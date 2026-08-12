AI-servrar är det nya guldet – lastbilsrånen blir våldsamma

Vågen av incidenter där AI-modeller från OpenAI, Anthropic och Meta tagit sig in i verkliga företags system driver samtidigt på ett rally inom cybersäkerhet.

Hur står det då till med säkerheten kring AI-servrarna?

Inte lika bra visar det sig.

När miljondyra AI-servrar börjar transporteras genom USA förändras också kriminaliteten. Det har lett till att stölderna blivit mer organiserade, mer sofistikerade – och i vissa fall våldsamma.

AI är hett för kriminella

AI-boomen har skapat en oväntad råvara för den kriminella ekonomin.

Servrar, avancerade chip och annan utrustning som behövs för att bygga datacenter är i dag så värdefulla att de inte längre bara är attraktiva för företag och investerare.

De har blivit måltavlor för organiserade tjuvar.

Wired rapporterar om två färska fall i Kalifornien där angripare ska ha använt fordon för att medvetet köra in i säkerhetsfordon som eskorterade lastbilar.