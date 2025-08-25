När SJ:s vd Monica Lingegård nu tvingas bort kan hon trösta sig med en fallskärm värd 6,6 miljoner kronor, berättar Dagens Industri.
SJ:s vd får kicken men landar mjukt med fallskärm
På söndagen rapporterade tidningen att Monica Lingegård sparkas. Hon blir dock kvar på vd-stolen för den statliga tågoperatören till 1 mars 2026.
Det är styrelsen som kommit fram till att Lingegård behöver bytas ut mot en yngre vd.
”Vd-bytet sker på styrelsens initiativ”, bekräftar SJ:s styrelseordförande Kenneth Bengtsson för Di.
SJ-vd:n: “Hade gärna fortsatt”
”Vi behöver en vd som kan ha ett perspektiv på 5–7 år, och det räcker att titta på födelsebeviset för Monica så inser man att då kommer ett vd-skifte under den här perioden”, fortsätter Bengtsson med hänvisning till att Lingegård blir 63 år i år.
Till Dagens Nyheter säger hon själv:
”Jag hade gärna fortsatt”.
Samtidigt har SJ fått mycket kritik under Monica Lingegårds ledarskap och bolagets utveckling.
Kan glädjas åt generös fallskärm
Nu vill tågoperatörens styrelse ha en vd som står för ”kontinuitet”.
Monica Lingegård tillträdde som vd för SJ 2020 och kan nu se fram mot en fallskärm på 6,6 miljoner kronor när hon måste lämna.
SJ har inte avslöjat vem som blir hennes efterträdare.
