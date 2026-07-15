Svensk klädhandel fortsätter upp: "Glädjande"

”Det är mycket glädjande att den starka trend som vi såg i maj fortsatt håller i sig. Maj och juni är två viktiga månader för modehandeln, med stora försäljningsvolymer, och resultaten är ett styrkebesked för handelsföretag verksamma inom mode. Motsvarande period förra år var också bra, vilket gör årets resultat än mer imponerande”, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel, i en kommentar.

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Fysiska butiker går starkast i klädhandeln

Bäst går fysiska butiker när det gäller klädförsäljningen, plus 5,4 procent, men även e-handeln går starkt med en skoförsäljning som noterar en uppgång på hela 5,9 procent jämfört med samma period i fjol.

Främst är det låg- och premiumsegmenten som sticker ut i fösäljningsstatistiken. Lågprissegmentet noterade en ökning med 5,3 procent jämfört med juni förra året. Premiumsegmentet gick ännu bättre med en ökning på 5,5 procent.

Även det så kallade mellansegmentet hade en positiv utveckling i försäljningen under den nu inrapporterade månaden, vilket innebär att samtliga segment lyfter.

”Detta är otvivelaktigt ett kvitto på att hushållsekonomin sakta men säkert stärks”, säger Sofia Larsen.

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