorma investeringar får konsekvenser långt utanför tekniksektorn.
Den snabba utbyggnaden av AI-datacenter har skapat en enorm efterfrågan på servrar, GPU, nätverksutrustning och kylsystem.
Det är samtidigt utrustning som kan vara mycket dyr, relativt lätt att transportera och attraktiv på en internationell andrahandsmarknad.
För kriminella innebär det en möjlighet.
AI-säkerheten i fokus – på lastbilar
Ju mer beroende samhället blir av AI-infrastruktur, desto viktigare blir därför säkerheten kring den fysiska hårdvaran.
AI är ofta beskrivet som en digital revolution.
Men den revolutionen behöver fortfarande levereras med lastbilar – så här återstår mycket att göra på området.
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